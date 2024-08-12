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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Usage с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Сначала добавим IP-адрес машины в файл
/:
10.10.11.18 usage.htb
Затем запустим сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
На SSH, не имея учетных данных, нам пока делать нечего, поэтому сосредоточимся на веб‑сервере. Для начала определим, какие на сайте используются технологии. Это удобно делать с помощью сервиса WhatWeb. Он анализирует веб‑страницу и пытается определить, какие CMS, веб‑серверы, языки программирования, фреймворки и другие технологии используются на сайте.
Запустим WhatWeb и передадим ему IP-адрес целевого сервера:
whatweb http://10.10.11.18
Результаты сканирования показывают, что веб‑сайт использует Laravel — популярный PHP-фреймворк, который широко применяется для разработки веб‑приложений. Это важная информация, так как в случае уязвимостей в Laravel мы сможем их использовать для дальнейшей атаки.
Кроме того, на сайте настроен редирект на домен
usage..
На сайте мы видим стандартную форму авторизации с возможностью регистрации новых пользователей.
Точка входа
При попытке перейти на страницу Admin (
/) мы сталкиваемся с ошибкой Unknown host.
Это происходит из‑за того, что наш локальный DNS не знает о существовании поддомена
admin.. Чтобы исправить это, нужно обновить запись в файле /etc/hosts:
10.10.11.18 usage.htb admin.usage.htb
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