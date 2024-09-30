Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам России, которых подозревают в банковском мошенничестве и организации отмывания миллиардов долларов для киберпреступников, включая вымогательские группировки. Также считается, что один из обвиняемых управлял крупным кардерским ресурсом Joker’s Stash.

Американские власти предъявили заочные обвинения Сергею Иванову, также известному под ником Taleon, и Тимуру Шахмаметову, также известному как JokerStash и Vega.

Иванова обвиняют в отмывании более 1,15 млрд долларов в криптовалюте через сервисы UAPS, PinPays и PM2BTC, а Шахмаметов якобы управлял одним из крупнейших кардерских ресурсов — Joker’s Stash, где ежегодно продавали около 40 млн платежных карт, и который ежегодно приносил прибыль в размере от 280 млн долларов до 1 млрд долларов.

Правоохранители пишут, что упомянутые сервисы UAPS и PinPays выступали в качестве посредников для денежных переводов и платежей, и обе компании, сотрудничали с такими кардинговыми ресурсами, как Joker’s Stash и Rescator.

PM2BTC, в свою очередь, была криптовалютной биржей, работавшей преимущественно с биткоином, которая якобы помогала преступникам конвертировать крипто- и фиатные деньги и не имела никаких KYC-механизмов (Know your customer, «Знай своего клиента»). В итоге голландские власти изъяли серверы PM2BTC, а также конфисковали криптовалюту на сумму более 7 млн долларов США.

Минюст США утверждает, что в период с июля 2013 года по август 2024 года примерно 32% всех криптотранзакций, прошедших через эти платформы, были связаны с преступной деятельностью. Всего через эти сервисы прошло более 1,15 млрд долларов США.

Шахмаметов, по данным американских властей, активно продвигал Joker’s Stash на хакерских форумах, а также занимался банковским мошенничеством и отмыванием денег, будучи связан с этим ресурсом.

Напомним, что Joker’s Stash был одной из крупнейших кардерских площадок, которая существовала с 2014 года. На сайте часто публиковались пакеты украденных данных платежных карт, которые могли использоваться как для мошеннических транзакций типа CP (карта присутствует), так и CNP (карта отсутствует).

Joker’s Stash нередко попадал на страницы СМИ и в отчеты экспертов, так как на сайте время о времени «всплывали» огромные дампы, содержащие данных миллионов банковских карт. К примеру, можно вспомнить дамп BIGBADABOOM-III, имеющий отношение к компрометации американской сети магазинов Wawa, или крупную утечку кредитных и дебетовых карт, выпущенных банками и финансовыми организациями Южной Кореи и США.

Joker's Stash закрылся в 2021 году, и тогда его администрация не объяснила причин, которые привели к этому решению. Предполагалось, что это могло быть связано с активностью правоохранительных органов, которые незадолго до этого смогли установить контроль над несколькими серверами кардерского сайта и пообещали преследовать администраторов и пользователей Joker's Stash до последнего.

Так как местонахождение Иванова или Шахмаметова неизвестно правоохранителям, Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 11 млн долларов за любую информацию, которая позволит его установить.

Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции против Иванова, а PM2BTC назвало одним из «основных центров для отмывания денег».