Работает это просто: под строкой для ввода теперь есть кнопка с глобусом. Нажимаешь на нее, и ввод будет интерпретирован как поисковый запрос, а ответы будут снабжены ссылками.
Между просьбами рассказать про что‑то или накидать скриптик я стал просить ChatGPT глянуть, что пишут в интернете по той или иной теме. И признаться, довольно быстро подсел на его ответы.
Если ты застал появление современных поисковиков, то, возможно, помнишь, как, столкнувшись с ними, люди писали вопрос в виде полноценного предложения и недоумевали, почему машина отвечает горой ссылок, да еще и не всегда подходящих. Прошаренные юзеры посмеивались над таким, а зря! Теперь этот этап пройден, и на вопросы человека машина научилась отвечать напрямую — без костыля в виде «выдачи».
Конечно, речь не только про ChatGPT. Его успел опередить Perplexity, ответы которого по‑прежнему во многом лучше. Perplexity выдает больше ссылок на источники и старается приводить подробные и хорошо структурированные данные.
Еще ловчее это сделано в мобильной версии браузера Arc, где используется своя технология быстрых ответов. Arc берет подсказки к поиску из Google и напротив каждой показывает кнопку Browse for Me. Если нажать на нее, Arc быстренько спарсит несколько верхних страниц из выдачи Google и покажет сгенерированное нейронкой и красиво оформленное саммари.
Чем лучше пользоваться? На телефоне я пока выбрал Arc, на десктопе, где в Arc еще не встроили Browse for Me, попеременно обращаюсь к Perplexity через Alfred и к ChatGPT — через его приложение. Но гонка за звание лучшей модели для поиска только началась, и лидеры в ней будут то и дело меняться.
Пока что интересно прикинуть, как «новый поиск» повлияет на ландшафт технологий и нашу жизнь. В том, что повлияет, можешь не сомневаться. Когда Google с краулингом и пейджранком пришел на смену каталогам ссылок, изменения были драматическими. В прошлое, например, уехала концепция «порталов» — мегасайтов, которые хотели быть одновременно точкой входа в интернет и заменой для половины других ресурсов. А оптимизация страниц под новый вид поиска аж стала новой профессией.
Итак, представим, что «новый поиск» в ближайшие годы станет основным способом получать информацию...
Что это значит для ChatGPT и станет ли он новой монополией в духе Google? По всем признакам — скорее нет, чем да. Ситуация в мире больших языковых моделей совсем не такая же, какая была в поиске. Тут есть и дышащие в затылок конкуренты, и опенсорс — в первую очередь Llama и основанные на ней кастомные модели.
Что это значит для Google? Руководители компании, конечно, сразу похватались за головы: как так вышло, что ресерчеры из Google одну за другой выдавали прорывные работы в области ИИ, а потом компанию вдруг кто‑то обошел в самом главном для нее — поиске?
Огромные ресурсы сразу же были брошены на то, чтобы «догнать и перегнать», однако пока что не очень успешно. Что Bard (основанный еще на рекуррентных моделях), что спешно сделанный на трансформерах Gemini пока что никого особенно не впечатлили — если, конечно, не считать случая, когда Gemini пожелал пользователю сдохнуть.
Совершенно не исключаю, что в Google уже вовсю готовят более достойный ответ на ChatGPT, да такой, что все позабудут об OpenAI. Но история знает много случаев, когда вчерашний монополист оказывался слишком неповоротливым, боялся трогать популярный продукт (в данном случае — поиск Google), а когда наконец решался, было поздно и конкуренты доедали последние крохи рынка.
Что это значит для интернета? Вот тут начинается самое интересное. В СМИ уже давно таят зло на Google: тот хоть и приводит трафик, но и часть рекламных денег оттягивает на себя. Искусственный интеллект в этом плане еще хуже. Если он сам дает четкий и сжатый ответ, кто захочет идти смотреть, что там по ссылке? В итоге разработчик ИИ не только захапает всю информацию с сайта, но и деньги рекламодателей — тоже.
Чем это кончится, пока сказать сложно, но есть ощущение, что ценной инфы на сайтах, обвешанных баннерами, будет все меньше. Теперь машина способна наполнить такие сайты бесконечным количеством контента, но зачем все это, если с ней можно общаться напрямую?
Тем временем платных подписок и прочих оград может стать больше. Если не выкладывать новые знания в свободный доступ, то никакой ИИ их не заполучит. Могу представить, как следом придумают возможность отдавать уникальные знания новым поисковикам и получать за это деньги. Мы в «Хакере» таким бы обязательно заинтересовались.
Что это значит для нас? Как и все новые вещи, нейросети несут новые риски. Например, легче легкого нарваться на неверные факты или галлюцинации нейронки. Я уже не раз подлавливал и Perplexity, и Arc на ошибках и искажениях. Например, при поиске цитаты за нее может выдаваться измененный вариант, написанный другим человеком. И пока не похоже, что подобные глюки легко вылечить.
Неизбежны и претензии к создателям нейросетей за то, что они склоняют свое творение к тем или иным взглядам на политику, культуру или другие аспекты жизни. Вопрос предвзятости, с которым уже столкнулись разработчики поисковиков и новостных агрегаторов, здесь стоит еще более остро. Если популярных нейронок‑советников будет всего одна‑две, то в руках у их владельцев окажется огромная сила по влиянию на умы. Впрочем, пока что все идет к тому, что таких сервисов будет множество — на любой вкус.
Единственная беда, в которую я не верю, — это тотальное отупение, которым новые слишком удобные инструменты грозят человечеству. Недавно шум наделало эссе Пола Грэма, где тот предсказывал, что из‑за появления больших языковых моделей люди разучатся писать тексты. Поисковики, которые легко выуживают ответы на любые разумные вопросы, должны пугать еще больше. Не грядет ли эра тупости, если люди отучатся искать и критически оценивать информацию?
Однако мы уже не разучились считать от появления калькуляторов и ходить — от появления машин. Как‑нибудь справимся и с возможностью получать знания без листания списков ссылок.