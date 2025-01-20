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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине MonitorsThree с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.30 monitorsthree.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два интересных нам открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
В логах сканера видно, что с 80-го порта выполняется редирект на домен
monitorsthree..
Точка входа
На сайте есть форма логина, а также возможность сбросить пароль.
В них можно поискать возможности для инъекций, но давай сначала закончим с разведкой. Следующий шаг — сканирование сайта на предмет интересных каталогов и файлов.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL;
-
-H— HTTP-заголовок.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Задаем все параметры и запускаем ffuf:
ffuf -u http://monitorsthree.htb/ -H 'Host: FUZZ.monitorsthree.htb' -w subdomains-top1million-110000.txt -t 128
Утилита пошла выводить все варианты из словаря, поэтому нужно задать фильтр, например по размеру ответа (параметр
-fs).
ffuf -u http://monitorsthree.htb/ -H 'Host: FUZZ.monitorsthree.htb' -w subdomains-top1million-110000.txt -t 128 -fs 13560
Так находим еще один поддомен. Обновляем запись в файле
/ и смотрим сайт через браузер.
10.10.11.30 monitorsthree.htb cacti.monitorsthree.htb
Перед нами система Cacti. Это опенсорсная платформа для оперативного мониторинга. Здесь же мы узнаём версию — 1.2.26 — и можем сразу проверить, есть ли для нее готовые эксплоиты.
В этой версии есть уязвимость CVE-2024-25641, которая позволяет импортировать свой шаблон и таким образом получить удаленное выполнение кода. По описанию эксплоита можно понять, что для эксплуатации требуется авторизация, а учетных данных у нас пока нет.
Вернемся на первый сайт и проверим формы авторизации и смены пароля базовыми нагрузками. Так, нагрузка
admin' вернет «хороший» ответ, а нагрузка
admin' — «плохой».
Точка опоры
В браузере переходим в режим разработчика и копируем в один файл сначала запрос на сервер, а затем передаваемые данные.
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