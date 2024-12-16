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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Compiled с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.26 compiled.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел четыре открытых порта:
- 3000 — сервис Gitea;
- 5000 — веб‑сервер Python Werkzeug 3.0.3;
- 5985 — служба удаленного управления Windows (WinRM);
- 7680 — неизвестный сервис.
Точка входа
Переходим к Gitea и просматриваем публичные проекты. Нам доступны проекты Compiled и Calculator.
Начнем с первого приложения — Compiled. По исходному коду
app. понимаем, что оно работает на порте 5000 и служит для сборки проекта из репозитория Git.
Из README проекта Calculator можно узнать об используемой версии Git — 2.45.0.
Точка опоры
Первым делом стоит проверить, есть ли для обнаруженной версии продукта готовые эксплоиты. Отправляемся на поиски в Google.
Версия Git 2.45.0 содержит уязвимость CVE-2024-32002, которая может привести к удаленному выполнению кода во время клонирования репозитория. Чтобы это сработало, необходимо сделать репозиторий с подмодулями так, чтобы можно было записывать файлы не в рабочее дерево подмодуля, а в каталог
.. Это позволяет сделать хук, который будет выполняться во время операции клонирования, не давая пользователю возможности проверять исполняемый код.
www
Подробный разбор уязвимости: Exploiting CVE-2024-32002: RCE via git clone.
Для эксплуатации уязвимости зарегистрируемся в Gitea и создадим два репозитория:
r1 и
r2.
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