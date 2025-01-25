— Александр Евгеньевич, к вам посетительница.
Судя по высокомерно‑брезгливой гримасе на лице офис‑менеджера Леры, «посетительница» была из числа тех девушек не слишком тяжелого поведения, которых Александр Евгеньевич обычно вызванивал для намечающихся поездок в сауну. А сегодня как раз планировалось именно такое мероприятие.
— Пусть в приемной подождет, — махнул рукой он, прокручивая новостную ленту на экране ноутбука.
«Хакерская группировка Sсade атакует западные компании: данные тысяч клиентов оказались под угрозой», — кричал один из заголовков. Александр Евгеньевич пробежал глазами статью и усмехнулся: похоже, Кикс и Трикси, по слухам примкнувшие к Sсade, не забросили свою бурную деятельность — вон уже и в прессе засветились. В последний раз он видел обоих года полтора назад, случайно столкнувшись с Киксом на улице. И тот, к огромному его изумлению, сообщил, что вот эта щуплая девушка с причудливо окрашенными черно‑белыми волосами и есть Трикси. Тогда Кирилл привычно назвал его Санчо, но с тех пор Александр Евгеньевич ни разу не слышал этого обращения в свой адрес. Да и встречаться с бывшими товарищами по киберразвлечениям было попросту некогда: поставщики, посредники, менеджеры, продавцы‑консультанты, бесконечные переговоры и созвоны отнимали все время, не оставляя ни одной свободной минуты. А как иначе: два магазина компьютерной техники, сейчас вот открывается третья точка. Из масштабов родного города бизнес уже вырос, пора выходить на регион. Кикс, к слову, писал пару недель назад, что к этому самому бизнесу начинают проявлять нездоровый интерес люди из серьезных силовых структур, но всерьез он это предупреждение не воспринял — кто только не интересовался его делами и деньгами. Время сейчас такое, неспокойное.
Из‑за всей этой бесконечной суеты давала о себе знать накопившаяся усталость. Вечерами Санчо никак не мог уснуть, полночи ворочаясь в постели и прокручивая в голове события прошедшего дня, а под утро вставал совершенно разбитым с опухшей головой и мигренью. Если бы не стимуляторы, он, наверное, давно откинул бы копыта от перенапряжения и нервного истощения… Надо время от времени переключаться и отдыхать, надо. Вот сегодня он немного развеется в сауне — расслабляющий массаж, потом оздоровительный секс… Девчонки у Коли Старого были опытные, проверенные, без неприятных сюрпризов. То, что надо для солидного и уважаемого человека.
Шмыгнув носом — неизбежные издержки принимаемых им стимулирующих умственную деятельность средств, — Александр Евгеньевич достал из ящика стола плоскую бутылочку коньяка, плеснул себе в стопку, залпом выпил. Потом захлопнул ноутбук и поднялся на ноги: пора.
— Пойдем, — кивнул он девице в вызывающем мини, полулежавшей нога на ногу в глубинах дорогого кожаного дивана за дверью кабинета. — Как звать?
— Анжела…
Анжела, конечно же, на самом деле была какой‑нибудь Машей или Светой, но Александр Евгеньевич решил не вдаваться в подробности. Пусть будет Анжела: все равно он видит эту девицу в первый раз в жизни, а если ему не понравится ее общество, то и в последний. Спустившись по лестнице на парковку, он надавил кнопку брелока — темно‑синяя «Вольво» приветливо блямкнула клаксоном и подмигнула аварийкой. Усевшись на водительское сиденье, Александр Евгеньевич дождался, когда Анжела‑Света разместится рядом, завел двигатель и включил кондей посильнее, чтобы не потели стекла.
— Пристегнись, — скомандовал он.
Машина беззвучно вырулила на проспект и направилась в центр, а мысли привычно покатились по накатанной колее. Нужно позвонить завтра с утра в Питер, узнать, доставили ли на склад последнюю отгрузку из Финляндии. Партия товара из Китая уже неделю как застряла в порту в Клайпеде, опять какая‑то хрень с таможенными документами. Пора менять логистов, эти совсем обленились. Только где взять таких, которые не напарят и работать будут нормально? Эти‑то проверенные, хоть и раздолбаи конченые. Надо, наверное, у Старого спросить, может, он кого посоветует…
Все случилось настолько быстро, что Александр даже не понял, что именно произошло. Глухой удар, вернувший его из отвлеченных раздумий в реальность, пронзительный визг Анжелы, машину на мгновение мотнуло в сторону, прежде чем он успел остановиться. Пытаясь унять бешено молотящееся сердце, Санчо открыл водительскую дверь. Под бампером — искореженный велосипед, чуть в стороне — неподвижное тело, нога вывернута под неестественным углом, под головой лежащего человека медленно расплывается по асфальту темное пятно. Стараясь не смотреть в ту сторону, он нащупал дрожащей рукой в кармане пачку сигарет и принялся искать телефон. Черт, похоже, забыл в кабинете.
Сине‑красные всполохи проблескового маяка возникли на стекле «Вольво» на удивление быстро, а вот скорая почему‑то запаздывала. Анжела‑Света куда‑то испарилась. Ну и хорошо, не до нее сейчас.
— Алкоголь употребляли? — спросил подошедший инспектор, спрятав в карман его документы и подозрительно принюхиваясь.
«Да не только алкоголь, — подумал про себя Александр Евгеньевич, — там почти вся таблица Менделеева…» Но вслух, конечно, он этого не произнес, решив благоразумно промолчать.
— Пройдемте в машину, — строго приказал полицейский, открывая заднюю дверь своей «патрульки».
***
— Слушай, а это у тебя откуда?
Алла, поджав под себя соблазнительные голые ноги, листала на экране какие‑то файлы. Кирилл заглянул ей через плечо: девушка нашла на диске те самые сообщения с неизвестного хакерского форума.
— Слил с одного сервака, — откликнулся он, — сам не знаю, что это такое, но тексты там интересные, много полезной информации. Почитай на досуге. Вообще странная история: сервер сначала отвечал, потом как будто испарился…
— Может, ханипот? — предположила Трикси.
Кирилл на самом деле думал об этом. Для неопытного взгляда ханипот выглядел обычным сервером, затерянным где‑то в глубине сети, как маленький неприметный домик на краю деревни — с символическими запорами на дверях, открывающимися без особого труда. Вот только хакер, пробравшийся внутрь, не мог быть уверен, что домик этот действительно пуст и что за порогом его не поджидают ловушки, от которых срабатывает тревожный звоночек в каком‑нибудь полицейском управлении. На самом деле в недрах ханипота не было ничего, кроме искусственно созданной приманки, но опытный игрок сразу понимал: что‑то здесь не так. Однако новички или те, кто в поисках трофеев привык доверять удаче, бросались в виртуальный капкан с азартом. И тогда ловушка захлопывалась. За каждым запросом, за каждым обращением к файлу пристально следил владелец ханипота. Это был тест на самонадеянность, черное зеркало, в котором хакер мог увидеть свое отражение и осознать, что сам внезапно стал жертвой, пытаясь быть охотником.
— Да нет, не похоже, — пожал плечами Кирилл, — тут что‑то другое. Вот что — я никак не могу понять… Слишком много личного в этих сообщениях, Трикси.
Он назвал ее по нику, как часто делал, когда они принимались обсуждать какие‑то рабочие вопросы. Алла, кажется, воспринимала это нормально и тоже включалась в игру — так удавалось удержать беседу в рамках, не скатываясь во взаимные подколы и интимные шуточки, которые чаще всего заканчивались в постели.
— И сервер исчез сразу, как ты скачал архив? — уточнила она.
— Нет. Вернее, я не знаю точно. Спустя какое‑то время я попытался законнектиться снова, но хост пропал, как будто кто‑то специально ждал, когда я закончу. Никаких следов, кроме этого файла.
— Странно, — Алла закусила губу, и взгляд ее сделался задумчивым. — Понять бы, что это было.
Кирилл кивнул. Он и сам раздумывал над этой загадкой, но возникающие мысли казались слишком нелепыми, почти фантастическими. Найденная им информация — словно осколок киберпространства, которого больше не существует, информационный след, созданный теми, кто, возможно, уже навсегда исчез из этой реальности.
Размышления прервала назойливая мелодия из «Бригады» — это ожил безмятежно спавший на диване мобильный телефон. Киря взглянул на экран: звонил Максим, что стало для него полной неожиданностью. Обычно он набирал этот номер сам, если хотел срочно пробить какую‑то полезную информацию или решить ту или иную проблему. Впрочем, серьезных проблем с момента их первого знакомства так ни разу и не возникло.
— Да? — произнес он, приняв звонок.
— Хрен от верблюда́, — в рифму отозвались в трубке. — Занят?
— А что случилось? — предчувствуя недоброе, поинтересовался Кирилл.
— Пока ничего, — отозвался звонивший, — подруливай через часик в «Волну», поговорить надо.
На этом короткий разговор прервался.
— Кто там? — встревоженно спросила Алла.
Вместо ответа Киря сложил над головой ладони домиком, изображая крышу, и принялся натягивать висевшие на спинке стула джинсы.
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