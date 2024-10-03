Следственный комитет РФ сообщил, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, через которые только в 2023 году прошло более 112 млрд рублей. По версии следователей, основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры, а незаконный доход фигурантов дела оценивается в 3,7 млрд рублей.

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

СК пишет, что над этой операцией совместно работали следователи столичного СК и сотрудники БСТМ МВД России, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России по Москве и Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Официальное заявление СК гласит, что с 2013 года фигуранты дела, обладающие «познаниями в области банковской деятельности, выстроили целое преступное сообщество, созданное с целью совершения преступлений и личного обогащения.

«Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Упомянутые сервисы вели незаконную деятельность «по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов». При этом подчеркивается, что их основными клиентами были киберпреступники и хакеры, «которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода».

Сообщается, что следствием установлено, что только за 2023 год оборот прошедших через сервисы денежных средств оставил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов дела составил 3,7 млрд рублей.

«При этом фигуранты выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет. Пользователями разработанных соучастниками программных продуктов чаще всего были люди, которые занимались противоправной деятельностью. Они получали возможность анонимно совершать переводы, легализовывать и обналичивать криминальные доходы», — пишет официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В рамках этой масштабной операции правоохранители провели в общей сложности 148 обысков в 14 субъектах Российской Федерации, и теперь в Москву доставляются 96 фигурантов дела, с которыми «проводятся необходимые следственные действия».

В опубликованных СК и МВД видео обысков и задержаний (можно посмотреть ниже) демонстрируется, что у создателей UAPS и Cryptex нашли множество наличных, Cybertruck, Tesla и даже вертолет.

Интересно, что на прошлой неделе Министерство юстиции США тоже предъявило обвинения гражданину РФ Сергею Иванову, также известному под ником Taleon.

Дело в том, что в США Иванова обвиняют в отмывании более 1,15 млрд долларов в криптовалюте через сервисы UAPS, Cryptex, PinPays и PM2BTC, а также эти сервисы связывают с такими крупными кардерскими ресурсами как Joker’s Stash и Rescator.

Сообщалось, что Секретная служба США наложила арест на два доменных имени (Cryptex.net и Cryptex.one), использовавшихся для работы Cryptex, и подчеркивалось, что биржа обеспечивала своим пользователям полную анонимность, позволяя регистрировать аккаунты без механизмов KYC (Know your customer, «Знай своего клиента»).

По данным неназванных блокчейн-аналитиков, которые помогали американским правоохранительным органам, через Cryptex было проведено более 37 500 транзакций на общую сумму около 62 586 биткоинов (1,4 млрд долларов США по курсу на момент совершения транзакций). Из этой суммы около 31% отправленных (441 млн долларов), поступили с криптовалютных адресов, связанных с преступной деятельностью, в том числе 297 млн долларов — это доходы от мошенничества и более 115 млн долларов — доходы от работы вымогательского ПО.

Более того, на прошлой неделе Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 11 млн долларов за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Иванова.

Теперь же в правоохранительных органах подтвердили, что Сергей Иванов является одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении создателей UAPS и Cryptex в России.