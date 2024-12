С релизом Firefox 135, который запланирован на февраль 2025 года, разработчики Mozilla удалят из своего браузера функциональность Do Not Track (DNT). По словам представителей организации, дело в том, что большинство сайтов все равно игнорируют DNT-запросы.

Отметим, что в сборе в Nightly функциональность Do Not Track уже отсутствует.

Do Not Track представляет собой специальный HTTP-заголовок, придуманный еще в 2009 году. С его помощью пользователи могут «сообщать» сайтам, что они не хотят, чтобы за их действиями следили. Интересно, что именно Firefox был первым браузером, внедрившим эту технологию.

Однако использование DNT пользователями и принятие этой настройки во внимание сайтами дело исключительно добровольное. В результате, в современно мире сайты в основном игнорируют DNT, а многие пользователи даже не подозревают о существовании такой опции.

«Начиная с версии 135 Firefox чекбокс Do Not Track будет удален. Многие сайты не уважают это свидетельство предпочтений человека в отношении конфиденциальности, а в некоторых случаях оно даже может снизить уровень конфиденциальности», — сообщают разработчики Firefox.

Речь здесь явно идет о том, что в 2019 году от DNT уже отказались в браузере Safari. Тогда разработчики Apple пришли к выводу, что функциональность Do Not Track может использоваться для скрытой слежки за пользователями, ведь эта настройка может стать одной из «отличительных черт» браузера и лишь облегчит фингерпринтинг.

В Mozilla отмечают, что пользователям Firefox лучше полагаться на опцию «Tell websites not to sell or share my data» («Сообщать сайтам, чтобы они не продавали и не делились моими данными»), доступную в рамках Global Privacy Control (GPC). По информации Mozilla, GPC соблюдается большим числом сайтов, а в некоторых регионах его соблюдение и вовсе контролируется на законодательном уровне.