На прошлой неделе многие владельцы телефонов Google Pixel 6 (6, 6a, 6 Pro) столкнулись с тем, что их устройства выходят из строя, если выполнить сброс настроек до заводских.

Пользователи рассказывают (1, 2, 3), что столкнулись с ошибкой, связанной с отсутствием файла tune2fs при загрузке. Это приводит к появлению экрана с сообщением: «Невозможно загрузить систему Android. Ваши данные могут быть повреждены».

На этом экране восстановления пользователю предлагается выполнить еще один сброс к заводским настройкам, что, к сожалению, не решает проблему.

Хуже того, из-за OEM-блокировки невозможно перенастроить бутлоадер, использовать инструменты для прошивки Android и другие методы устранения неполадок, а попытки загрузить обновления через ADB заканчиваются неудачей, так как процесс прерывается на полпути.

Некоторые из пострадавших сообщают, что участвовали в бета-программе Android 15, однако таких пользователей оказалось немного, и причина превращения устройств в «кирпичи» пока неясна.

Пользователи пишут и о странной реакции на эту проблему со стороны Google. Поскольку многие столкнулись с багом как раз в тот момент, когда гарантия на их устройства закончилась, получить поддержку оказалось непросто. Так, некоторые пострадавшие рассказывают на Reddit, что в сервисных центрах Google им говорили, что проблема связана с материнской платой и требовали высокую цену за ремонт устройства, гарантия на которое уже закончилась.

Представители Google заверили, что инженеры компании уже подтвердили наличие проблемы и в настоящее время проводят расследование. Однако пока не опубликовано никаких конкретных инструкций о том, что делать с вышедшими из строя гаджетами.

До тех пор пока ситуация не прояснится, владельцам Google Pixel 6, 6a и 6 Pro рекомендуется не выполнять сброс настроек до заводских, а также регулярно делать бэкапы.

Нужно сказать, что это не первая серьезная проблема, с которой столкнулись владельцы Pixel за последнее время. Так, в январе 2024 года владельцы многих моделей Pixel (включая Google Pixel 5, 6, 6a, 7, 7a, 8 и 8 Pro) пожаловались, что после установки обновления они не могут получить доступ к внутренней памяти устройства, запускать приложения, использовать камеру, делать скриншоты и так далее.

Чтобы разобраться в этой проблеме, специалистам Google потребовалось больше месяца. А в итоге пострадавшим предложили решение, воспользоваться которым явно смогли далеко не все. Дело в том, что тогда в Google рекомендовали воспользоваться тулкитом для разработчиков Android Platform Tools и терминалом, выполнив весьма сложную для обычного пользователя последовательность действий.