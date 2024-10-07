Компания Google удалила приложения «Лаборатории Касперского» из официального магазина Google Play, а также отключила аккаунты разработчиков компании. В Google пояснили, что это связано с запретами Министерства торговли США, ранее наложенными на продукты компании.

Как сообщает издание Bleeping Computer, еще на прошлой неделе пользователи стали отмечать, что продукты «Лаборатории Касперского» (включая Kaspersky Endpoint Security, а также VPN и антивирус) не доступны через Google Play как на территории США, так и в других странах.

Тогда представители компании подтвердили наличие проблемы на официальных форумах, сообщив, что в настоящее время выясняют, почему приложения недоступны в магазине.

«Загрузки и обновления продуктов Kaspersky временно недоступны через магазин Google Play. В настоящее время Kaspersky изучает обстоятельства, лежащие в основе этой проблемы, и изучает возможные пути ее решения», — заявляли в «Лаборатории Касперского».

В качестве альтернативы пользователям предложили устанавливать приложения из альтернативных магазинов, включая Galaxy Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps и RuStore. Также приложения для Android можно установить, напрямую загрузив APK-файл с сайта компании.

«Это решение Google основано на недавнем запрете правительства США на распространение и продажу продуктов “Лаборатории Касперского” в Соединенных Штатах после 29 сентября 2024 года. Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play, лишив пользователей своего магазина приложений во всем мире доступа к нашим лидирующим защитным решениям для Android. Мы считаем, что Google избыточно трактует решение Министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами США. Мы обсуждаем данную ситуацию со всеми вовлеченными сторонами», — сообщают представители «Лаборатории Касперского».

Как позже подтвердили изданию Bleeping Computer представители Google, исчезновение приложений из Play Store действительно связано с ограничениями, которые американские власти наложили на работу «Лаборатории Касперского» ранее.

«Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США недавно объявило о введении ряда ограничений в отношении Kaspersky. В результате мы удалили приложения Kaspersky из Google Play», — прокомментировали в Google.

Напомним, что минувшим летом американские власти объявили о запрете, который затронул продажу продуктов «Лаборатории Касперского», а также не дает компании предоставлять обновления для своих продуктов как организациям, так и частным лицам на территории США.

Тогда Министерство торговли США приняло решение, запрещающее Kaspersky Lab, Inc. (американской дочерней компании «Лаборатории Касперского») «прямо или косвенно поставлять антивирусное программное обеспечение и другие защитные продукты или услуги в США или американским гражданам» из-за потенциальных рисков для национальной безопасности. При этом запрет касается не только продажи продуктов, но также лишает компанию возможности предоставлять клиентам обновления антивирусного ПО и патчи.

Запрет вступил в силу 29 сентября 2024 года и распространяется на все аффилированные, дочерние и материнские компании Kaspersky Lab, Inc.

Отметим, что незадолго до наступления этой даты, в сентябре 2024 года продукты «Лаборатории Касперского» на машинах американских пользователей были заменены антивирусным решением UltraAV, принадлежащим Pango Group.

Предварительно клиентам разослали письма, в которых сообщалось, что они продолжат получать «надежную защиту от киберугроз» от UltraAV. Однако эти письма прочитали далеко не все, а также в этих посланиях пользователей не предупреждали о том, что продукты «Лаборатории Касперского» внезапно исчезнут с их компьютеров и окажутся заменены на UltraAV.

Хотя представители Pango Group уверяли, что все пользователи заранее имели доступ к уведомлениям о скорой миграции в приложении, на страницах своих аккаунтов в MyKaspersky и на сайте «Лаборатории Касперского», многие люди оказались не готовы к произошедшему. Так, некоторые решили, что их устройства заражены вредоносным ПО, другие не сумели удалить UltraAV и запаниковали, и в результате обе компании подверглись критике.