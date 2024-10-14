Американские власти сообщили, что некоторое время назад ФБР создало собственную криптовалюту, которая использовалась для расследования манипулирования ценами на крипторынках. Отмечается, что созданный ФБР Ethereum-токен и одноименная компания NexFundAI были разработаны при поддержке свидетелей, содействующих следствию.

Согласно информации, размещенной на сайте NexFundAI, компания рекламировалась как проект, находящийся «на пересечении финансов и искусственного интеллекта». Целью компании якобы было «создание криптовалютного токена, который не только послужит надежным средством сбережения, но и выступит в качестве катализатора позитивных изменений в сфере ИИ».

«Три маркет-мейкера — ZM Quant, CLS Global и MyTrade — и их сотрудники обвиняются в том, что они участвовали в "отмывочной" торговле (wash trade) и/или вступили в сговор с целью осуществления "отмывочной" торговли от имени NexFundAI, криптовалютной компании и токена, созданного по указанию правоохранительных органов в рамках правительственного расследования. Четвертый маркет-мейкер, компания Gotbit, а также ее CEO и два директора так же обвиняются в участии в аналогичной схеме», — сообщает Министерство юстиции США.

Термином wash trade обычно обозначают форму манипулирования рынком, когда участники рынка создают искусственную активность, одновременно продавая и покупая одни и те же активы.

В общей сложности расследование затрагивает 18 человек и организаций. При этом пять человек либо уже признали свою вину, либо согласились признать ее в будущем. Сообщается, что еще трое обвиняемых арестованы в США, Великобритании и Португалии.

Эта операция правоохранителей получила название Token Mirrors. Благодаря NexFundAI было конфисковано более 25 млн долларов в криптовалюте и отключены многочисленные торговые боты, стоящие за вош-трейдингом.

Согласно судебным документам, обвиняемые проводили фиктивные сделки с использованием собственных токенов, чтобы создать впечатление, что это хорошие инвестиции, тем самым привлекая новых инвесторов и покупателей и искусственно завышая торговые цены. Затем подозреваемые продавали свои токены по новым ценам, действуя в рамках классической схемы pump-and-dump.