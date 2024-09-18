ИБ-специалисты пытаются разобраться в произошедшем в Ливане, где более 4000 человек пострадали в результате массовой детонации пейджеров. По словам специалистов, простой перегрев и возгорание литий-ионных аккумуляторов вряд ли могли вызвать такие последствия, и в устройства, скорее всего, были помещены взрывчатые вещества.

Напомним, что 17 сентября 2024 года на территории Ливана произошла массовая детонация пейджеров. Согласно последним данным от министра здравоохранения республики Фираса Абъяда, в результате взрывов погибли не менее 11 человек, а около 4000 получили ранения, и в настоящее время в больницах находятся более 400 раненых в критическом состоянии.

По информации СМИ, пейджеры использовались участниками военизированного шиитского движения «Хезболла» (в частности, для защиты от прослушивания и пеленгации), причем взорвавшиеся устройства якобы были последней модели, и участники «Хезболлы» получили их в последние месяцы. Представители группировки заявили изданию The Wall Street Journal, что пейджерами пользовались «сотни боевиков».

О каких именно устройствах идет речь все еще неясно до конца. Предполагается, что «Хезболла» использовала модель AR924 тайваньского производителя Gold Apollo. При этом в компании уже заявили, что эти пейджеры изготавливает базирующаяся в Будапеште компания BAC Consulting, а Gold Apollo лишь предоставила ей лицензию и не участвует в их производстве.

Вчера предполагалось, что причиной этого инцидента могла быть кибератака или спецоперация со стороны спецслужб Израиля. Как теперь пишут издание The New York Times и другие СМИ, со ссылкой на неназванных правительственных чиновников из США и других стран, осведомленных о случившемся, именно Израиль осуществил эту атаку, перехватив пейджеры до того, как они попали в руки «Хезболлы», и заложив в них взрывчатку.

Стоит отметить, что ИБ-эксперты сразу отнеслись со скепсисом к версии о кибератке, с помощью которой якобы взломали пейджеры, что повлекло за собой перегрев и возгорание аккумуляторов устройств.

Так, большой тред в X посвятил этому инциденту известный ИБ-специалист и инженер Майкл Гровер (Michael Grover), также известный под ником MG. Многие знают его как автора вредоносного кабеля O.MG, а также Гровер демонстрировал врывающиеся USB-флешки еще в 2018 году (исключительно как PoC и в качестве шутки), а мы посвятили исследованиям MG большую статью.

«Ситуация со взрывающимися пейджерами “Хезболлы” — это невероятно эффектная атака на цепочку поставок со стороны Израиля (вероятнее всего)», — пишет MG.

Исследователь объясняет, что модификация пейджеров должна была произойти либо во время транспортировки, либо еще на заводе, так как речь идет о тысячах внезапно взорвавшихся устройств.

Изучив многочисленные видео с детонацией гаджетов, распространившиеся вчера по сети, Гровер пришел к выводу, что взрывы были слишком мощными, и проблема вряд ли связана с перегревом аккумуляторов. Он подчеркивает, что аккумуляторы пейджеров заметно меньше аккумуляторов телефонов и попросту не способны на такое сами по себе.

«Взрывы были очень мощные. Вероятно, это взрывчатка типа RDX [гексоген] или PETN [пентаэритриттетранитрат]. Я предполагаю, что взрывчатое вещество встроили в аккумулятор, чтобы оно было незаметно физически, — рассказывает Гровер и делится своей версией произошедшего. — Однако это не означает, что можно просто модифицировать аккумулятор и все. Взрывчатке нужен триггер. На видео перед самым взрывом заметно, как жертва смотрит вниз, будто только что получила сообщение. Примерно через четыре секунды пейджер взрывается. Для этого требуется, чтобы электроника отфильтровала именно это сообщение, а затем привела в действие детонатор. Это может быть модифицированная прошивка, но все равно нужно подать электрический сигнал на детонатор. Для этого нужны дополнительные провода, компоненты. А для 1000+ устройств, похоже, понадобилась бы кастомная печатная плата. Если бы все это добавляли в готовые пейджеры, это заняло бы много времени. Пришлось бы заранее изготовить надежные клоны и поменять большую партию при транспортировке, чтобы не допустить заметных задержек. Вероятнее всего, они напрямую сотрудничали с заводом-изготовителем или контролировали его, внедрив [в пейджеры] кастомные внутренние компоненты, изготовленные с нуля».

Издание 404 Media цитирует главу iFixit Кайла Винса (Kyle Wiens), который полностью согласен с мнением MG. Он отмечает, что в случае простого возгорания аккумуляторы вряд ли могли навредить кому-либо, кроме самых владельцев пейджеров.