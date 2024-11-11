Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов, ранее признанный виновным в управлении криптовалютным миксером Bitcoin Fog в период с 2011 по 2021 год, был приговорен к 12 годам лишения свободы за содействие отмыванию денег.

Напомним, что весной текущего года Стерлингова признали виновным в управлении криптомиксером Bitcoin Fog в период с 2011 по 2021 год. По данным правоохранителей, за это время через сервис прошло 1,2 млн биткоинов (примерно 400 млн долларов США по курсу на момент совершения транзакций).

Часть этих биткоинов удалось связать с различной преступной деятельностью. Сообщалось, что большая часть криптовалюты поступила с даркнет-маркетплейсов и была связана с незаконным оборотом наркотиков, компьютерными преступлениями, кражей личных данных и сексуальным насилием над детьми.

Тогда Министерство юстиции США называло Bitcoin Fog самым «долгоживущим» криптовалютным миксером в даркнете, который позволял киберпреступникам эффективно скрывать источники своих криптовалютных доходов.

Теперь Стерлингова приговорили не только к 12 годам тюрьмы (хотя максимальное наказание могло составить до 20 лет лишения свободы), но и выплате компенсации в размере 395,56 млн долларов, а также изъятию криптовалютных и денежных активов на общую сумму около 1,76 млн долларов.

Кроме того, его обязали передать властям свою долю в кошельке Bitcoin Fog, на котором в настоящее время хранится 1345 биткоинов (более 103 млн долларов по текущему курсу).

Напомним, что на протяжении практически всего судебного процесса сам Стерлингов настаивал на своей невиновности, обвиняя власти США в том, что при отслеживании биткоинов и изучения транзакций они использовали «лженауку» и недостоверные методы анализа блокчейна.