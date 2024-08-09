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Упражняться мы будем на crackme, которую я написал специально для демонстрации. Скачать файл ты можешь с моего GitHub. Все действия мы будем проводить в Debian Linux.
В статье «Radare2 с самого начала. Учимся использовать опенсорсный фреймворк для анализа приложений в Linux» мы уже начали исследовать этот исполняемый файл. При запуске он открывает сокет и начинает слушать порт 14884. Если подключиться к этому сокету при помощи netcat, то можно увидеть приглашение для ввода имени пользователя или пароля. Если ввести неверный пароль, сеанс завершится.
Используя основные возможности Radare2, мы выявили в программе функции
main,
authenticate,
check_username,
check_password,
start_server и несколько других. В
authenticate есть пять локальных переменных, а также вызов функции с говорящим названием
check_username, которой в качестве единственного аргумента передается значение переменной
fd.
Это краеугольная функция в защитном механизме, поскольку из нее вызываются некоторые другие весьма важные и не всегда относящиеся к процедуре логина функции. На очереди — извлечение пароля. Но даже когда мы раскусим защитный механизм, у нас будет возможность копать этот крякмис в глубину. Мы изменим его код, чтобы выполнение программы шло по той ветви, результаты выполнения которой нам нужны.
Распознание имени пользователя
В функции
check_username дескриптор сокета, переданный в аргументе, помещается в переменную
fildes. Далее с помощью библиотечной функции
memset готовится буфер памяти:
src заполняется нулями, затем в него с помощью функции
read читается пользовательский ввод из сокета, на который указывает
fildes. То есть читается как бы с удаленного устройства.
Дальше в консоль на стороне сервера функция
printf выводит строку
[, потом в нее же с помощью
fputs выливается содержимое буфера
src, содержащего введенное имя пользователя. Далее возвращенный функцией
fputs результат сравнивается с
-1. Если равенство верно, выводится сообщение об ошибке, если же возвращенное значение не равно
-1 (ноль или положительное значение), то выполняется переход на строку
0x1605. Здесь происходит вывод символа конца строки —
\.
После этого готовятся параметры для вызова библиотечной функции
strcpy. Она копирует имя пользователя
src в новую область памяти —
dest. Далее в строке со смещением
0x1628 в переменную
var_420h копируется значение
0x6262616a. В комментарии рядом Radare2 оставил метку, заключенную в одинарные кавычки, —
jabb:
mov dword [var_420h], 0x6262616a ; 'jabb'
По мнению Radare2, это шестнадцатеричное число — набор букв в кодировке UTF-8, используемой в большинстве дистрибутивов Linux. Доверяй, но проверяй! В командную строку под дизассемблированным листингом функции введи
? 0x6262616a
Ниже появится список, в котором указанное значение будет конвертировано в разные типы данных.
Нас интересует тип
string. Напротив него мы видим строку
jabb, что и требовалось доказать.
Вернемся в функцию
check_username. Строкой ниже (
0x1632) мы видим, что в переменную
var_21ch помещается символ
a, пока непонятно для чего. Снова промотаем листинг к началу функции, где расположены комментарии о переменных:
...
; var int64_t var_41ch @ rbp-0x41c
; var int64_t var_420h @ rbp-0x420
...
Нас интересуют эти две переменные. Теперь посмотрим на код присвоения им значений:
mov dword [var_420h], 0x6262616a ; 'jabb'mov word [var_41ch], 0x61 ; 'a'
Истина где‑то рядом. В UTF-8 символ может занимать от одного до четырех байтов, однако латинские символы, которые мы видим в листинге, никогда не превышают одного байта. Таким образом, значение
0x6262616a — это четыре байта, что подтверждает размер приемника — двойное слово, dword.
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