Се­год­ня я покажу, как рас­кру­тить SQL-инъ­екцию в фор­ме сбро­са пароля и получить учет­ные дан­ные. Затем про­экс­плу­ати­руем уяз­вимость RCE через заг­рузку веб‑шел­ла в фрей­мворк Laravel. Для повыше­ния при­виле­гий исполь­зуем уяз­вимость в при­ложе­нии для бэкапов.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Usage с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

Сна­чала добавим IP-адрес машины в файл /etc/hosts:

10.10.11.18 usage.htb

За­тем запус­тим ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

На SSH, не имея учет­ных дан­ных, нам пока делать нечего, поэто­му сос­редото­чим­ся на веб‑сер­вере. Для начала опре­делим, какие на сай­те исполь­зуют­ся тех­нологии. Это удоб­но делать с помощью сер­виса WhatWeb. Он ана­лизи­рует веб‑стра­ницу и пыта­ется опре­делить, какие CMS, веб‑сер­веры, язы­ки прог­рамми­рова­ния, фрей­мвор­ки и дру­гие тех­нологии исполь­зуют­ся на сай­те.

За­пус­тим WhatWeb и переда­дим ему IP-адрес целево­го сер­вера:

whatweb http://10.10.11.18
Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ре­зуль­таты ска­ниро­вания показы­вают, что веб‑сайт исполь­зует Laravel — популяр­ный PHP-фрей­мворк, который широко при­меня­ется для раз­работ­ки веб‑при­ложе­ний. Это важ­ная информа­ция, так как в слу­чае уяз­вимос­тей в Laravel мы смо­жем их исполь­зовать для даль­нейшей ата­ки.

Кро­ме того, на сай­те нас­тро­ен редирект на домен usage.htb.

На сай­те мы видим стан­дар­тную фор­му авто­риза­ции с воз­можностью регис­тра­ции новых поль­зовате­лей.

Форма авторизации
Фор­ма авто­риза­ции
 

Точка входа

При попыт­ке перей­ти на стра­ницу Admin (/admin) мы стал­кива­емся с ошиб­кой Unknown host.

Ошибка Unknown host
Ошиб­ка Unknown host

Это про­исхо­дит из‑за того, что наш локаль­ный DNS не зна­ет о сущес­тво­вании под­домена admin.usage.htb. Что­бы испра­вить это, нуж­но обно­вить запись в фай­ле /etc/hosts:

10.10.11.18 usage.htb admin.usage.htb

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