Представители Роскомнадзора сообщили СМИ, что по требованию ведомства компания Apple заблокировала в App Store на территории РФ 25 приложений различных VPN-сервисов.

«С 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту. По требованиям Роскомнадзора компания Apple заблокировала 25 мобильных приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store», — сообщили в пресс-службе РКН.

Информацию об удалении из российского App Store уже подтвердили разработчики Le VPN и Red Shield VPN. По их словам, Apple направила им соответствующее письмо и предложила им самим связаться с представителями Роскомнадзора для решения вопроса.

Помимо Red Shield VPN и Le VPN из российского App Store были удалены Proton VPN и NordVPN, сообщает в своем Telegram-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Apple — одна из немногих американских компаний, которые стремятся к соблюдению российского законодательства и поддерживает диалог с регулятором. Уверен, что эта позиция продиктована желанием в долгосрочной перспективе официально вернуться на российский рынок. Пока же ей нужно сохранять позиции и деловые отношения», — пишет Горелкин.

Также, по данным СМИ, в числе удаленных были приложения Planet VPN, Hidemy.Name VPN и PIA VPN. Названия других заблокированных в App Store VPN-сервисов в Роскомнадзоре пока не сообщили.

Напомним, что ранее похожие требования по удалению VPN-расширений получили от Роскомнадзора разработчики браузеров Google, Opera и Firefox.

Представители Mozilla заблокировали загрузку нескольких VPN-расширений для пользователей из России в середине июня. Тогда в организации пояснили, что это было связано с «настойчивыми запросами» от Роскомнадзора. Но позже, оценив законодательный ландшафт в России и возможные риски для сообщества и сотрудников, в Firefox восстановили доступ к скачиванию заблокированных расширений.