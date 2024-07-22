Содержание статьи
Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Headless с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.8 headless.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.2p1;
- 5000 — веб‑сервер Werkzeug 2.2.2.
Так как с SSH ничего не сделать, перейдем к порту 5000. Судя по выводу сканера портов, там работает веб‑приложение.
Осмотримся на сайте.
Точка входа
На сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому приступаем к сканированию.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
Задаем все параметры и запускаем перебор:
feroxbuster -u 'http://10.10.11.8:5000/' -w directory_2.3_medium.txt -t 256 -d 1
На сайте находим всего две страницы:
support и
dashboard. Вторая вернет код 500 — видимо, доступ ограничен. А вот первая страница содержит веб‑форму.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее