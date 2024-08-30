Участники вымогательской группировки Play опубликовали на своем сайте в даркнете гигабайты данных, якобы украденных у американского производитель микросхем Microchip Technology.

На прошлой неделе компания Microchip Technology сообщала, что деятельность некоторых ее производственных предприятий была нарушена в результате кибератаки.

У компании насчитывается около 123 000 клиентов в самых разных отраслях, включая промышленную, автомобильную, потребительскую, аэрокосмическую и оборонную, коммуникационную и вычислительную.

Из-за инцидента некоторые производственные площадки Microchip Technology работали не в полную силу, что повлияло на способность компании выполнять заказы. Кроме того, Microchip Technology пришлось принять меры по урегулированию ситуации, а именно отключить и изолировать некоторые пострадавшие от взлома системы.

На прошлой неделе не сообщалось, кто стоит за этой атакой, но теперь хак-группа Play разместила информацию о взломе Microchip Technology на своем сайте в даркнете, а 29 августа хакеры начали публиковать данные, предположительно похищенные у компании.

Злоумышленники уже выложили в открытый доступ более 5 ГБ архивов, в которых якобы содержится личная информация, ID и документы, связанные с клиентами, бюджетом, бухгалтерией, зарплатами, контрактами и налогами Microchip Technology.

Злоумышленники утверждают, что это лишь часть украденных ими файлов, и они планируют обнародовать остальные данные, если компания откажется заплатить выкуп.