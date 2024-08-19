Разработчики Google планируют скрывать данные банковских карт, пароли и другую конфиденциальную информацию в Chrome, если пользователь Android делится с кем-то своим экраном или ведет запись.

Специалисты Google обратили внимание на проблему, в результате которой пароли, данные кредитных карт и другая конфиденциальная информация в браузере Chrome могут утечь на сторону, пока пользователь Android ведет трансляцию своего экрана или записывает его.

Как сообщает издание Bleeping Computer, в настоящее время разработчики тестируют новый экспериментальный флаг под названием «Рекдактирование конфиденциального содержимого при совместном использовании экрана, записи экрана и других подобных действиях» (Redact sensitive content during screen sharing, screen recording and similar actions).

«Если этот флаг активен, при наличии на странице конфиденциальных полей форм (таких как данные банковских карт, пароли) вся область содержимого будет отредактирована при совместном использовании экрана, записи экрана и других подобных действиях. Эта функция работает только на Android V и выше», — гласит описание новой функции.

Хотя в настоящее время флаг еще неактивен, предполагается, что он будет скрывать все конфиденциальные поля, присутствующие на странице, путем редактирования содержимого всего экрана.

Пока неизвестно, когда эта функция станет доступна всем пользователям Chrome для Android, но уже в ближайшие недели ее можно будет опробовать в Chrome Canary.