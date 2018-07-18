Представь: ты втыкаешь в USB какую-то флешку, и вдруг в браузере открывается окно, где грустный клоун крутит ручку шарманки. Когда мелодия кончается, флешка делает «бам» и… в лучшем случае обсыпает тебя конфетти. Из этой статьи ты узнаешь, как скрестить девайс для атак BadUSB с устройством самоуничтожения и заодно научишься кое-каким мейкерским приемам.

Если говорить об этом устройстве как о флешке, которая может испускать дым, то, конечно, полезных применений у нее будет немного — разве что использовать в качестве декораций в кино про хакеров для особо драматичной сцены (да и видео с PoC выходит отличным!). Однако есть масса способов усовершенствовать полезную нагрузку. Например, можно заменить ее на «звуковую гранату», которая подарит немного веселья команде безопасности и сдержит их импульс немедленно выдернуть посторонний предмет из компьютера.

После подключения инъектор нажатий на клавиши отработает как тебе нужно, а потом завоет сирена и не будет выключаться до тех пор, пока батарейка не умрет. Это возможно потому, что софт контролирует переключатель, способный подавать столько питания, сколько дает порт USB.

В общем, тут можно использовать много вариантов небольших схемок. А если ты можешь поставить корпус побольше, например взять формат сменных дисков на 2,5 дюйма, то выбор становится еще богаче. Это отлично сочетается с устройствами, которые работают от батарейки. Например, боевые девайсы для работы с Wi-Fi (взлом, глушилки и прочее), которые будут получать питание от батарейки, только когда их принесут в целевую зону.

INFO Это описание проекта с основными данными об электронной схеме. Подробная информация о каких-либо опасных манипуляциях умышленно не сообщается. Видео с демонстрацией нельзя воспроизвести без дополнительной работы, познаний и компонентов. Кое-какую вспомогательную информацию можно найти в моем твиттере.

Мотивация

Этот небольшой проект начался с того, что я наткнулся в твиттере на нелепую картинку: на ней была изображена петарда, спрятанная внутри флешки. У всех, кто видел эту картинку, была примерно одна реакция: весело, конечно, но зло. Я стал раздумывать о возможности совместить что-то подобное с Rubber Ducky, чтобы иметь и программный пейлоад, и физический.

Не буду останавливаться на неудачных экспериментах, которыми я занимался, пока искал разные подходы и делал улучшения. Большая часть этих твиков требовала умений, которыми я не владею. Но какое же веселье, если не спотыкаешься на каждом шагу? Я раньше никогда не протипировал печатных плат, не писал прошивок, не работал ни с Android, ни с чипами AVR.

INFO В этом проекте нет ничего особенно нового: я просто объединил разные наработки других людей. Мне помогали и вдохновляли: @evanbooth, @notdan, @Viss, @gsuberland, & @deviantollam.

Изначально я планировал использовать Hak5 Rubber Ducky, который стоит 50 долларов. Единственный выходной интерфейс у него — это LED на 3,3 В. Я подыскал миниатюрный MOSFET, который выдерживал 3 А и более при минимальном напряжении переключения около 1 В. Идеально: я мог подключиться к питанию светодиода и переключать что угодно, для чего хватит мощности USB.

Нужно было только найти способ управлять светодиодом, потому что Duckyscript делать этого не позволяет. Однако даже с кастомной прошивкой я смогу получить только очень ограниченный контроль над светодиодом. Потом я обнаружил проекты типа «USB Rubber Ducky за доллар» (или 3–5 долларов), в которых использовался чип ATtiny85. Это куда более удачный подход. В качестве бонуса в большинстве схем заодно получаешь два незанятых порта GPIO!

В поисках наименее затратного способа получить такое устройство, который бы не растянулся на месяцы в ожидании товара из Китая, я понял, что Digispark за 5 долларов — это практически готовые платы, и они продаются на Amazon. Там же обнаружилось несколько клонов Digispark по 3 доллара за штуку и по 1,5 доллара — на eBay. Причем у них есть не только нужный мне ATtiny85, но и большинство других компонентов, необходимых для проекта.

Список деталей

Вот как в итоге выглядит список деталей.

Основные детали

Здравый смысл — 1 шт. Старайся оберегать себя и других от разнообразных опасностей;

Старайся оберегать себя и других от разнообразных опасностей; ATtiny85 — 1 шт. (с клона Digispark);

сопротивление на 68 Ом — 2 шт. (с клона Digispark);

сопротивление на 1,5 кОм — 1 шт. (с клона Digispark);

стабилитрон на 3,6 В — 2 шт. (с клона Digispark);

МОП-транзистор (MOSFET) IRLML2502 — 1 шт. (тут есть разные варианты. Например, ZXMN2F34FHTA тоже будет неплохо работать);

сопротивление примерно на 680 Ом (см. важное примечание о безопасности в инструкции по сборке).

Опциональные детали и инструменты

Старая флешка в выдвижном исполнении. Нам пригодится ее корпус и штекер USB;

печатная плата для прототипирования SMTpad 50×50 (это то, что использовал я, наверняка более опытные товарищи найдут более удачный способ собрать схему);

медная лента (я использовал ее для замыкания соединений на плате);

припой, паяльная паста, канифоль;

паяльник или паяльная станция.

Детали для пейлоада

Тут все полностью зависит от того, что ты собираешься добавлять. Пейлоад будет получать напряжение в 5 В на ту продолжительность времени, которую ты настроишь (по крайней мере, пока устройство подключено, если нужно — добавляй батарейку).

Для чего-то типа «звуковой гранаты» можно напрямую подключать коннекторы 5 В.

Для чего-то драматичного вроде дымовых шашек… эту информацию я, пожалуй, опущу, чтобы кто-нибудь из читателей не наделал глупостей. Прости, но мне придется еще в паре мест проделать с текстом такую подлянку.