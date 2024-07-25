Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что «”деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

По его словам, до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на десктопах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%.

Ниже приводим сообщение Хинштейна полностью.

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только “десктопных” версий. Мобильную связь она пока не затронет. “Деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. Не случайно для “приведения в чувство” YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам. Ростелеком» уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Это связано, впрочем, не только с действиями властей, но и с наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает. Пользователи также жалуются, что видеохостинг становится все менее комфортным. И это только начало! Вновь подчеркну: все происходящее — является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения. Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно».

Напомним, что ранее в этом месяце представители «Ростелекома» предупреждали «о вероятности возникновения в ближайшее время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube».

Тогда в компании сообщили, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, возникают технические проблемы, которые могут влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Вчера, 24 июля 2024 года, в «Ростелекоме» заявили, что фиксируют ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения, а также отмечают рост жалоб пользователей на качество работы сервиса.

В компании снова заявили, что ответственность за это «несет корпорация Google (владелец видеохостинга YouTube), которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache», и проблемы с YouTube возникают из-за «износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком».