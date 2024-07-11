Malleable C2 — это мощ­ная фун­кция Cobalt Strike, которая поз­воля­ет нас­тра­ивать и изме­нять сетевое вза­имо­дей­ствие меж­ду маяч­ком и сер­вером. Это дает зло­умыш­ленни­кам воз­можность мас­кировать свой тра­фик, делая его похожим на легитим­ные зап­росы и отве­ты. Такая мас­киров­ка помога­ет обой­ти сис­темы обна­руже­ния и зат­руднить ана­лиз тра­фика.

В этой статье мы рас­смот­рим про­цесс соз­дания и нас­трой­ки про­филя Malleable C2, который будет ими­тиро­вать легитим­ные зап­росы к извес­тным сай­там. Мы деталь­но раз­берем струк­туру про­филя и пос­мотрим, как замас­кировать его под вза­имо­дей­ствие с реаль­ными сер­висами.

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Что такое профиль Malleable C2

Про­филь Malleable C2 поз­воля­ет гиб­ко нас­тро­ить поведе­ние маяч­ка (beacon) Cobalt Strike при вза­имо­дей­ствии с сер­вером управле­ния (Team Server). Основное наз­начение про­филя Malleable C2 — изме­нять сетевые зап­росы и отве­ты таким обра­зом, что­бы они выг­лядели как обыч­ный тра­фик, который не будет вызывать воп­росов у сис­тем IDS/IPS. К тому же это усложня­ет ана­лиз тра­фика спе­циалис­тами. Дос­тига­ется же мас­киров­ка путем нас­трой­ки раз­личных парамет­ров HTTP-зап­росов и отве­тов: URI, заголов­ков, парамет­ров и содер­жимого зап­роса.

Как происходит взаимодействие

Ког­да маячок запус­кает­ся на целевой машине, он ини­циирует тран­закцию HTTP-GET к Team Server (зап­рос при этом может быть как GET, так и POST). В зап­росе переда­ются метадан­ные о ском­про­мети­рован­ной сис­теме. Сер­вер в ответ отправ­ляет задачи, которые дол­жен выпол­нить маячок. Пос­ле завер­шения задач маячок про­веря­ет наличие дан­ных для отправ­ки и ини­циирует тран­закцию HTTP-POST, содер­жащую иден­тифика­тор сеан­са. Сер­вер исполь­зует эту информа­цию для при­вяз­ки дан­ных к соот­ветс­тву­юще­му сеан­су.

Те­перь, ког­да мы разоб­рались с осно­вами вза­имо­дей­ствия маяч­ка и сер­вера, перей­дем к нас­трой­ке про­филя Malleable C2.

Структура профиля

Для запус­ка Team Server с кас­томным про­филем необ­ходимо выпол­нить коман­ду

. / teamserver < ip> < pass> <путь к файлу с профилем>

Про­филь опи­сыва­ет, как маячок обща­ется с сер­вером и как про­исхо­дит пос­тэкс­плу­ата­ция. Выше я говорил, что маячок исполь­зует два вида тран­закций для обме­на дан­ными (HTTP-GET и HTTP-POST). Даль­ше мы пос­мотрим, как реали­зовать это в про­филе.

http-get

В про­филе параметр http-get отве­чает за переда­чу метадан­ных на Team Server и получе­ние задач от него. Он обя­зан содер­жать клю­чи:

client — опи­сыва­ет, как будет выг­лядеть HTTP-зап­рос от маяч­ка к сер­веру;

— опи­сыва­ет, как будет выг­лядеть HTTP-зап­рос от маяч­ка к сер­веру; server — опи­сыва­ет ответ сер­вера на зап­рос.

Ключ client дол­жен иметь параметр metadata , в котором опре­деля­ются спо­собы обра­бот­ки отправ­ляемой маяч­ком мета­информа­ции, а ключ server — параметр output , в котором опи­сыва­ется порядок обра­бот­ки отве­та кли­енту.

В парамет­рах client и server еще опре­деля­ются:

uri — опи­сыва­ет URL;

— опи­сыва­ет URL; header — добав­ляет HTTP-заголов­ки к зап­росу;

— добав­ляет HTTP-заголов­ки к зап­росу; parameter — добав­ляет парамет­ры к uri .

В перечис­ленных парамет­рах могут исполь­зовать­ся под­ста­новоч­ные зна­ки или перечис­ление зна­чений.

Из­менять метадан­ные ( metadata ) и выводи­мую информа­цию ( output ) помогут сле­дующие выраже­ния:

append — добав­ляет стро­ку в кон­це дан­ных;

— добав­ляет стро­ку в кон­це дан­ных; base64 — кодиру­ет дан­ные в Base64;

— кодиру­ет дан­ные в Base64; base64url — кодиру­ет дан­ные в Base64 для исполь­зования в URL;

— кодиру­ет дан­ные в Base64 для исполь­зования в URL; mask — выпол­няет опе­рацию XOR со слу­чай­ным клю­чом;

— выпол­няет опе­рацию XOR со слу­чай­ным клю­чом; netbios — кодиру­ет дан­ные в NetBIOS;

— кодиру­ет дан­ные в NetBIOS; netbiosu — кодиру­ет дан­ные в NetBIOS;

— кодиру­ет дан­ные в NetBIOS; prepend — добав­ляет стро­ку перед дан­ными.

Пре­обра­зова­ние дан­ных дол­жно закан­чивать­ся одним из сле­дующих опе­рато­ров, ука­зыва­ющих на мес­то раз­мещения переда­ваемой информа­ции в HTTP-зап­росе:

header "Cookie" — запишет отправ­ляемые дан­ные в HTTP-заголо­вок Cookie (может исполь­зовать­ся любой заголо­вок);

— запишет отправ­ляемые дан­ные в HTTP-заголо­вок (может исполь­зовать­ся любой заголо­вок); parameter "view" — запишет отправ­ляемые дан­ные в параметр view (нап­ример, http:// sadfadsf. com/ asdfsadf?view=< передаваемые_данные> );

— запишет отправ­ляемые дан­ные в параметр (нап­ример, ); print — запишет дан­ные в тело HTTP ( обя­зате­лен для бло­ков http-get. server. output , http-post. server. output и http-stager. server. output );

— запишет дан­ные в тело HTTP ( для бло­ков , и ); uri-append — добавит дан­ные в URI.

Струк­тура про­филя HTTP-GET будет сле­дующая:

http-get { set uri "/ hacker/ notes/[ set. php|view. php] " ; client { # Параметры header и parameter можно пропустить header "Accept-Encoding" "gzip, deflate" ; parameter "user" "admin|xaker|helpdesk" ; metadata { base 64 url uri-append } } server { # Параметры header и parameter можно пропустить header "Accept-Encoding" "gzip, deflate" ; parameter "user" "admin|xaker|helpdesk" ; output { mask base 64 prepend "data=" print } } }

http-post

Этот параметр отве­чает за отправ­ку дан­ных, получен­ных в резуль­тате выпол­нения задач маяч­ка.