Это четыр­надца­тая гла­ва прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кой исто­рии « Ха­керы.RU ». Каж­дую суб­боту мы пуб­лику­ем по одной гла­ве спе­циаль­но для под­писчи­ков «Хакера». Если ты еще не чита­ешь, начинай с пер­вой

Лай­онелл Эллин­гвуд опре­делен­но пре­бывал не в духе, и это его нас­тро­ение ощу­щалось в кабине­те, как атмосфер­ное элек­три­чес­тво, ско­пив­шееся в воз­духе перед гро­зой:

— Что там с эти­ми рус­ски­ми хакера­ми, Джейк? Прош­ла уже чер­това уйма вре­мени, а резуль­тата все нет.

Кад­лер знал, что этот воп­рос обя­затель­но воз­никнет на сегод­няшнем совеща­нии, и под­готовил­ся к нему заранее.

— Мель­ницы Гос­подни мелют мед­ленно, но неумо­лимо, — отве­тил он цитатой из ста­рого англий­ско­го сти­хот­ворения. — Мы уста­нови­ли лич­ности всех учас­тни­ков груп­пы и соб­рали необ­ходимые доказа­тель­ства. Теперь у нас есть что им предъ­явить и есть воп­росы, которые мы можем им задать. Проб­лема в дру­гом.

— И в чем же, черт побери?

— Один из них живет в Гер­мании, хотя име­ет рус­ское про­исхожде­ние. Это­го наши евро­пей­ские кол­леги смо­гут задер­жать, пос­ле чего мы ини­циируем экс­тра­дицию. А вот с теми, кто пос­тоян­но про­жива­ет в Рос­сии, гораз­до слож­нее. Нам сооб­щили, что полиция наведа­лась по извес­тным адре­сам, но никого не зас­тала. Вычис­лить скры­вающих­ся будет неп­росто, у рус­ских пло­хо налажен обмен информа­цией меж­ду раз­ными ведомс­тва­ми.

— И что вы пред­лага­ете?

— Мы попыта­емся выманить их за гра­ницу и задер­жать там. Мой отдел уже работа­ет над этим.

— Хорошо, Джейк, — хлоп­нул ладонью по сто­лу Эллин­гвуд, — дей­ствуй­те. Наде­юсь, у вас уйдет на это не слиш­ком мно­го вре­мени. За пос­ледний год мне уже все нер­вы вымота­ли с этой исто­рией, а ведь к ней пос­тоян­но добав­ляют­ся новые эпи­зоды. В Форт‑Миде вооб­ще счи­тают, что мы тут ни хре­на не работа­ем. Пора с этим закан­чивать.

— Я понимаю, Лай­онелл, — при­мири­тель­но про­изнес Кад­лер. — Мы дела­ем все воз­можное.

Он дей­стви­тель­но наде­ялся в сле­дующий раз порадо­вать шефа хороши­ми новос­тями: все фак­ты ука­зыва­ли на то, что ско­ро это затянув­шееся дело наконец‑то сдви­нет­ся с мер­твой точ­ки.

***

Тал­лин встре­тил их мел­ким морося­щим дож­дем. Они бес­цель­но бро­дили по улоч­кам, и непого­да прев­ращала этот спо­кой­ный, сдер­жанный город в неч­то поч­ти мис­тичес­кое. Кирилл, при­щурив­шись, огля­дывал­ся по сто­ронам. Ста­рые дома с покаты­ми кры­шами сто­яли пле­чом к пле­чу, слов­но им было холод­но и неуют­но под навис­шими над ними серыми обла­ками.

— Как дума­ешь, они всё это спе­циаль­но стро­или так, что­бы казалось, буд­то ты очу­тил­ся в декора­циях к какой‑то сред­невеко­вой сказ­ке? — про­изнесла Алла.

Она под­няла лицо к небу и заж­мурилась, ловя кап­ли дож­дя.

— Впол­не воз­можно, — отве­тил Кирилл. — Тут у каж­дого кам­ня, кажет­ся, свой харак­тер.

Ал­ла взя­ла его за руку. Ее ладонь показа­лась ему ледяной, как кам­ни мос­товой, но в этом касании было что‑то теп­лое, род­ное. Свер­нув в оче­ред­ной пере­улок, они заш­ли в неболь­шое улич­ное кафе и заказа­ли по ста­кан­чику кофе с кек­сами. Здесь было нас­толь­ко теп­ло и уют­но, что хотелось сидеть на высоких табуре­тах веч­но, раз­гля­дывая бегущие по стек­лу напере­гон­ки кап­ли.

Гра­ницу, воп­реки ожи­дани­ям, они прош­ли без проб­лем — ник­то не задал им ни еди­ного воп­роса ни с той, ни с дру­гой сто­роны. Видимо, информа­ция, которой рас­полага­ли полицей­ские, еще не доб­ралась до пог­ранич­ной служ­бы, либо докумен­ты затеря­лись где‑то по дороге. А может, о них прос­то забыли.

Ки­рилл снял тес­ную однушку в обыч­ной совет­ской панель­ке из бетон­ных бло­ков, швы которых были про­маза­ны серым цемен­том. Подоб­ные зда­ния в основном и сос­тавля­ли квар­талы Лас­намяэ, напоми­нав­шие спаль­ный рай­он обыч­ного рос­сий­ско­го город­ка. Кирилл еще не знал точ­но, сколь­ко вре­мени они пла­ниру­ют здесь про­вес­ти, поэто­му внес опла­ту на пять дней впе­ред. Да и квар­тира ока­залась без осо­бен­ных дизай­нер­ских изыс­ков, зато с впол­не сов­ремен­ной мебелью и бытовой тех­никой. Оста­вив дома вещи, они отпра­вились гулять в центр — архи­тек­тура Ста­рого города манила сво­ей сред­невеко­вой при­тяга­тель­ностью.

Не­тороп­ливо обсле­довав Кес­клинн, они под­нялись в вер­хнюю часть Ста­рого города, полюбо­вались на тор­чащие сре­ди кир­пично‑крас­ных крыш пики башен, а потом решили доб­рать­ся до побережья Фин­ско­го залива, но так и не наш­ли туда дорогу, окон­чатель­но зап­лутав сре­ди изви­лис­тых пере­улков. Очу­тив­шись на неболь­шой пло­щади в окру­жении офис­ных зда­ний, Кирилл отыс­кал гла­зами улич­ный бан­комат — приш­ло вре­мя попол­нить запасы налич­ных, которые уже под­ходили к кон­цу. Перед ним к аппа­рату подош­ла жен­щина сред­них лет, и Кирилл обхо­дитель­но про­пус­тил ее впе­ред, а сам при­нял­ся с инте­ресом раз­гля­дывать вмон­тирован­ное в сте­ну устрой­ство. Прис­мотрев­шись вни­матель­нее, он вдруг ощу­тил то самое чувс­тво, которое, казалось, за годы ста­ло его пос­тоян­ным спут­ником, — лег­кий холодок подоз­рения, который вся­кий раз под­созна­тель­но пре­дуп­реждал его об опас­ности.

— Стой­те! Stop! — крик­нул он, ког­да жен­щина уже про­тяну­ла руку, что­бы засунуть кар­точку в щель счи­тыва­теля.