Содержание статьи
В этой статье мы рассмотрим процесс создания и настройки профиля Malleable C2, который будет имитировать легитимные запросы к известным сайтам. Мы детально разберем структуру профиля и посмотрим, как замаскировать его под взаимодействие с реальными сервисами.
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Что такое профиль Malleable C2
Профиль Malleable C2 позволяет гибко настроить поведение маячка (beacon) Cobalt Strike при взаимодействии с сервером управления (Team Server). Основное назначение профиля Malleable C2 — изменять сетевые запросы и ответы таким образом, чтобы они выглядели как обычный трафик, который не будет вызывать вопросов у систем IDS/IPS. К тому же это усложняет анализ трафика специалистами. Достигается же маскировка путем настройки различных параметров HTTP-запросов и ответов: URI, заголовков, параметров и содержимого запроса.
Как происходит взаимодействие
Когда маячок запускается на целевой машине, он инициирует транзакцию HTTP-GET к Team Server (запрос при этом может быть как GET, так и POST). В запросе передаются метаданные о скомпрометированной системе. Сервер в ответ отправляет задачи, которые должен выполнить маячок. После завершения задач маячок проверяет наличие данных для отправки и инициирует транзакцию HTTP-POST, содержащую идентификатор сеанса. Сервер использует эту информацию для привязки данных к соответствующему сеансу.
Теперь, когда мы разобрались с основами взаимодействия маячка и сервера, перейдем к настройке профиля Malleable C2.
Структура профиля
Для запуска Team Server с кастомным профилем необходимо выполнить команду
./teamserver <ip> <pass> <путь к файлу с профилем>
Профиль описывает, как маячок общается с сервером и как происходит постэксплуатация. Выше я говорил, что маячок использует два вида транзакций для обмена данными (HTTP-GET и HTTP-POST). Дальше мы посмотрим, как реализовать это в профиле.
http-get
В профиле параметр
http-get отвечает за передачу метаданных на Team Server и получение задач от него. Он обязан содержать ключи:
-
client— описывает, как будет выглядеть HTTP-запрос от маячка к серверу;
-
server— описывает ответ сервера на запрос.
Ключ
client должен иметь параметр
metadata, в котором определяются способы обработки отправляемой маячком метаинформации, а ключ
server — параметр
output, в котором описывается порядок обработки ответа клиенту.
В параметрах
client и
server еще определяются:
-
uri— описывает URL;
-
header— добавляет HTTP-заголовки к запросу;
-
parameter— добавляет параметры к
uri.
В перечисленных параметрах могут использоваться подстановочные знаки или перечисление значений.
Изменять метаданные (
metadata) и выводимую информацию (
output) помогут следующие выражения:
-
append— добавляет строку в конце данных;
-
base64— кодирует данные в Base64;
-
base64url— кодирует данные в Base64 для использования в URL;
-
mask— выполняет операцию XOR со случайным ключом;
-
netbios— кодирует данные в NetBIOS;
-
netbiosu— кодирует данные в NetBIOS;
-
prepend— добавляет строку перед данными.
Преобразование данных должно заканчиваться одним из следующих операторов, указывающих на место размещения передаваемой информации в HTTP-запросе:
-
header— запишет отправляемые данные в HTTP-заголовок
"Cookie"
Cookie(может использоваться любой заголовок);
-
parameter— запишет отправляемые данные в параметр
"view"
view(например,
http://);
sadfadsf. com/ asdfsadf?view=< передаваемые_данные>
-
http-get.,
server. output
http-post.и
server. output
http-stager.);
server. output
-
uri-append— добавит данные в URI.
Структура профиля HTTP-GET будет следующая:
http-get { set uri "/hacker/notes/[set.php|view.php]"; client { # Параметры header и parameter можно пропустить header "Accept-Encoding" "gzip, deflate"; parameter "user" "admin|xaker|helpdesk"; metadata { base64url uri-append } } server { # Параметры header и parameter можно пропустить header "Accept-Encoding" "gzip, deflate"; parameter "user" "admin|xaker|helpdesk"; output { mask base64 prepend "data=" print } }}
http-post
Этот параметр отвечает за отправку данных, полученных в результате выполнения задач маячка.
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