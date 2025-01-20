В сегод­няшнем рай­тапе мы про­ведем ата­ку на веб‑сер­вер, исполь­зуя SQL-инъ­екцию и ошиб­ку в веб‑при­ложе­нии Cacti. На сер­вере най­дем учет­ные дан­ные и повысим при­виле­гии через соз­дание бэкапа при помощи прог­раммы Duplicati.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине MonitorsThree с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.30 monitorsthree.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два инте­рес­ных нам откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

В логах ска­нера вид­но, что с 80-го пор­та выпол­няет­ся редирект на домен monitorsthree.htb.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те есть фор­ма логина, а так­же воз­можность сбро­сить пароль.

Форма авторизации
Фор­ма авто­риза­ции

В них мож­но поис­кать воз­можнос­ти для инъ­екций, но давай сна­чала закон­чим с раз­ведкой. Сле­дующий шаг — ска­ниро­вание сай­та на пред­мет инте­рес­ных катало­гов и фай­лов.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -u — URL;
  • -H — HTTP-заголо­вок.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­даем все парамет­ры и запус­каем ffuf:

ffuf -u http://monitorsthree.htb/ -H 'Host: FUZZ.monitorsthree.htb' -w subdomains-top1million-110000.txt -t 128
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

Ути­лита пош­ла выводить все вари­анты из сло­варя, поэто­му нуж­но задать филь­тр, нап­ример по раз­меру отве­та (параметр -fs).

ffuf -u http://monitorsthree.htb/ -H 'Host: FUZZ.monitorsthree.htb' -w subdomains-top1million-110000.txt -t 128 -fs 13560
Результат сканирования поддоменов
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов

Так находим еще один под­домен. Обновля­ем запись в фай­ле /etc/hosts и смот­рим сайт через бра­узер.

10.10.11.30 monitorsthree.htb cacti.monitorsthree.htb
Главная страница сайта Cacti
Глав­ная стра­ница сай­та Cacti

Пе­ред нами сис­тема Cacti. Это опен­сор­сная плат­форма для опе­ратив­ного монито­рин­га. Здесь же мы узна­ём вер­сию — 1.2.26 — и можем сра­зу про­верить, есть ли для нее готовые экс­пло­иты.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

В этой вер­сии есть уяз­вимость CVE-2024-25641, которая поз­воля­ет импорти­ровать свой шаб­лон и таким обра­зом получить уда­лен­ное выпол­нение кода. По опи­санию экс­пло­ита мож­но понять, что для экс­плу­ата­ции тре­бует­ся авто­риза­ция, а учет­ных дан­ных у нас пока нет.

Описание эксплоита
Опи­сание экс­пло­ита

Вер­немся на пер­вый сайт и про­верим фор­мы авто­риза­ции и сме­ны пароля базовы­ми наг­рузка­ми. Так, наг­рузка admin' or 1=1 -- - вер­нет «хороший» ответ, а наг­рузка admin' and 1=2 -- - — «пло­хой».

Хороший ответ сервера
Хо­роший ответ сер­вера
Плохой ответ сервера
Пло­хой ответ сер­вера
 

Точка опоры

В бра­узе­ре перехо­дим в режим раз­работ­чика и копиру­ем в один файл сна­чала зап­рос на сер­вер, а затем переда­ваемые дан­ные.

Запрос на сервер
Зап­рос на сер­вер
Передаваемые данные
Пе­реда­ваемые дан­ные

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