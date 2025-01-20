В сегод­няшнем рай­тапе мы про­ведем ата­ку на веб‑сер­вер, исполь­зуя SQL-инъ­екцию и ошиб­ку в веб‑при­ложе­нии Cacti. На сер­вере най­дем учет­ные дан­ные и повысим при­виле­гии через соз­дание бэкапа при помощи прог­раммы Duplicati.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине MonitorsThree с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 30 monitorsthree. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два инте­рес­ных нам откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

В логах ска­нера вид­но, что с 80-го пор­та выпол­няет­ся редирект на домен monitorsthree. htb .

Точка входа

На сай­те есть фор­ма логина, а так­же воз­можность сбро­сить пароль.

В них мож­но поис­кать воз­можнос­ти для инъ­екций, но давай сна­чала закон­чим с раз­ведкой. Сле­дующий шаг — ска­ниро­вание сай­та на пред­мет инте­рес­ных катало­гов и фай­лов.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -H — HTTP-заголо­вок. Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­даем все парамет­ры и запус­каем ffuf:

ffuf -u http:/ / monitorsthree. htb/ -H 'Host: FUZZ. monitorsthree. htb' -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 128

Ути­лита пош­ла выводить все вари­анты из сло­варя, поэто­му нуж­но задать филь­тр, нап­ример по раз­меру отве­та (параметр -fs ).

ffuf -u http:/ / monitorsthree. htb/ -H 'Host: FUZZ. monitorsthree. htb' -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 128 -fs 13560

Так находим еще один под­домен. Обновля­ем запись в фай­ле / etc/ hosts и смот­рим сайт через бра­узер.

10. 10. 11. 30 monitorsthree. htb cacti. monitorsthree. htb

Пе­ред нами сис­тема Cacti. Это опен­сор­сная плат­форма для опе­ратив­ного монито­рин­га. Здесь же мы узна­ём вер­сию — 1.2.26 — и можем сра­зу про­верить, есть ли для нее готовые экс­пло­иты.

В этой вер­сии есть уяз­вимость CVE-2024-25641, которая поз­воля­ет импорти­ровать свой шаб­лон и таким обра­зом получить уда­лен­ное выпол­нение кода. По опи­санию экс­пло­ита мож­но понять, что для экс­плу­ата­ции тре­бует­ся авто­риза­ция, а учет­ных дан­ных у нас пока нет.

Вер­немся на пер­вый сайт и про­верим фор­мы авто­риза­ции и сме­ны пароля базовы­ми наг­рузка­ми. Так, наг­рузка admin' or 1=1 -- - вер­нет «хороший» ответ, а наг­рузка admin' and 1=2 -- - — «пло­хой».

Точка опоры

В бра­узе­ре перехо­дим в режим раз­работ­чика и копиру­ем в один файл сна­чала зап­рос на сер­вер, а затем переда­ваемые дан­ные.