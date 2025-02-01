Лайонелл Эллингвуд определенно пребывал не в духе, и это его настроение ощущалось в кабинете, как атмосферное электричество, скопившееся в воздухе перед грозой:
— Что там с этими русскими хакерами, Джейк? Прошла уже чертова уйма времени, а результата все нет.
Кадлер знал, что этот вопрос обязательно возникнет на сегодняшнем совещании, и подготовился к нему заранее.
— Мельницы Господни мелют медленно, но неумолимо, — ответил он цитатой из старого английского стихотворения. — Мы установили личности всех участников группы и собрали необходимые доказательства. Теперь у нас есть что им предъявить и есть вопросы, которые мы можем им задать. Проблема в другом.
— И в чем же, черт побери?
— Один из них живет в Германии, хотя имеет русское происхождение. Этого наши европейские коллеги смогут задержать, после чего мы инициируем экстрадицию. А вот с теми, кто постоянно проживает в России, гораздо сложнее. Нам сообщили, что полиция наведалась по известным адресам, но никого не застала. Вычислить скрывающихся будет непросто, у русских плохо налажен обмен информацией между разными ведомствами.
— И что вы предлагаете?
— Мы попытаемся выманить их за границу и задержать там. Мой отдел уже работает над этим.
— Хорошо, Джейк, — хлопнул ладонью по столу Эллингвуд, — действуйте. Надеюсь, у вас уйдет на это не слишком много времени. За последний год мне уже все нервы вымотали с этой историей, а ведь к ней постоянно добавляются новые эпизоды. В Форт‑Миде вообще считают, что мы тут ни хрена не работаем. Пора с этим заканчивать.
— Я понимаю, Лайонелл, — примирительно произнес Кадлер. — Мы делаем все возможное.
Он действительно надеялся в следующий раз порадовать шефа хорошими новостями: все факты указывали на то, что скоро это затянувшееся дело наконец‑то сдвинется с мертвой точки.
***
Таллин встретил их мелким моросящим дождем. Они бесцельно бродили по улочкам, и непогода превращала этот спокойный, сдержанный город в нечто почти мистическое. Кирилл, прищурившись, оглядывался по сторонам. Старые дома с покатыми крышами стояли плечом к плечу, словно им было холодно и неуютно под нависшими над ними серыми облаками.
— Как думаешь, они всё это специально строили так, чтобы казалось, будто ты очутился в декорациях к какой‑то средневековой сказке? — произнесла Алла.
Она подняла лицо к небу и зажмурилась, ловя капли дождя.
— Вполне возможно, — ответил Кирилл. — Тут у каждого камня, кажется, свой характер.
Алла взяла его за руку. Ее ладонь показалась ему ледяной, как камни мостовой, но в этом касании было что‑то теплое, родное. Свернув в очередной переулок, они зашли в небольшое уличное кафе и заказали по стаканчику кофе с кексами. Здесь было настолько тепло и уютно, что хотелось сидеть на высоких табуретах вечно, разглядывая бегущие по стеклу наперегонки капли.
Границу, вопреки ожиданиям, они прошли без проблем — никто не задал им ни единого вопроса ни с той, ни с другой стороны. Видимо, информация, которой располагали полицейские, еще не добралась до пограничной службы, либо документы затерялись где‑то по дороге. А может, о них просто забыли.
Кирилл снял тесную однушку в обычной советской панельке из бетонных блоков, швы которых были промазаны серым цементом. Подобные здания в основном и составляли кварталы Ласнамяэ, напоминавшие спальный район обычного российского городка. Кирилл еще не знал точно, сколько времени они планируют здесь провести, поэтому внес оплату на пять дней вперед. Да и квартира оказалась без особенных дизайнерских изысков, зато с вполне современной мебелью и бытовой техникой. Оставив дома вещи, они отправились гулять в центр — архитектура Старого города манила своей средневековой притягательностью.
Неторопливо обследовав Кесклинн, они поднялись в верхнюю часть Старого города, полюбовались на торчащие среди кирпично‑красных крыш пики башен, а потом решили добраться до побережья Финского залива, но так и не нашли туда дорогу, окончательно заплутав среди извилистых переулков. Очутившись на небольшой площади в окружении офисных зданий, Кирилл отыскал глазами уличный банкомат — пришло время пополнить запасы наличных, которые уже подходили к концу. Перед ним к аппарату подошла женщина средних лет, и Кирилл обходительно пропустил ее вперед, а сам принялся с интересом разглядывать вмонтированное в стену устройство. Присмотревшись внимательнее, он вдруг ощутил то самое чувство, которое, казалось, за годы стало его постоянным спутником, — легкий холодок подозрения, который всякий раз подсознательно предупреждал его об опасности.
— Стойте! Stop! — крикнул он, когда женщина уже протянула руку, чтобы засунуть карточку в щель считывателя.
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