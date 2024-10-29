OS/2 — уни­каль­ная ОС, ока­зав­шая силь­ное вли­яние на исто­рию компь­юте­ров. Соз­данная в амби­циоз­ном союзе Microsoft и IBM, она дол­жна была заменить MS-DOS и едва не ста­ла новым стан­дартом для ПК. Но по иро­нии судь­бы имен­но OS/2 под­тол­кну­ла Microsoft раз­вивать Windows, став­шую самой популяр­ной ОС в мире. OS/2 про­ложи­ла путь для кон­курен­та и оста­лась в тени его успе­ха. Исто­рия этой сис­темы пол­на интриг, тех­ничес­ких про­рывов и неожи­дан­ных поворо­тов.

В вось­мидеся­тые годы нас­тупила эпо­ха пер­соналок, а монс­тру­озные мей­нфрей­мы ста­ли понем­ногу ухо­дить в исто­рию. Почувс­тво­вав эти переме­ны, в 1984 году кор­порация IBM анон­сирова­ла новое поколе­ние пер­сональ­ных компь­юте­ров — IBM PC/AT, для которых нуж­на была собс­твен­ная опе­раци­онная сис­тема. Так началось раз­витие плат­формы OS/2, которую наши сооте­чес­твен­ники лас­ково называ­ли «полу­осью».

Лич­но я впер­вые услы­шал об OS/2 на одной из фидош­ных тусовок: кто‑то из дер­жателей нод хвас­тался, что на его машине софт кру­тит­ся под «очень кру­той» опе­раци­онкой, да еще и с наворо­чен­ным гра­фичес­ким интерфей­сом. Во вре­мена, ког­да боль­шинс­тво юзе­ров нас­лажда­лось аске­тиз­мом MS-DOS, слег­ка раз­бавлен­ным «коман­диром Нор­тоном» или DOS Navigator’ом, а машина, спо­соб­ная потянуть Windows 3.1, счи­талась пред­метом рос­коши, опи­сание «полу­оси» казалось чем‑то из области фан­тасти­ки. О сущес­тво­вании Windows NT мы тог­да даже не подоз­ревали. Тем инте­рес­нее было разуз­нать, что же это за чудес­ная «полу­ось» уста­нов­лена на компь­юте­ре нашего ува­жаемо­го кол­леги и что она собой пред­став­ляет.

До OS/2

Раз­вернуть на сто восемь­десят гра­дусов огромную бюрок­ратичес­кую машину, которой была кор­порация IBM на рубеже 70-х и 80-х годов, — задача весь­ма тру­доем­кая. Обыч­но круп­ные ком­пании, успешно заняв­шие свою нишу на рын­ке, не хотят ничего менять: зачем, если день­ги и так исправ­но пос­тупа­ют на бан­ков­ский счет? IBM стро­ила боль­шие элек­трон­но‑вычис­литель­ные машины для кор­поратив­ных заказ­чиков, а к рын­ку бытовых пер­соналок отно­силась снис­ходитель­но и скеп­тичес­ки. Не потому, что не верила в его пер­спек­тивы (хотя и это тоже), а потому, что у кор­порации прос­то не име­лось роз­ничной инфраструк­туры для про­дажи ПК и их сер­висно­го обслу­жива­ния, а стро­ить ее с нуля казалось слиш­ком нак­ладным мероп­риятием. Руково­дите­ли IBM по‑нас­тояще­му зашеве­лились, толь­ко ког­да их клю­нул в интимное мес­то жареный петух в виде Apple, Commodore и Tandy, да и то не потому, что пер­сонал­ки стре­митель­но заво­евы­вали популяр­ность в качес­тве домаш­них компь­юте­ров, а потому, что они ста­ли все чаще появ­лять­ся на сто­лах офис­ных работ­ников и спрос на мей­нфрей­мы начал неумо­лимо падать.

Лю­бое железо мер­тво без соф­та, это прек­расно понима­ли в IBM. Рабочая груп­па, сос­тояв­шая из руково­дите­лей кор­порации и инже­неров, которые занима­лись раз­вити­ем про­екта IBM PC, с самого начала решила не рас­пылять ресур­сы и сос­редото­чить уси­лия на аппа­рат­ной час­ти будущей пер­сонал­ки, отдав раз­работ­ку прог­рам­мно­го обес­печения, как ска­зали бы сей­час, на аут­сорсинг. Это ста­ло очень сме­лым решени­ем, пос­коль­ку ранее в IBM самос­тоятель­но про­екти­рова­ли обо­рудо­вание и писали для него софт, но имен­но оно вывело в ито­ге IBM PC в лидеры на рын­ке ПК.

Учас­тник той самой рабочей груп­пы Джек Сэмс поз­же вспо­минал об этом так: «При­чины были внут­ренни­ми. У нас име­лась ужас­ная проб­лема с судеб­ными иска­ми от людей, утвер­ждав­ших, что мы укра­ли их интеллек­туаль­ную собс­твен­ность. Для нас было черес­чур дорого зас­тавлять наших прог­раммис­тов смот­реть код, выис­кивая кус­ки, которые при­над­лежали кому‑то дру­гому, потому что ина­че эти люди потом вер­нулись бы к нам и ска­зали, что мы укра­ли их прог­раммы и зарабо­тали на этом кучу денег. Мы про­игра­ли серию судеб­ных раз­биратель­ств по это­му поводу и потому не хотели, что­бы новый про­дукт раз­рабаты­вал­ся людь­ми из IBM. Вот почему мы обра­тились в Microsoft с пред­ложени­ем соз­дать для нас опе­раци­онную сис­тему».

В июле 1980 года груп­па эффектив­ных менед­жеров из IBM десан­тирова­лась в офи­се Microsoft, и спус­тя нес­коль­ко месяцев нап­ряжен­ных перего­воров кон­тракт был под­писан. К августу 1981 года, вдох­новив­шись QDOS от Seattle Computer Products, Microsoft раз­работа­ла пер­вую вер­сию опе­раци­онной сис­темы с коман­дной стро­кой IBM PC DOS и начала про­давать ее самос­тоятель­но под тор­говой мар­кой MS-DOS. Нес­мотря на наличие сво­ей собс­твен­ной опе­раци­онки, в IBM до кон­ца не верили в ее успех, поэто­му пер­вые IBM PC, помимо PC DOS, ком­плек­товались еще CP/M-86. Хотя понача­лу IBM PC DOS и MS-DOS были прак­тичес­ки иден­тичны, к осе­ни 1984 года в IBM сфор­мирова­лась своя груп­па прог­раммис­тов для работы над этим про­ектом, и со вре­менем обе коман­ды ста­ли вно­сить собс­твен­ные допол­нения в ОС, бла­года­ря чему в этих опе­раци­онных сис­темах начали копить­ся раз­личия.

Од­нако бли­же к середи­не 1980-х ста­ло ясно: что­бы успешно кон­куриро­вать с Apple и дру­гими молоды­ми и амби­циоз­ными про­изво­дите­лями пер­сональ­ных компь­юте­ров, коман­дной стро­ки уже недос­таточ­но, тре­бова­лись мно­гоза­дач­ность и гра­фичес­кий интерфейс. Имен­но такую опе­раци­онную сис­тему IBM и решила соз­дать для сво­ей линей­ки пер­сональ­ных компь­юте­ров — и сно­ва в аль­янсе с Microsoft.

Рождение «полуоси»

Прин­ципи­аль­но новую опе­раци­онную сис­тему в IBM пла­ниро­вали раз­работать для семей­ства пер­сональ­ных компь­юте­ров вто­рого поколе­ния под рабочим наиме­нова­нием Personal System /2 или PS/2, в осно­ве которых лежал про­цес­сор Intel 80286. Имен­но отсю­да и берет свое наз­вание сама опе­раци­онная сис­тема: Operating System/2, или OS/2, хотя бета‑вер­сию называ­ли CP/DOS. Сог­ласно задум­ке, опе­раци­онка дол­жна была под­держи­вать защищен­ный режим, мно­гоза­дач­ность и иметь окон­ный интерфейс, но при этом обес­печивать сов­мести­мость со ста­рыми прог­рамма­ми для PC DOS и MS-DOS. Договор меж­ду IBM и Microsoft о соз­дании новой сис­темы был под­писан в августе 1985 года: со сто­роны IBM про­ект воз­гла­вил ведущий раз­работ­чик Эд Яко­буч­чи, а со сто­роны Microsoft раз­работ­ку куриро­вал лич­но Билл Гей­тс.

Пер­сонал­ки вто­рого поколе­ния PS/2 появи­лись на рын­ке в 1987 году, и в декаб­ре того же года была выпуще­на OS/2 1.0, но она все еще оста­валась опе­раци­онной сис­темой с коман­дной стро­кой — гра­фичес­кий интерфейс к «полу­оси» прик­рутили толь­ко год спус­тя в вер­сии 1.1. Вмес­те с тем это был зна­читель­ный шаг впе­ред по срав­нению с MS-DOS: под OS/2 мож­но было запус­кать нес­коль­ко прог­рамм одновре­мен­но и перек­лючать­ся меж­ду задача­ми нажати­ем сочета­ния кла­виш Ctrl + Esc, опе­раци­онка име­ла встро­енную под­систе­му API с под­клю­чаемы­ми динами­чес­кими биб­лиоте­ками. OS/2 под­держи­вала мышь и мог­ла работать в защищен­ном режиме, бла­года­ря чему прог­раммис­ты получи­ли воз­можность писать работа­ющие в этом режиме прог­раммы без необ­ходимос­ти обра­щать­ся нап­рямую к железу и дер­гать пре­рыва­ния.

Меж­ду тем в Microsoft парал­лель­но тру­дились над собс­твен­ной гра­фичес­кой обо­лоч­кой для MS-DOS под наз­вани­ем Windows, и тянуть два про­екта одновре­мен­но с каж­дым днем ста­нови­лось все слож­нее и слож­нее. Вре­мя шло, сро­ки под­готов­ки GUI для OS/2 дав­но истекли, и, что­бы навер­стать упу­щен­ное, а заод­но сэконо­мить ресур­сы, в Microsoft прос­то при­соба­чили к OS/2 1.1 окон­ный интерфейс от Windows 2.0, а в 1989 году, с выходом Microsoft Windows 3.0, обновлен­ный интерфейс из этой сис­темы вмес­те с кра­сивы­ми псев­дотрех­мерны­ми рамоч­ками и кноп­ками переко­чевал в OS/2 1.2.