В восьмидесятые годы наступила эпоха персоналок, а монструозные мейнфреймы стали понемногу уходить в историю. Почувствовав эти перемены, в 1984 году корпорация IBM анонсировала новое поколение персональных компьютеров — IBM PC/AT, для которых нужна была собственная операционная система. Так началось развитие платформы OS/2, которую наши соотечественники ласково называли «полуосью».
Лично я впервые услышал об OS/2 на одной из фидошных тусовок: кто‑то из держателей нод хвастался, что на его машине софт крутится под «очень крутой» операционкой, да еще и с навороченным графическим интерфейсом. Во времена, когда большинство юзеров наслаждалось аскетизмом MS-DOS, слегка разбавленным «командиром Нортоном» или DOS Navigator’ом, а машина, способная потянуть Windows 3.1, считалась предметом роскоши, описание «полуоси» казалось чем‑то из области фантастики. О существовании Windows NT мы тогда даже не подозревали. Тем интереснее было разузнать, что же это за чудесная «полуось» установлена на компьютере нашего уважаемого коллеги и что она собой представляет.
До OS/2
Развернуть на сто восемьдесят градусов огромную бюрократическую машину, которой была корпорация IBM на рубеже 70-х и 80-х годов, — задача весьма трудоемкая. Обычно крупные компании, успешно занявшие свою нишу на рынке, не хотят ничего менять: зачем, если деньги и так исправно поступают на банковский счет? IBM строила большие электронно‑вычислительные машины для корпоративных заказчиков, а к рынку бытовых персоналок относилась снисходительно и скептически. Не потому, что не верила в его перспективы (хотя и это тоже), а потому, что у корпорации просто не имелось розничной инфраструктуры для продажи ПК и их сервисного обслуживания, а строить ее с нуля казалось слишком накладным мероприятием. Руководители IBM по‑настоящему зашевелились, только когда их клюнул в интимное место жареный петух в виде Apple, Commodore и Tandy, да и то не потому, что персоналки стремительно завоевывали популярность в качестве домашних компьютеров, а потому, что они стали все чаще появляться на столах офисных работников и спрос на мейнфреймы начал неумолимо падать.
Любое железо мертво без софта, это прекрасно понимали в IBM. Рабочая группа, состоявшая из руководителей корпорации и инженеров, которые занимались развитием проекта IBM PC, с самого начала решила не распылять ресурсы и сосредоточить усилия на аппаратной части будущей персоналки, отдав разработку программного обеспечения, как сказали бы сейчас, на аутсорсинг. Это стало очень смелым решением, поскольку ранее в IBM самостоятельно проектировали оборудование и писали для него софт, но именно оно вывело в итоге IBM PC в лидеры на рынке ПК.
Участник той самой рабочей группы Джек Сэмс позже вспоминал об этом так: «Причины были внутренними. У нас имелась ужасная проблема с судебными исками от людей, утверждавших, что мы украли их интеллектуальную собственность. Для нас было чересчур дорого заставлять наших программистов смотреть код, выискивая куски, которые принадлежали кому‑то другому, потому что иначе эти люди потом вернулись бы к нам и сказали, что мы украли их программы и заработали на этом кучу денег. Мы проиграли серию судебных разбирательств по этому поводу и потому не хотели, чтобы новый продукт разрабатывался людьми из IBM. Вот почему мы обратились в Microsoft с предложением создать для нас операционную систему».
В июле 1980 года группа эффективных менеджеров из IBM десантировалась в офисе Microsoft, и спустя несколько месяцев напряженных переговоров контракт был подписан. К августу 1981 года, вдохновившись QDOS от Seattle Computer Products, Microsoft разработала первую версию операционной системы с командной строкой IBM PC DOS и начала продавать ее самостоятельно под торговой маркой MS-DOS. Несмотря на наличие своей собственной операционки, в IBM до конца не верили в ее успех, поэтому первые IBM PC, помимо PC DOS, комплектовались еще CP/M-86. Хотя поначалу IBM PC DOS и MS-DOS были практически идентичны, к осени 1984 года в IBM сформировалась своя группа программистов для работы над этим проектом, и со временем обе команды стали вносить собственные дополнения в ОС, благодаря чему в этих операционных системах начали копиться различия.
Однако ближе к середине 1980-х стало ясно: чтобы успешно конкурировать с Apple и другими молодыми и амбициозными производителями персональных компьютеров, командной строки уже недостаточно, требовались многозадачность и графический интерфейс. Именно такую операционную систему IBM и решила создать для своей линейки персональных компьютеров — и снова в альянсе с Microsoft.
Рождение «полуоси»
Принципиально новую операционную систему в IBM планировали разработать для семейства персональных компьютеров второго поколения под рабочим наименованием Personal System /2 или PS/2, в основе которых лежал процессор Intel 80286. Именно отсюда и берет свое название сама операционная система: Operating System/2, или OS/2, хотя бета‑версию называли CP/DOS. Согласно задумке, операционка должна была поддерживать защищенный режим, многозадачность и иметь оконный интерфейс, но при этом обеспечивать совместимость со старыми программами для PC DOS и MS-DOS. Договор между IBM и Microsoft о создании новой системы был подписан в августе 1985 года: со стороны IBM проект возглавил ведущий разработчик Эд Якобуччи, а со стороны Microsoft разработку курировал лично Билл Гейтс.
Персоналки второго поколения PS/2 появились на рынке в 1987 году, и в декабре того же года была выпущена OS/2 1.0, но она все еще оставалась операционной системой с командной строкой — графический интерфейс к «полуоси» прикрутили только год спустя в версии 1.1. Вместе с тем это был значительный шаг вперед по сравнению с MS-DOS: под OS/2 можно было запускать несколько программ одновременно и переключаться между задачами нажатием сочетания клавиш Ctrl + Esc, операционка имела встроенную подсистему API с подключаемыми динамическими библиотеками. OS/2 поддерживала мышь и могла работать в защищенном режиме, благодаря чему программисты получили возможность писать работающие в этом режиме программы без необходимости обращаться напрямую к железу и дергать прерывания.
Между тем в Microsoft параллельно трудились над собственной графической оболочкой для MS-DOS под названием Windows, и тянуть два проекта одновременно с каждым днем становилось все сложнее и сложнее. Время шло, сроки подготовки GUI для OS/2 давно истекли, и, чтобы наверстать упущенное, а заодно сэкономить ресурсы, в Microsoft просто присобачили к OS/2 1.1 оконный интерфейс от Windows 2.0, а в 1989 году, с выходом Microsoft Windows 3.0, обновленный интерфейс из этой системы вместе с красивыми псевдотрехмерными рамочками и кнопками перекочевал в OS/2 1.2.
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