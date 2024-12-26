Представители компании Apple ответили на запрос организации «Репортеры без границ» и заявили, что выполняют требования Роскомнадзора, удаляя из App Store VPN-приложения, так как в противном случае бизнес компании в России окажется под угрозой.

«Невыполнение законных требований может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в стране. Правительство США поощряет компании предоставлять российским гражданам услуги связи, поскольку доступность этих услуг наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — сообщили представители Apple «Репортерам без границ».

Напомним, что ранее в этом году стало известно, что по требованию Роскомнадзора компания Apple заблокировала в App Store на территории РФ 25 приложений различных VPN-сервисов. Тогда удаление из российского App Store подтвердили разработчики Le VPN и Red Shield VPN, а также из магазина исчезли Proton VPN и NordVPN.

Спустя несколько месяцев после этого аналитики проекта GreatFire подсчитали, что в общей сложности из российского App Store были удалены как минимум 98 VPN-приложений, то есть намного больше, чем компания признает публично. По словам исследователей, такое поведение компании является прямой угроза цифровой свободе и конфиденциальности.

Также в своем отчете специалисты GreatFire напоминали, что в 2017 году Apple удалила все VPN-приложения из китайского App Store, и более их появление в магазине не допускалось.