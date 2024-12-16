Се­год­ня я покажу, как исполь­зовать недав­нюю уяз­вимость в Git для получе­ния сес­сии на хос­те, а для локаль­ного повыше­ния при­виле­гий заюзаем баг в Visual Studio.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Compiled с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.26 compiled.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та
Результат работы скрипта (продолжение)
Ре­зуль­тат работы скрип­та (про­дол­жение)

Ска­нер нашел четыре откры­тых пор­та:

  • 3000 — сер­вис Gitea;
  • 5000 — веб‑сер­вер Python Werkzeug 3.0.3;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния Windows (WinRM);
  • 7680 — неиз­вес­тный сер­вис.
 

Точка входа

Пе­рехо­дим к Gitea и прос­матри­ваем пуб­личные про­екты. Нам дос­тупны про­екты Compiled и Calculator.

Список проектов Gitea
Спи­сок про­ектов Gitea

Нач­нем с пер­вого при­ложе­ния — Compiled. По исходно­му коду app.py понима­ем, что оно работа­ет на пор­те 5000 и слу­жит для сбор­ки про­екта из репози­тория Git.

Содержимое файла app.py
Со­дер­жимое фай­ла app.py
Главная страница сайта compiled.htb:5000
Глав­ная стра­ница сай­та compiled.htb:5000

Из README про­екта Calculator мож­но узнать об исполь­зуемой вер­сии Git — 2.45.0.

Описание проекта Calculator
Опи­сание про­екта Calculator
 

Точка опоры

Пер­вым делом сто­ит про­верить, есть ли для обна­ружен­ной вер­сии про­дук­та готовые экс­пло­иты. Отправ­ляем­ся на поис­ки в Google.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

Вер­сия Git 2.45.0 содер­жит уяз­вимость CVE-2024-32002, которая может при­вес­ти к уда­лен­ному выпол­нению кода во вре­мя кло­ниро­вания репози­тория. Что­бы это сра­бота­ло, необ­ходимо сде­лать репози­торий с под­модуля­ми так, что­бы мож­но было записы­вать фай­лы не в рабочее дерево под­модуля, а в каталог .git/. Это поз­воля­ет сде­лать хук, который будет выпол­нять­ся во вре­мя опе­рации кло­ниро­вания, не давая поль­зовате­лю воз­можнос­ти про­верять исполня­емый код.

www

Под­робный раз­бор уяз­вимос­ти: Exploiting CVE-2024-32002: RCE via git clone.

Для экс­плу­ата­ции уяз­вимос­ти зарегис­три­руем­ся в Gitea и соз­дадим два репози­тория: r1 и r2.

Репозитории в Gitea
Ре­пози­тории в Gitea

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