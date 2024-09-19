18 сентября 2024 года, через день после массовой детонации пейджеров, в Ливане начали взрываться рации, принадлежащих членам «Хезболлы». По информации СМИ, устройства были закуплены шиитским движением «Хезболла» около пяти месяцев назад, практически одновременно с пейджерами.

Напомним, что 17 сентября 2024 года на территории Ливана произошла массовая детонация пейджеров. По последним данным, в результате этих взрывов погибли не менее 12 человек, а около 3000 получили ранения.

Пейджеры использовались участниками движения «Хезболла» для защиты от прослушивания и пеленгации, и якобы были последней модели, а эту партию устройств «Хезболла» получила их в последние месяцы.

Предполагается, что «Хезболла» использовала модель AR924 тайваньского производителя Gold Apollo. По информации The New York Times, суммарно 5000 пейджеров Gold Apollo AR924, заказанные «Хезболлой», были перехвачены в пути и модифицированы израильскими спецслужбами, которые и заложили в устройства взрывчатку.

При этом в Gold Apollo компании заявили, что эти пейджеры изготавливает базирующаяся в Будапеште компания BAC Consulting, а Gold Apollo лишь предоставляла ей лицензию и не никак участвовала в их производстве.

Вчера, 18 сентября 2024 года, в Ливане произошли новые взрывы. На этот раз массово детонировали рации, принадлежащие членам «Хезболлы».

Как сообщает Reuters, со ссылкой на министерство здравоохранения страны, в результате серии новых взрывов погибли не менее 20 человек, а еще 450 получили ранения. По данным агентства, по крайней мере один из взрывов произошел недалеко от места похорон погибших накануне участников «Хезболлы».

Источники в силовых структурах сообщили СМИ, что «Хезболла» приобрела рации около пяти месяцев назад, примерно в то же время, что и взорвавшиеся днем раньше пейджеры.

Судя по фото и видео, которые распространяются в сети, взорвавшиеся рации были произведены японской компании Icom Inc. Причем это была модель IC-V82, производство которой прекратили еще в 2014 году.

Представители Icom уже заявили, что проводят расследование случившегося. В компании подчеркнули, что не производят эти устройства с 2014 года, а на фото в сети не видно голографических пломб, которыми обычно маркировались подлинные рации (для защиты от подделок), поэтому невозможно подтвердить, действительно ли речь идет о продуктах Icom.

Как мы писали вчера, ИБ-специалисты сочли, что перегрев и возгорание литий-ионных батарей пейджеров вряд ли могли вызвать столь разрушительные последствия, и в устройства, скорее всего, внедрили взрывчатку. Вероятно, то же самое произошло и с рациями.