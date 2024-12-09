В Роскомнадзоре (РКН) предупредили, что могут ограничить работу восьми зарубежных хостинг-провайдеров: GoDaddy, Kamatera, Network Solutions, Ionos, HostGator, DigitalOcean, Amazon Web Services и Hetzner Online GmbH. По словам представителей ведомства, ресурсы, размещенные на их мощностях, подвергаются рискам.

Напомним, что весной текущего года Роскомнадзор уже ограничил доступ к сайтам ряда иностранных хостинг-провайдеров из этого списка, так как компании не выполнили свои обязанности по закону о «приземлении». В частности, эти компании должны были открыть свои офисы в России и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Как теперь сообщили в РКН, ранее был принят закон № 406-ФЗ, согласно которому к компаниям, оказывающим услуги хостинга, были установлены особые требования, в том числе подача заявки на включение в реестр провайдеров хостинга. Так как перечисленные выше хостеры не выполнили эти требования, Роскомнадзор может ограничить их работу на территории РФ.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ — в таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям», — сообщили представители Роскомнадзора.

Также в РКН порекомендовали размещать сайты на мощностях организаций, которые выполняют российские законы и включены в реестр провайдеров хостинга. В ведомстве говорят, что в противном случае организации, выбирающие зарубежных хостеров, могут столкнуться с рядом серьезных угроз. Например, «иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей», — пояснили в регуляторе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что информация на серверах зарубежных хостеров «не всегда защищена от несанкционированного доступа», а это ставит под угрозу конфиденциальность данных пользователей и безопасность бизнеса.