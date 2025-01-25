Это три­над­цатая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

— Алек­сандр Евгень­евич, к вам посети­тель­ница.

Су­дя по высоко­мер­но‑брез­гли­вой гри­масе на лице офис‑менед­жера Леры, «посети­тель­ница» была из чис­ла тех девушек не слиш­ком тяжело­го поведе­ния, которых Алек­сандр Евгень­евич обыч­но выз­ванивал для намеча­ющих­ся поез­док в сауну. А сегод­ня как раз пла­ниро­валось имен­но такое мероп­риятие.

— Пусть в при­емной подож­дет, — мах­нул рукой он, прок­ручивая новос­тную лен­ту на экра­не ноут­бука.

«Хакер­ская груп­пиров­ка Sсade ата­кует запад­ные ком­пании: дан­ные тысяч кли­ентов ока­зались под угро­зой», — кри­чал один из заголов­ков. Алек­сандр Евгень­евич про­бежал гла­зами статью и усмехнул­ся: похоже, Кикс и Трик­си, по слу­хам прим­кнув­шие к Sсade, не заб­росили свою бур­ную деятель­ность — вон уже и в прес­се зас­ветились. В пос­ледний раз он видел обо­их года пол­тора назад, слу­чай­но стол­кнув­шись с Кик­сом на ули­це. И тот, к огромно­му его изум­лению, сооб­щил, что вот эта щуп­лая девуш­ка с при­чуд­ливо окра­шен­ными чер­но‑белыми волоса­ми и есть Трик­си. Тог­да Кирилл при­выч­но наз­вал его Сан­чо, но с тех пор Алек­сандр Евгень­евич ни разу не слы­шал это­го обра­щения в свой адрес. Да и встре­чать­ся с быв­шими товари­щами по кибер­раз­вле­чени­ям было поп­росту неког­да: пос­тавщи­ки, пос­редни­ки, менед­жеры, про­дав­цы‑кон­суль­тан­ты, бес­конеч­ные перего­воры и соз­воны отни­мали все вре­мя, не оставляя ни одной сво­бод­ной минуты. А как ина­че: два магази­на компь­ютер­ной тех­ники, сей­час вот откры­вает­ся третья точ­ка. Из мас­шта­бов род­ного города биз­нес уже вырос, пора выходить на реги­он. Кикс, к сло­ву, писал пару недель назад, что к это­му самому биз­несу начина­ют про­являть нез­доровый инте­рес люди из серь­езных силовых струк­тур, но всерь­ез он это пре­дуп­режде­ние не вос­при­нял — кто толь­ко не инте­ресо­вал­ся его делами и день­гами. Вре­мя сей­час такое, нес­покой­ное.

Из‑за всей этой бес­конеч­ной суеты давала о себе знать накопив­шаяся уста­лость. Вечера­ми Сан­чо никак не мог уснуть, пол­ночи вороча­ясь в пос­тели и прок­ручивая в голове события про­шед­шего дня, а под утро вста­вал совер­шенно раз­битым с опух­шей головой и миг­ренью. Если бы не сти­муля­торы, он, навер­ное, дав­но отки­нул бы копыта от перенап­ряжения и нер­вно­го исто­щения… Надо вре­мя от вре­мени перек­лючать­ся и отды­хать, надо. Вот сегод­ня он нем­ного раз­веет­ся в сауне — рас­слаб­ляющий мас­саж, потом оздо­рови­тель­ный секс… Дев­чонки у Коли Ста­рого были опыт­ные, про­верен­ные, без неп­рият­ных сюр­при­зов. То, что надо для солид­ного и ува­жаемо­го челове­ка.

Шмыг­нув носом — неиз­бежные издер­жки при­нима­емых им сти­мули­рующих умс­твен­ную деятель­ность средств, — Алек­сандр Евгень­евич дос­тал из ящи­ка сто­ла плос­кую бутылоч­ку конь­яка, плес­нул себе в стоп­ку, зал­пом выпил. Потом зах­лопнул ноут­бук и под­нялся на ноги: пора.

— Пой­дем, — кив­нул он девице в вызыва­ющем мини, полуле­жав­шей нога на ногу в глу­бинах дорого­го кожано­го дивана за дверью кабине­та. — Как звать?

— Анже­ла…

Ан­жела, конеч­но же, на самом деле была какой‑нибудь Машей или Све­той, но Алек­сандр Евгень­евич решил не вда­вать­ся в под­робнос­ти. Пусть будет Анже­ла: все рав­но он видит эту девицу в пер­вый раз в жиз­ни, а если ему не пон­равит­ся ее общес­тво, то и в пос­ледний. Спус­тившись по лес­тни­це на пар­ковку, он надавил кноп­ку бре­лока — тем­но‑синяя «Воль­во» при­вет­ливо блям­кну­ла клак­соном и под­мигну­ла ава­рий­кой. Усев­шись на водитель­ское сиденье, Алек­сандр Евгень­евич дож­дался, ког­да Анже­ла‑Све­та раз­местит­ся рядом, завел дви­гатель и вклю­чил кон­дей посиль­нее, что­бы не потели стек­ла.

— Прис­тегнись, — ско­ман­довал он.

Ма­шина без­звуч­но вырули­ла на прос­пект и нап­равилась в центр, а мыс­ли при­выч­но покати­лись по накатан­ной колее. Нуж­но поз­вонить зав­тра с утра в Питер, узнать, дос­тавили ли на склад пос­леднюю отгруз­ку из Фин­ляндии. Пар­тия товара из Китая уже неделю как зас­тря­ла в пор­ту в Клай­педе, опять какая‑то хрень с таможен­ными докумен­тами. Пора менять логис­тов, эти сов­сем обле­нились. Толь­ко где взять таких, которые не напарят и работать будут нор­маль­но? Эти‑то про­верен­ные, хоть и раз­долбаи кон­ченые. Надо, навер­ное, у Ста­рого спро­сить, может, он кого посове­тует…

Все слу­чилось нас­толь­ко быс­тро, что Алек­сандр даже не понял, что имен­но про­изош­ло. Глу­хой удар, вер­нувший его из отвле­чен­ных раз­думий в реаль­ность, прон­зитель­ный визг Анже­лы, машину на мгно­вение мот­нуло в сто­рону, преж­де чем он успел оста­новить­ся. Пыта­ясь унять бешено молотя­щееся сер­дце, Сан­чо открыл водитель­скую дверь. Под бам­пером — иско­режен­ный велоси­пед, чуть в сто­роне — непод­вижное тело, нога вывер­нута под неес­тес­твен­ным углом, под головой лежаще­го челове­ка мед­ленно рас­плы­вает­ся по асфаль­ту тем­ное пят­но. Ста­раясь не смот­реть в ту сто­рону, он нащупал дро­жащей рукой в кар­мане пач­ку сигарет и при­нял­ся искать телефон. Черт, похоже, забыл в кабине­те.

Си­не‑крас­ные вспо­лохи проб­леско­вого маяка воз­никли на стек­ле «Воль­во» на удив­ление быс­тро, а вот ско­рая почему‑то запаз­дывала. Анже­ла‑Све­та куда‑то испа­рилась. Ну и хорошо, не до нее сей­час.

— Алко­голь упот­ребля­ли? — спро­сил подошед­ший инспек­тор, спря­тав в кар­ман его докумен­ты и подоз­ритель­но при­нюхи­ваясь.

«Да не толь­ко алко­голь, — подумал про себя Алек­сандр Евгень­евич, — там поч­ти вся таб­лица Мен­деле­ева…» Но вслух, конеч­но, он это­го не про­изнес, решив бла­гора­зум­но про­мол­чать.

— Прой­дем­те в машину, — стро­го при­казал полицей­ский, откры­вая зад­нюю дверь сво­ей «пат­руль­ки».

***

— Слу­шай, а это у тебя отку­да?

Ал­ла, под­жав под себя соб­лазни­тель­ные голые ноги, лис­тала на экра­не какие‑то фай­лы. Кирилл заг­лянул ей через пле­чо: девуш­ка наш­ла на дис­ке те самые сооб­щения с неиз­вес­тно­го хакер­ско­го форума.

— Слил с одно­го сер­вака, — отклик­нулся он, — сам не знаю, что это такое, но тек­сты там инте­рес­ные, мно­го полез­ной информа­ции. Почитай на досуге. Вооб­ще стран­ная исто­рия: сер­вер сна­чала отве­чал, потом как буд­то испа­рил­ся…

— Может, ханипот? — пред­положи­ла Трик­си.

Ки­рилл на самом деле думал об этом. Для неопыт­ного взгля­да ханипот выг­лядел обыч­ным сер­вером, затерян­ным где‑то в глу­бине сети, как малень­кий неп­римет­ный домик на краю дерев­ни — с сим­воличес­кими запора­ми на две­рях, откры­вающи­мися без осо­бого тру­да. Вот толь­ко хакер, проб­равший­ся внутрь, не мог быть уве­рен, что домик этот дей­стви­тель­но пуст и что за порогом его не под­жида­ют ловуш­ки, от которых сра­баты­вает тре­вож­ный зво­ночек в каком‑нибудь полицей­ском управле­нии. На самом деле в нед­рах ханипо­та не было ничего, кро­ме искусс­твен­но соз­данной при­ман­ки, но опыт­ный игрок сра­зу понимал: что‑то здесь не так. Одна­ко нович­ки или те, кто в поис­ках тро­феев при­вык доверять уда­че, бро­сались в вир­туаль­ный кап­кан с азар­том. И тог­да ловуш­ка зах­лопыва­лась. За каж­дым зап­росом, за каж­дым обра­щени­ем к фай­лу прис­таль­но сле­дил вла­делец ханипо­та. Это был тест на самона­деян­ность, чер­ное зер­кало, в котором хакер мог уви­деть свое отра­жение и осоз­нать, что сам вне­зап­но стал жер­твой, пыта­ясь быть охот­ником.

— Да нет, не похоже, — пожал пле­чами Кирилл, — тут что‑то дру­гое. Вот что — я никак не могу понять… Слиш­ком мно­го лич­ного в этих сооб­щени­ях, Трик­си.

Он наз­вал ее по нику, как час­то делал, ког­да они при­нима­лись обсуждать какие‑то рабочие воп­росы. Алла, кажет­ся, вос­при­нима­ла это нор­маль­но и тоже вклю­чалась в игру — так уда­валось удер­жать беседу в рам­ках, не ска­тыва­ясь во вза­имные под­колы и интимные шуточ­ки, которые чаще все­го закан­чивались в пос­тели.

— И сер­вер исчез сра­зу, как ты ска­чал архив? — уточ­нила она.

— Нет. Вер­нее, я не знаю точ­но. Спус­тя какое‑то вре­мя я попытал­ся закон­нектить­ся сно­ва, но хост про­пал, как буд­то кто‑то спе­циаль­но ждал, ког­да я закон­чу. Никаких сле­дов, кро­ме это­го фай­ла.

— Стран­но, — Алла закуси­ла губу, и взгляд ее сде­лал­ся задум­чивым. — Понять бы, что это было.

Ки­рилл кив­нул. Он и сам раз­думывал над этой загад­кой, но воз­ника­ющие мыс­ли казались слиш­ком нелепы­ми, поч­ти фан­тасти­чес­кими. Най­ден­ная им информа­ция — слов­но оско­лок кибер­пространс­тва, которо­го боль­ше не сущес­тву­ет, информа­цион­ный след, соз­данный теми, кто, воз­можно, уже нав­сегда исчез из этой реаль­нос­ти.

Раз­мышле­ния прер­вала назой­ливая мелодия из «Бри­гады» — это ожил без­мятеж­но спав­ший на диване мобиль­ный телефон. Киря взгля­нул на экран: зво­нил Мак­сим, что ста­ло для него пол­ной неожи­дан­ностью. Обыч­но он набирал этот номер сам, если хотел сроч­но про­бить какую‑то полез­ную информа­цию или решить ту или иную проб­лему. Впро­чем, серь­езных проб­лем с момен­та их пер­вого зна­комс­тва так ни разу и не воз­никло.

— Да? — про­изнес он, при­няв зво­нок.

— Хрен от вер­блю­да́, — в риф­му отоз­вались в труб­ке. — Занят?

— А что слу­чилось? — пред­чувс­твуя недоб­рое, поин­тересо­вал­ся Кирилл.

— Пока ничего, — отоз­вался зво­нив­ший, — под­руливай через часик в «Вол­ну», погово­рить надо.

На этом корот­кий раз­говор прер­вался.

— Кто там? — встре­вожен­но спро­сила Алла.

Вмес­то отве­та Киря сло­жил над головой ладони домиком, изоб­ражая кры­шу, и при­нял­ся натяги­вать висев­шие на спин­ке сту­ла джин­сы.