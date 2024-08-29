Вечером 28 августа 2024 года Павла Дурова освободили под судебный надзор. Он обязуется внести залог в размере 5 млн евро, а также являться в полицейский участок два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции.

Залог и предъявленные обвинения

Напомним, что Павла Дурова арестовали во Франции 24 августа 2024 года, после того как его частный самолет, летевший из Азербайджана, приземлился в аэропорту Ле-Бурже.

Как стало известно теперь, основателю Telegram предъявили шесть обвинений, практически аналогичных тем составам преступлений, о которых ранее на этой неделе сообщала прокуратура Парижа. Одно из них предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 евро.

Согласно заявлению прокуратуры Парижа, Павлу Дурову были предъявлены следующие обвинения:

соучастие в управлении онлайн-платформой с целью проведения незаконных транзакций в составе организованной группы (преступление, предусматривающее максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 000 евро штрафа);

отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенных законом мер и средств для прослушивания;

соучастие в таких преступлениях, как предоставление без законных оснований программ или данных, предназначенных для атак на автоматизированные системы обработки данных; распространение изображений несовершеннолетних порнографического характера в составе организованной группы; незаконный оборот наркотиков; мошенничество в составе организованной группы; преступный сговор с целью совершения преступлений или правонарушений;

отмывание средств, полученных в результате организованной преступной деятельности;

предоставление криптологических услуг [так в оригинале, прим. ред.] для обеспечения конфиденциальности без декларирования;

поставка и импорт криптологических средств [так в оригинале, прим. ред.], не обеспечивающих исключительно аутентификацию или контроль целостности, без предварительного декларирования.

Отметим, что согласно французскому законодательству, поставщики криптоуслуг должны декларировать свою деятельность в ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), национальное агентстве по безопасности информационных систем Франции. При этом французские власти могут потребовать от компании предоставить «технические характеристики и исходный код криптосредства, которое является предметом декларирования».

Новое заявление практически полностью совпадает с документом, обнародованным прокуратурой Парижа ранее на этой неделе, где были перечислены 12 составов преступлений, в связи с которыми Павла Дурова допрашивали следователи.

Кроме того, новый документ гласит, что Telegram фигурировал в ряде дел, связанных с различными преступлениями (включая педофилию, торговлю людьми и сетевой буллинг).

Предварительное расследование началось еще в феврале 2024 года под руководством прокуратуры Парижа, и первоначальные следственные действия координировались представителями OFMIN (Национальное управление по делам несовершеннолетних). Как ранее сообщали французские СМИ, именно OFMIN выдало ордер на задержание Павла Дурова.

«Почти полное отсутствие ответа на судебные запросы со стороны Telegram было доведено до сведения подразделения по борьбе с киберпреступностью (J3 JUNALCO) при прокуратуре Парижа [представителями] OFMIN (Национальное управление по делам несовершеннолетних), — сообщается в пресс-релизе. — Другие французские следственные органы и прокуратуры, а также некоторые партнеры Евроюста, в частности бельгийские, пришли к аналогичным выводам. Это побудило JUNALCO начать расследование о возможной уголовной ответственности руководителей данного сервиса для обмена сообщениями за совершение перечисленных преступлений».

После этого, 8 июля 2024 года, было начато судебное расследование, а затем следственные судьи поручили дальнейшее расследование C3N (киберподразделение национальной жандармерии) и ONAF (Национальное управление по борьбе с мошенничеством).

Адвокат Павла Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения, выдвинутые в адрес его клиента.

«Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями», — заявил адвокат. Также он добавил, что Telegram «во всех отношениях соответствует европейским правилам в области цифровых технологий и модерируется в соответствии с теми же стандартами, что и другие социальные сети».

Информация в СМИ

По данным издания Politico, еще в марте текущего года французские власти выдали ордер на арест не только Павла Дурова, но и его брата Николая, который является соотнователем Telegram. Также в документе, оказавшемся в распоряжении издания, якобы упоминается и вице-президент Telegram Илья Перекопский, хотя об ордере на его арест и нахождении в розыске ничего не сказано.

Издание отмечает, что дело строилось вокруг отказа Telegram сотрудничать с французскими и европейскими правоохранителями в расследовании случаев сексуального насилия над детьми.

«На данном этапе по этому делу допрашивается только Павел Дуров. Текущее местонахождение Николая Дурова не установлено», — прокомментировали СМИ представители французской прокуратуры.

Также после ареста Дурова большой материал о происходящем опубликовало издание The Wall Street Journal.

По информации газеты, еще в 2018 году назад Павел Дуров встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе этой встречи Макрон якобы предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram во Францию, однако Дуров отказался.

Кроме того, издание заявляет, что еще в 2017 году спецслужбы Франции и провели совместную операцию под кодовым названием Purple Music («Пурпурная музыка»), в ходе которой был взломан iPhone Дурова. Якобы тогда французская сторона была обеспокоена возможным использованием Telegram террористами «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка) для вербовки и планирования атак.