Известный ресурс ROMhacking (RomHacking.net), посвященный ромхакингу, где около 20 лет публиковались всевозможные ремейки, переводы, исправления и экспериментальные версии игр, объявил о закрытии. Ресурс останется доступен только для чтения.

Огромная коллекция ROMhacking, включающая в себя как очень малоизвестные, так и мейнстримовые игры, будет сохранена. Однако основатель сайта, Nightcrawler, опубликовал заявление, в котором выразил благодарность сообществу, но осудил действия некоторых его участников.

Nightcrawler рассказывает, что сайт прошел долгий путь, и лично он скучает по прежним временам, когда на ROMhacking работали небольшие группы энтузиастов. Сейчас у ресурса куда больше возможностей, но еще в прошлом году Nightcrawler хотел свернуть все дела и попытался передать управление сайтом небольшой команде пользователей, которые были готовы работать над ресурсом. Именно тогда, пишет создатель сайта, он «обнаружил самую бесчестную и полную ненависти группу» людей, которые пытались отстранить его от управления сайтом, устроили травлю и раскрыли его личные данные.

«Я узнал, что очень долгое время меня обесчеловечивали. Мои личные данные были разглашены. Были разработаны тайные коварные планы, чтобы избавиться от меня и сбросить бомбу, будто я — цель, которую нужно уничтожить. Моя семья видела все это, и после обсуждения мы решили немедленно свернуть всю активность, связанную с сайтом. Мы разрываем связь с социальными сетями (Discord и Twitter) и более не будем контактировать с этими людьми. Черта пройдена», — пишет Nightcrawler.

Основатель сайта поблагодарил многочисленных сотрудников и членов сообщества, которые поддерживали работу ROMhacking на протяжении многих лет, и сообщил: «Я буду помнить о хороших временах, смеяться над плохими».

БД сайта (за исключением аккаунтов и профилей участников) уже передана архивариусам Internet Archive. С 1 августа 2024 года на ROMhacking остаются только новостные посты и форумы, а все остальное будет доступно только для чтения. Официальные аккаунты ресурса в Twitter и Discord прекратили работу.

С публикацией Nightcrawler выразил несогласие Гидеон Чжи (Gideon Zhi), владелец Time Capsule Games и участник ROMhacking на протяжении более 20 лет. Чжи признает, что у сайта имеются технические долги, денежные затраты, а его администратор не может не выгорать.

Однако, по словам Чжи, в конце 2023 года Nightcrawler собирался просто отключить ресурс, без подготовки какого-либо архива и передачи данных. А требования к возможному преемнику, которые выдвигал основатель сайта, Чжи называет «нереалистичными по любым меркам». Тогда участники сообщества попытались предложить помощь, однако ничего не вышло.

«Он [Nightcrawler] выступал в роли единственной точки отказа для сайта и железной рукой контролировал весь созданный сообществом контент, а также категорически отвергал практически любые предложения о помощи за последнее десятилетие», — говорит Чжи.

Так, в прошлом году сайт якобы был практически заброшен, после чего заинтересованные участники сообщества объединились в Discord и попытались перевести бэк-энд ресурса на современные системы хранения и обслуживания файлов, включая Amazon Web Services S3, но Nightcrawler в последнюю минуту отказался от этих изменений. Также Чжи уверяет, что добровольцы, участвовавшие в этих преобразованиях, никогда не угрожали Nightcrawler и не пытались его доксить.

Администратор теперь неофициального Discord-сервера ROMhacking подтвердил, что отношения между основателем ресурса и группой энтузиастов были натянутыми. Однако администратор Discord-сервера тоже отрицает любые угрозы и попытки преследования Nightcrawler со стороны пользователей.