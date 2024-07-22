Компания Google объявила, что в 2025 году сервис для сокращения ссылок goo.gl окончательно прекратит свою работу. После этого все короткие ссылки перестанут функционировать и будут возвращать ошибку 404.

Напомним, что запущенный в далеком 2009 году goo.gl закрылся для пользователей и разработчиков еще в 2018 году. Тогда в Google заявили, что на рынке появилось множество аналогичных проектов, мобильных устройств, голосовых ассистентов, приложений и интернет вообще изменился до неузнаваемости.

В итоге компании сочли, что в сервисе для сокращения URL больше нет нужды, и создание новых ссылок, а также аналитика и управление были отключены в 2019 году.

Стоит отметить, что в 2018 году в Google планировали, что разработчики в итоге перейдут на динамические ссылки Firebase, но в итоге компания закрыла и этот сервис.

Тем не менее, все последующие годы ссылки, ранее созданные с помощью goo.gl, продолжали работать.

Теперь же Google объявили, что вскоре сервис завершит работу окончательно: с 23 августа 2024 года для определенного процента существующих ссылок goo.gl, перед переходом к целевому адресу, начнет отображаться промежуточная страница с уведомлением о том, что вскоре ссылка перестанет работать.

При этом Google предупреждает разработчиков, что эта промежуточная страница сама по себе может помешать корректной работе ссылок goo.gl.

«Например, если вы используете другие 302 редиректы, промежуточная страница может помешать правильному завершению потока редиректов. Если вы встроили социальные метаданные в целевую страницу, промежуточная страница, скорее всего, приведет к тому, что они перестанут отображаться там, где отображалась исходная ссылка», — предупредили в компании.

А после 25 августа 2025 года все адреса goo.gl перестанут работать окончательно и будут возвращать только ошибку 404.