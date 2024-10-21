Компания Activision сообщила, что исправила «обход системы обнаружения» в Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone, из-за которого игроков банила античит-система Ricochet. В компании заверили, что проблема «затронула небольшое количество аккаунтов игроков», и все пострадавшие учетные записи уже восстановлены.

Однако, как рассказал zebleer, владелец магазина Phantom Overlay, торгующего читами, проблема была гораздо серьезнее, чем сообщает Activision.

Zebleer подробно описал в X, что для обнаружения читерского ПО античит Ricochet сканировал память компьютера игрока, и одной из сигнатур, которую он проверял, была строка текста: 54 72 69 67 65 72 20 42 6f 74 (Trigger Bot) .

Из-за этого «в течение довольно долгого периода времени», можно было спровоцировать перманентный бан любого игрока, просто отправив человеку запрос в друзья с этой фразой или написав в чате игры сообщение вроде «Nice Trigger Bot dude!», которое затем попадало в память машины жертвы и сканировалось Ricochet.

Хотя в Activision заявили, что пострадало «небольшое количество» аккаунтов, zebleer утверждает, что этот эксплоит использовался месяцами, и баны затронули нескольких тысяч случайных игроков COD, а потом кто-то начал атаковать крупных стримеров, чем привлек внимание к проблеме.

К примеру, zebleer пишет, что среди забаненых был стример BobbyPoff. Его заблокировали еще 3 октября 2024 года и внезапно разбанили лишь в конце прошлой недели. Как и другие игроки и стримеры, попавшие под такие баны, BobbyPoff утверждал, что не использует читерское ПО.

Стоит отметить, что в конце прошлой недели практически аналогичная проблема была устранена и в античите BattlEye. Эксплоит так же позволял злоумышленникам банить аккаунты других игроков, и затрагивал ряд игр, включая PUBG, Rainbow Six Siege и Escape from Tarkov. Всех пострадавших от таких блокировок игроков тоже пообещали вскоре разбанить.