Некоторые пользователи жалуются, что YouTube показывает им очень длинные рекламные ролики, которые нельзя пропустить. Порой реклама может быть длиннее самого видео, которое смотрел человек.

На проблему обратило внимание Android Authority. К примеру, в конце прошлой недели пользователь Reddit опубликовал фото, на котором видно, что идет воспроизведение рекламного ролика длиной 57 минут и 57 секунд.

В комментариях к этому посту другие пользователи стали писать, что тоже видят длинную непропускаемую рекламу на YouTube. К примеру, один человек пишет, что сталкивался с рекламой длительностью 10 часов, а другой и вовсе заявил, что видел 90-часовой рекламный ролик.

Но если эти громкие заявления не были подкреплены доказательствами, то еще один пользователь сообщил о рекламе, длившейся 2 часа 52 минуты (в 49-минутном видео) и тоже приложил к своему сообщению фотографию.

Как отмечает Android Authority, ни один из пользователей не уточняет, использует ли он блокировщик рекламы, но на втором скриншоте видно, что ответ положительный.

«Вероятно, если вы используете блокировщик рекламы, YouTube может обнаружить его и показать вам абсурдно длинную рекламу, которую нельзя пропустить. Также существует вероятность, что сам блокировщик рекламы искажает рекламу и ее продолжительность. В некоторых комментариях упоминалось, что блокировщик мог заблокировать кнопку «Пропустить» и впоследствии не блокировал длинную рекламу, что ухудшило ситуацию», — рассуждают журналисты.

При этом, согласно заявлениям самой Google, обычная непропускаемая реклама в роликах должна ограничиваться всего 15 секундами. Однако еще в прошлом году люди жаловались на рекламу длиной, к примеру, 1 минуту и 28 секунд.

На вопросы издания представители Google дали весьма туманный ответ, но подтвердили, что продолжают бороться с блокировщикам рекламы на YouTube. И можно сделать вывод, что длинная реклама, которую нельзя пропустить, — это один из инструментов в арсенале Google.

«Реклама — это жизненно важный источник дохода для создателей [контента], который помогает им вести и развивать свой бизнес. Именно поэтому использование блокировщиков рекламы нарушает Terms of Service YouTube. Мы ведем глобальную кампанию, чтобы побудить зрителей, у которых включены блокировщики рекламы, разрешить показ рекламы на YouTube или попробовать YouTube Premium для работы без рекламы».

В компании отметили, что будут и дальше прилагать усилия для обнаружения пользователей, блокирующих рекламу, и Google оставляет за собой право вовсе отключить им доступ к воспроизведению видео. Подчеркивается, что это крайняя мера в отношении самых непреклонных блокировщиков, но компания готова на нее пойти.

Напомним, что Google давно борется с блокировкой рекламы на YouTube. К примеру, в прошлом году разработчики экспериментировали со встраиванием рекламы непосредственно в видеопоток, а пользователи отмечали, что при использовании блокировщиков видео на YouTube может автоматически перематываться в конец, и в роликах может отключаться звук, что делает их просмотр невозможным.