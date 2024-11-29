Без малого три года назад я рас­ска­зывал , как съез­жал с Google и про­бовал дру­гие спо­собы искать информа­цию. С того момен­та появил­ся еще один мощ­ней­ший инс­тру­мент — боль­шие язы­ковые модели. Недав­но поиск по вебу до­бави­ли и в ChatGPT.

Ра­бота­ет это прос­то: под стро­кой для вво­да теперь есть кноп­ка с гло­бусом. Нажима­ешь на нее, и ввод будет интер­пре­тиро­ван как поис­ковый зап­рос, а отве­ты будут снаб­жены ссыл­ками.

Меж­ду прось­бами рас­ска­зать про что‑то или накидать скрип­тик я стал про­сить ChatGPT гля­нуть, что пишут в интерне­те по той или иной теме. И приз­нать­ся, доволь­но быс­тро под­сел на его отве­ты.

Ес­ли ты зас­тал появ­ление сов­ремен­ных поис­ковиков, то, воз­можно, пом­нишь, как, стол­кнув­шись с ними, люди писали воп­рос в виде пол­ноцен­ного пред­ложения и недо­уме­вали, почему машина отве­чает горой ссы­лок, да еще и не всег­да под­ходящих. Про­шарен­ные юзе­ры пос­меива­лись над таким, а зря! Теперь этот этап прой­ден, и на воп­росы челове­ка машина научи­лась отве­чать нап­рямую — без кос­тыля в виде «выдачи».

Ко­неч­но, речь не толь­ко про ChatGPT. Его успел опе­редить Perplexity, отве­ты которо­го по‑преж­нему во мно­гом луч­ше. Perplexity выда­ет боль­ше ссы­лок на источни­ки и ста­рает­ся при­водить под­робные и хорошо струк­туриро­ван­ные дан­ные.

Еще лов­чее это сде­лано в мобиль­ной вер­сии бра­узе­ра Arc, где исполь­зует­ся своя тех­нология быс­трых отве­тов. Arc берет под­сказ­ки к поис­ку из Google и нап­ротив каж­дой показы­вает кноп­ку Browse for Me. Если нажать на нее, Arc быс­трень­ко спар­сит нес­коль­ко вер­хних стра­ниц из выдачи Google и покажет сге­нери­рован­ное ней­рон­кой и кра­сиво офор­млен­ное сам­мари.

Чем луч­ше поль­зовать­ся? На телефо­не я пока выб­рал Arc, на дес­кто­пе, где в Arc еще не встро­или Browse for Me, попере­мен­но обра­щаюсь к Perplexity через Alfred и к ChatGPT — через его при­ложе­ние. Но гон­ка за зва­ние луч­шей модели для поис­ка толь­ко началась, и лидеры в ней будут то и дело менять­ся.

По­ка что инте­рес­но при­кинуть, как «новый поиск» пов­лияет на лан­дшафт тех­нологий и нашу жизнь. В том, что пов­лияет, можешь не сом­невать­ся. Ког­да Google с кра­улин­гом и пей­джран­ком при­шел на сме­ну катало­гам ссы­лок, изме­нения были дра­мати­чес­кими. В прош­лое, нап­ример, уеха­ла кон­цепция «пор­талов» — мегасай­тов, которые хотели быть одновре­мен­но точ­кой вхо­да в интернет и заменой для полови­ны дру­гих ресур­сов. А опти­миза­ция стра­ниц под новый вид поис­ка аж ста­ла новой про­фес­сией.

Итак, пред­ста­вим, что «новый поиск» в бли­жай­шие годы ста­нет основным спо­собом получать информа­цию...

Что это зна­чит для ChatGPT и ста­нет ли он новой монопо­лией в духе Google? По всем приз­накам — ско­рее нет, чем да. Ситу­ация в мире боль­ших язы­ковых моделей сов­сем не такая же, какая была в поис­ке. Тут есть и дышащие в затылок кон­курен­ты, и опен­сорс — в пер­вую оче­редь Llama и осно­ван­ные на ней кас­томные модели.

Что это зна­чит для Google? Руково­дите­ли ком­пании, конеч­но, сра­зу пох­ватались за головы: как так выш­ло, что ресер­черы из Google одну за дру­гой выдава­ли про­рыв­ные работы в области ИИ, а потом ком­панию вдруг кто‑то обо­шел в самом глав­ном для нее — поис­ке?

Ог­ромные ресур­сы сра­зу же были бро­шены на то, что­бы «дог­нать и перег­нать», одна­ко пока что не очень успешно. Что Bard (осно­ван­ный еще на рекур­рен­тных моделях), что спеш­но сде­лан­ный на тран­сфор­мерах Gemini пока что никого осо­бен­но не впе­чат­лили — если, конеч­но, не счи­тать слу­чая, ког­да Gemini пожелал поль­зовате­лю сдох­нуть.

Со­вер­шенно не исклю­чаю, что в Google уже вов­сю готовят более дос­той­ный ответ на ChatGPT, да такой, что все позабу­дут об OpenAI. Но исто­рия зна­ет мно­го слу­чаев, ког­да вче­раш­ний монопо­лист ока­зывал­ся слиш­ком непово­рот­ливым, боял­ся тро­гать популяр­ный про­дукт (в дан­ном слу­чае — поиск Google), а ког­да наконец решал­ся, было поз­дно и кон­курен­ты доеда­ли пос­ледние кро­хи рын­ка.

Что это зна­чит для интерне­та? Вот тут начина­ется самое инте­рес­ное. В СМИ уже дав­но таят зло на Google: тот хоть и при­водит тра­фик, но и часть рек­ламных денег оття­гива­ет на себя. Искусс­твен­ный интеллект в этом пла­не еще хуже. Если он сам дает чет­кий и сжа­тый ответ, кто захочет идти смот­реть, что там по ссыл­ке? В ито­ге раз­работ­чик ИИ не толь­ко захапа­ет всю информа­цию с сай­та, но и день­ги рек­ламода­телей — тоже.

Чем это кон­чится, пока ска­зать слож­но, но есть ощу­щение, что цен­ной инфы на сай­тах, обве­шан­ных бан­нерами, будет все мень­ше. Теперь машина спо­соб­на напол­нить такие сай­ты бес­конеч­ным количес­твом кон­тента, но зачем все это, если с ней мож­но общать­ся нап­рямую?

Тем вре­менем плат­ных под­писок и про­чих оград может стать боль­ше. Если не вык­ладывать новые зна­ния в сво­бод­ный дос­туп, то никакой ИИ их не заполу­чит. Могу пред­ста­вить, как сле­дом при­дума­ют воз­можность отда­вать уни­каль­ные зна­ния новым поис­ковикам и получать за это день­ги. Мы в «Хакере» таким бы обя­затель­но заин­тересо­вались.

Что это зна­чит для нас? Как и все новые вещи, ней­росети несут новые рис­ки. Нап­ример, лег­че лег­кого нар­вать­ся на невер­ные фак­ты или гал­люцина­ции ней­рон­ки. Я уже не раз под­лавли­вал и Perplexity, и Arc на ошиб­ках и иска­жени­ях. Нап­ример, при поис­ке цитаты за нее может выдавать­ся изме­нен­ный вари­ант, написан­ный дру­гим челове­ком. И пока не похоже, что подоб­ные глю­ки лег­ко вылечить.

Не­избежны и пре­тен­зии к соз­дателям ней­росетей за то, что они скло­няют свое тво­рение к тем или иным взгля­дам на полити­ку, куль­туру или дру­гие аспекты жиз­ни. Воп­рос пред­взя­тос­ти, с которым уже стол­кну­лись раз­работ­чики поис­ковиков и новос­тных агре­гато­ров, здесь сто­ит еще более остро. Если популяр­ных ней­ронок‑совет­ников будет все­го одна‑две, то в руках у их вла­дель­цев ока­жет­ся огромная сила по вли­янию на умы. Впро­чем, пока что все идет к тому, что таких сер­висов будет мно­жес­тво — на любой вкус.

Единс­твен­ная беда, в которую я не верю, — это тоталь­ное оту­пение, которым новые слиш­ком удоб­ные инс­тру­мен­ты гро­зят челове­чес­тву. Недав­но шум надела­ло эс­се Пола Грэ­ма, где тот пред­ска­зывал, что из‑за появ­ления боль­ших язы­ковых моделей люди разучат­ся писать тек­сты. Поис­ковики, которые лег­ко выужи­вают отве­ты на любые разум­ные воп­росы, дол­жны пугать еще боль­ше. Не гря­дет ли эра тупос­ти, если люди оту­чат­ся искать и кри­тичес­ки оце­нивать информа­цию?

Од­нако мы уже не разучи­лись счи­тать от появ­ления каль­кулято­ров и ходить — от появ­ления машин. Как‑нибудь спра­вим­ся и с воз­можностью получать зна­ния без лис­тания спис­ков ссы­лок.