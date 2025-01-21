Хакерская группировка Silent Crow заявила, что получила доступ к данным «Ростелекома». Представители компании уже подтвердили СМИ, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры неназванного подрядчика, а клиентам рекомендовали изменить пароли и активировать 2ФА.

Как сообщают специалисты Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), хакерская группа Silent Crow, ранее в этом месяце заявлявшая о взломе Росреестра, «Киа Россия и СНГ», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Клуба клиентов Альфа‑Банка», взяла на себя ответственность за взлом «Ростелекома».

Злоумышленники утверждают, что похитили БД с сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. В качестве доказательства своих слов хакеры опубликовали таблицы зарегистрированных пользователей и обращений через форму на сайте. Самая свежая информация в этих таблицах датируется 20 сентября 2024.

По данным специалистов DLBI, дампы содержит 154 000 уникальных email-адресов и 101 000 уникальных номеров телефонов.

В «Ростелекоме» уже сообщили СМИ, что утечка действительно могла произойти из инфраструктуры некоего подрядчика.

«В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам "Ростелекома", компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. "Ростелеком" предпринял меры по устранению выявленных угроз», — сообщили в пресс-службе компании.

Также в компании отметили, что упомянутые ресурсы company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru не предназначены для обслуживания физических лиц, и на них нет персональных данных частных клиентов.

В «Ростелекоме» полагают, что атака не затронула данные пользователей, но клиентам все равно рекомендовали изменить пароли и использовать двухфакторную аутентификацию в целях безопасности.

Отреагировали на заявления хакеров и представители Минцифры. В Telegram-канале ведомства подчеркивается, что атака не затронула Госуслуги.