Мы про­води­ли пен­тест одной боль­шой ком­пании с хорошим бюд­жетом на ИБ и обна­ружи­ли баг в коробоч­ном решении WebTutor. Эта уяз­вимость поз­волила нам получить дос­туп во внут­реннюю сеть, где мы стол­кну­лись с EDR и анти­виру­сом. Обой­ти их помог­ла воз­можность исполнять коман­ды из зап­росов к БД.

Pentest Award Этот текст получил третье мес­то на пре­мии Pentest Award 2024 в катего­рии «Про­бив web». Это сорев­нование еже­год­но про­водит­ся ком­пани­ей Awilix.

Здесь я не буду обсуждать весь ход работ — ско­уп был боль­шим, и в него вхо­дило мно­го самопис­ных при­ложе­ний и нес­коль­ко коробоч­ных. Рас­ска­жу лишь об ата­ке на WebTutor — как о наибо­лее инте­рес­ном момен­те.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Анализ исходных кодов (XSS и чтение файла)

Websoft HCM (ранее называ­лась WebTutor) — это сис­тема управле­ния талан­тами, пред­лага­ющая инс­тру­мен­ты под­бора, обу­чения, оцен­ки ком­петен­ций, пла­ниро­вания карь­еры, управле­ния зна­ниями. Это коробоч­ное решение, которое исполь­зует­ся мно­гими ком­пани­ями для авто­мати­зации работы по най­му и обу­чению сот­рудни­ков.

Встре­тив этот про­дукт в сети заказ­чика, мы решили его изу­чить под­робнее. Для это­го мож­но ска­чать демовер­сию, но в ней есть ряд огра­ниче­ний по срав­нению с уста­нов­ленной на сер­вере пол­ной. Зато дос­тупны исходные коды про­дук­та, и они как раз иден­тичны той вер­сии, что раз­верну­та у заказ­чика.

Ос­новное огра­ниче­ние демовер­сии — это воз­можность исполь­зовать толь­ко фай­ловую базу дан­ных, но при этом все воз­можнос­ти при­ложе­ния работа­ют. Сей­час демовер­сия про­дук­та пре­дос­тавля­ется толь­ко по зап­росу.

Для хра­нения дан­ных при­ложе­ние исполь­зует фай­ловую базу дан­ных или Microsoft SQL в зависи­мос­ти от нас­тро­ек.

Пос­ле уста­нов­ки находим в фай­ловой сис­теме пап­ку WebTutorAdmin с веб‑сер­вером. В ней две пап­ки: сно­ва WebTutorAdmin , где лежит админка, и WebTutorServer с про­чими фун­кци­ями сер­вера.

Я поис­кал извес­тные нам стра­ницы (логин и регис­тра­ция) и понял, что все фай­лы HTML из пап­ки WebTutorServer/ wt/ web дос­тупны через веб‑интерфейс. Так­же в этой пап­ке находят­ся фай­лы .xml и .bs, которые мож­но читать и выпол­нять через вызовы API.

info WebTutor написан на язы­ке JScript. JScript — это реали­зация ECMAScript ком­пании Microsoft. При­ложе­ние так­же исполь­зует .NET Core и мно­жес­тво DLL-биб­лиотек. Для управле­ния логикой при­ложе­ния исполь­зуют­ся три типа фай­лов: .html — стра­ницы с кодом кли­ент­ской и сер­верной час­ти вмес­те, .xml и .bs. Пос­ледний исполь­зует­ся для опи­сания методов API, которые дос­тупны в при­ложе­нии. Фай­лы HTML в JScript напоми­нают шаб­лоны PHP, где сер­верный код череду­ется с кодом стра­ницы.

Дос­туп к боль­шинс­тву эндпо­интов API воз­можен без допол­нитель­ной авто­риза­ции, так как там есть про­вер­ка поль­зовате­ля. В шаб­лонах HTML за про­вер­ки сес­сии отве­чают под­гру­жаемые в начале скрип­ты:

Server . Execute ( " include/ user_init. html " ) ; Server . Execute ( " include/ host_init. html " ) ;

Пос­ле уста­нов­ки WebTutor регис­тра­ция вклю­чена. Одна­ко на целевой сис­теме она недос­тупна, к тому же огра­ничен дос­туп к адми­нис­тра­тив­ным стра­ницам. Сле­дова­тель­но, нам нуж­но най­ти лазей­ку в дос­тупных неав­торизо­ван­ному поль­зовате­лю шаб­лонах HTML.

Быс­тро находим прос­тую XSS вот в этом фай­ле:

WebTutorAdmin/ WebTutorServer/ wt/ web/ replace_ photo. html

Пе­ремен­ная URL берет­ся из зап­роса и без вся­кой филь­тра­ции встав­ляет­ся в код стра­ницы.

< % try { _url = UrlDecode( Trim ( Request. Form. GetProperty ( " url " ) ) ) ; //.. . < script type= "text/ javascript" > location. href = " < %= _url % > "; </ script>

Пол­ный HTTP-зап­рос для XSS:

POST / replace_ photo. html HTTP/ 1. 1 Host: 10. 3. 89. 104 User- Agent: Mozilla/ 5. 0 ( Macintosh; Intel Mac OS X 10. 15; rv: 109. 0) Gecko/ 20100101 Firefox/ 119. 0 Accept: text/ html, application/ xhtml+xml, application/ xml; q=0. 9, image/ avif, image/ webp, */ * ; q=0. 8 Accept- Language: ru- RU, ru; q=0. 8, en- US; q=0. 5, en; q=0. 3 Accept- Encoding: gzip, deflate, br Connection: close Cookie: SessionID=7303593220364327493 Upgrade- Insecure- Requests: 1 Content- Type: application/ x- www- form- urlencoded Content- Length: 25 foto=1& url=1"; alert(1);//

Пе­реп­роверя­ем все эндпо­инты API без авто­риза­ции и находим метод / api/ spxml2/ get_image . Он дос­тупен и поз­воля­ет читать про­изволь­ные фай­лы в сис­теме.

Создание нового пользователя в системе

Рас­ширить зону поис­ка мож­но, нап­ример, получив учет­ную запись. Ищем фай­лы, где про­исхо­дит работа с поль­зовате­лями, и находим воз­можность изме­нения про­филя в сле­дующем фай­ле:

WebTutorAdmin/ WebTutorServer/ wt/ web/ user_ change. html

Из зап­роса берут­ся все дан­ные и даль­ше сох­раня­ются в БД, при этом не дела­ется про­вер­ка на активную сес­сию. Хоть при­ложе­ние лома­ется при таком зап­росе и выда­ет 500, оно все рав­но успе­вает выз­вать пер­вый блок кода, где выпол­няет­ся сох­ранение поль­зовате­ля в БД.

Все парамет­ры для соз­дава­емо­го поль­зовате­ля берут­ся из зап­роса, вклю­чая логин и пароль. Для соз­дания незаб­локиро­ван­ного поль­зовате­ля необ­ходимо передать аргу­мен­ты view=new без поля web_banned .