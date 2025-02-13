Биб­лиоте­ка MadelineProto поз­воля­ет с лег­костью написать собс­твен­ный Telegram-кли­ент, который мож­но исполь­зовать по‑раз­ному — от отправ­ки сооб­щения все­му кон­такт‑лис­ту до взло­ма Telegram-акка­унтов. При этом биб­лиоте­ка не исполь­зует Bot API, что зна­читель­но упро­щает раз­работ­ку. В этой статье мы раз­берем базовые фун­кции кли­ента: авто­риза­цию, получе­ние спис­ка кон­тактов, извле­чение информа­ции о поль­зовате­лях и отправ­ку им сооб­щений.

Подготовительные мероприятия

Са­му биб­лиоте­ку MadelineProto уста­нав­ливать и обновлять не нуж­но. Скрип­ты устро­ены таким обра­зом, что, если файл биб­лиоте­ки отсутс­тву­ет, он будет заг­ружен авто­мати­чес­ки. Одна­ко тебе нуж­но позабо­тить­ся о двух вещах:

Биб­лиоте­ка тре­бует PHP 8.2+, поэто­му, если у тебя его нет, при­дет­ся где‑то раз­добыть. Как пра­вило, в пос­ледних вер­сиях Ubuntu имен­но эта вер­сия — ска­чай и раз­верни образ пос­ледней Ubuntu в вир­туаль­ной машине. Если Linux — твоя основная сис­тема и пере­уста­нав­ливать тебе ее сов­сем не хочет­ся, я рас­ска­жу, как обно­вить­ся.

Те­бе нуж­но соз­дать свое при­ложе­ние Telegram. Для это­го зарегис­три­руй­ся на my. telegram. org , перей­ди в раз­дел API development tools и запол­ни фор­му. Далее ты получишь api_id и api_hash — сох­рани эти зна­чения, они тебе при­годят­ся.

С регис­тра­цией при­ложе­ния раз­берешь­ся сам, там все прос­то, а вот для обновле­ния PHP до нуж­ной вер­сии тебе надо под­клю­чить репози­торий Ondřej Surý PPA. Вве­ди сле­дующие коман­ды:

sudo apt install software- properties- common -y & & sudo add- apt- repository ppa: ondrej/ php -y sudo apt update & & sudo apt upgrade

Пос­ле это­го вве­ди коман­ду уста­нов­ки PHP 8.2:

sudo apt install php8. 2

Ес­ли у тебя раз­вернут Apache, то уста­нови еще один пакет и переза­пус­ти веб‑сер­вер:

sudo apt install libapache2- mod- php8. 2 sudo systemctl restart apache2

За­тем вве­ди коман­ду php -v . Ты дол­жен уви­деть при­мер­но такой вывод:

PHP 8.2.0 (cli) (built: Dec 10 2022 10:52:42) (NTS)

Copyright (c) The PHP Group

Zend Engine v4.2.0, Copyright (c) Zend Technologies

with Zend OPcache v8.2.0, Copyright (c), by Zend Technologies

Как видишь, ничего слож­ного.

Авторизация

На­пишем прос­тей­ший сце­нарий, выпол­няющий авто­риза­цию поль­зовате­ля. Для это­го нам понадо­бит­ся Telegram-акка­унт. Можешь тре­ниро­вать­ся на сво­ем акка­унте: не бес­покой­ся, ты всег­да смо­жешь поменять пароль и биб­лиоте­ка точ­но не уго­нит твою учет­ку.

< ?php $userDir = '' ; $api_id = 11111 ; // Добавь сюда api_id $api_hash = 'xxxxxxx' ; // Добавь сюда api_hash $phone = 'твой номер телефона' ; // Номер телефона if ( ! file_exists ( $userDir . '/ madeline. php' ) ) { copy ( 'https:// phar. madelineproto. xyz/ madeline. php' , 'madeline. php' ) ; } include_once $userDir . '/ madeline. php' ; $settings = ( new \ danog\ MadelineProto\ Settings\ AppInfo ) -> setApiId ( $api_id ) -> setApiHash ( $api_hash ) ; use danog\ MadelineProto\ Tools ; $MadelineProto = new \ danog\ MadelineProto\ API ( $userDir . "/ session" , $settings ) ; $MadelineProto -> phoneLogin ( $phone ) ; $authorization = $MadelineProto -> completePhoneLogin ( Tools : : readLine ( 'Enter the phone code: ' )) ; if ( $authorization [ '_' ] === 'account. needSignup' ) { echo "needSignup for $phone " ; die () ; } if ( $authorization [ '_' ] === 'account. password' ) { $authorization = $MadelineProto -> complete2falogin ( Tools : : readLine ( 'Please enter your password ( hint ' . $authorization [ 'hint' ] . '): ' )) ; }

Те­перь раз­берем­ся, что мы дела­ем. Для начала мы зада­ем необ­ходимые перемен­ные: $api_id , $api_hash , $userDir . С пер­выми дву­мя все ясно, а $userDir ты можешь исполь­зовать, если нуж­но, что­бы madeline. php заг­ружал­ся в какой‑то дру­гой, а не текущий каталог. Если эта перемен­ная содер­жит пус­тое зна­чение, madeline. php будет заг­ружать­ся в текущий каталог и отту­да инклу­дить­ся.

Да­лее мы соз­даем объ­ект с парамет­рами. В ста­рых вер­сиях MadelineProto для ука­зания парамет­ров при­ложе­ний исполь­зовал­ся ассо­циатив­ный мас­сив, поэто­му в интерне­те ты смо­жешь най­ти уста­рев­шие скрип­ты с исполь­зовани­ем этой биб­лиоте­ки, которые работать не будут как раз по этой самой при­чине — вмес­то мас­сива теперь исполь­зует­ся объ­ект с парамет­рами.

Этот объ­ект нуж­но передать конс­трук­тору \ danog\ MadelineProto\ API( ) . Пер­вый его параметр — наз­вание катало­га с сес­сией вхо­дяще­го в учет­ку поль­зовате­ля, а вто­рой — это как раз объ­ект с парамет­рами. Обра­ти вни­мание: мы так­же исполь­зуем $userDir , что­бы каталог с сес­сией мог находить­ся в дру­гой пап­ке, если тебе так будет удоб­нее. Ког­да ты пишешь Telegram-кли­ент для одно­го поль­зовате­ля, то никаких проб­лем не воз­ника­ет. Но если ты пла­ниру­ешь исполь­зовать кли­ент для вхо­да мно­гих поль­зовате­лей, для под­держа­ния поряд­ка нуж­но будет дер­жать сес­сии в раз­ных катало­гах — для каж­дого поль­зовате­ля при­дет­ся соз­давать отдель­ную пап­ку. Думаю, это понят­но.

Ме­тод phoneLogin( ) при­меня­ется для вхо­да с исполь­зовани­ем номера телефо­на. Ука­жи номер телефо­на в том фор­мате, в котором ты ука­зыва­ешь его при вхо­де в Telegram, но без + .

Пос­ле это­го на твой телефон будет отправ­лено сооб­щение с 2FA-кодом. Как пра­вило, оно отправ­ляет­ся уже не по SMS, а в твой Telegram, поэто­му открой при­ложе­ние на телефо­не и перей­ди к чату с наз­вани­ем Telegram.

Ес­ли мес­сен­джер на тво­ем телефо­не не уста­нов­лен, скрипт сооб­щит об этом и умрет — сра­бота­ет вызов die( ) .

Ес­ли для тво­его акка­унта уста­нов­лен пароль, скрипт зап­росит его. Разуме­ется, если пароль пра­виль­ный, то все хорошо, а вот если нет, ты получишь соот­ветс­тву­ющее сооб­щение от самой биб­лиоте­ки. Отдель­но обра­баты­вать исклю­чение неп­равиль­но вве­ден­ного пароля не ста­ну — ты при желании спра­вишь­ся сам.

Пос­ле вхо­да в акка­унт ты смо­жешь выпол­нять все­воз­можные дей­ствия, нап­ример зап­рашивать спи­сок кон­тактов, отправ­лять им сооб­щения, читать диало­ги (чаты), уда­лять сооб­щения и диало­ги. Биб­лиоте­ка MadelineProto поз­воля­ет в этом пла­не выпол­нять мно­го раз­личных дей­ствий. Для начала поп­робу­ем получить спи­сок кон­тактов.

Получаем список контактов

Ме­тод getContacts( ) получа­ет спи­сок кон­тактов из тво­его Telegram-акка­унта. Рас­смот­рим фраг­мент кода, выводя­щий кон­такты на экран:

$contacts = $MadelineProto -> contacts -> getContacts () ; $users = $contacts [ 'users' ] ; foreach ( $users as $user ) { $firstname = $user [ 'first_name' ] ?? '' ; $lastname = $user [ 'last_name' ] ?? '' ; $username = $user [ 'username' ] ?? '' ; $uphone = $user [ 'phone' ] ?? '' ; echo " $user[ id] \ t $firstname \ t $lastname \ t $username \ t $uphone \ n " ; }

Что делать с кон­такта­ми даль­ше? Да что угод­но. Нап­ример, мож­но сох­ранить все эти кон­такты в таб­лице базы дан­ных, что­бы они никуда не потеря­лись. А еще мож­но отпра­вить каж­дому кон­такту сооб­щение.

Сохраняем контакты в базу данных

Не будем изоб­ретать велоси­пед и уста­новим MySQL для работы с базой дан­ных:

sudo apt install mysql- server mysql- client

От­крой кли­ент MySQL, нап­ример так:

mysql -u root

Ес­ли ты уже успел задать пароль для поль­зовате­ля root , добавь к пре­дыду­щей коман­де параметр -p , что­бы прог­рамма зап­росила пароль поль­зовате­ля.

Мы не будем соз­давать новую базу дан­ных, а ста­нем исполь­зовать уже име­ющуюся с име­нем test :

use test ;

Соз­дай таб­лицу contacts:

CREATE TABLE ` contacts ` ( ` id ` bigint NOT NULL AUTO_ INCREMENT, ` uid ` varchar ( 50 ) NOT NULL, ` fname ` varchar ( 200 ) DEFAULT NULL, ` lname ` varchar ( 200 ) DEFAULT NULL, ` username ` varchar ( 200 ) DEFAULT NULL, ` tid ` varchar ( 250 ) DEFAULT NULL, ` phone ` varchar ( 50 ) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY ( id ) ) ;

Наз­начение полей:

id — прос­то счет­чик кон­такта, он же пер­вичный ключ, что­бы было удоб­нее работать с таб­лицей;

— прос­то счет­чик кон­такта, он же пер­вичный ключ, что­бы было удоб­нее работать с таб­лицей; uid — номер поль­зовате­ля, которо­му при­над­лежит текущая учет­ная запись (что­бы кон­такты от раз­ных поль­зовате­лей не переме­шива­лись);

— номер поль­зовате­ля, которо­му при­над­лежит текущая учет­ная запись (что­бы кон­такты от раз­ных поль­зовате­лей не переме­шива­лись); fname — имя кон­такта ( first_name );

— имя кон­такта ( ); lname — фамилия кон­такта ( last_name );

— фамилия кон­такта ( ); username — имя поль­зовате­ля кон­такта;

— имя поль­зовате­ля кон­такта; tid — Telegram ID кон­такта;

— Telegram ID кон­такта; phone — телефон кон­такта (если дос­тупен для счи­тыва­ния).

Те­перь нуж­но вый­ти из MySQL и про­дол­жить кодинг:

exit

Вер­немся к нашему фраг­менту вывода кон­тактов. Рас­ширим его, добавив код встав­ки кон­тактов в таб­лицу contacts :

$contacts = $MadelineProto -> contacts -> getContacts () ; $users = $contacts [ 'users' ] ; foreach ( $users as $user ) { $firstname = $user [ 'first_name' ] ?? '' ; $lastname = $user [ 'last_name' ] ?? '' ; $username = $user [ 'username' ] ?? '' ; $uphone = $user [ 'phone' ] ?? '' ; // Настоятельно рекомендуется перед добавлением в БД: $firstname = $mysqli -> real_escape_string ( $firstname ) ; $lastname = $mysqli -> real_escape_string ( $lastname ) ; $username = $mysqli -> real_escape_string ( $username ) ; $uphone = $mysqli -> real_escape_string ( $uphone ) ; echo " $user[ id] \ t $firstname \ t $lastname \ t $username \ t $uphone \ n " ; // Проверяем, есть ли контакт в списке $sql = "select * from contacts where uid = " $phone " and tid = $user[ id] " ; $result = $mysqli -> query ( $sql ) or die ( $mysqli -> error ) ; if ( $result -> num_rows == 0 ) { // Создаем новый контакт $sql = "insert into contacts values( 0, " $phone ", " $firstname ", " $lastname ", " $username ", " $user [ id ] ", " $uphone ") " ; $mysqli -> query ( $sql ) or die ( $mysqli -> error ) ; } }

Ра­зуме­ется, где‑то в скрип­те до это­го цик­ла ты дол­жен под­клю­чить­ся к БД, но я все‑таки рас­счи­тываю, что минималь­ные навыки прог­рамми­рова­ния на PHP у тебя есть:

$mysqli = new mysqli ( $dbhost , $dbuser , $dbpass , $db ) ; if ( $mysqli -> connect_errno ) { die ( $mysqli -> connect_error ) ; }

Ког­да ты взгля­нешь на этот код, ста­нет понят­но, зачем мы сох­раняли Telegram ID в спис­ке кон­тактов — по нему мы про­веря­ем, добав­лен такой кон­такт для текуще­го поль­зовате­ля или нет. А поле uid мы добави­ли с одной целью — что­бы наша таб­личка мог­ла хра­нить кон­такты раз­ных акка­унтов: не соз­давать же для это­го отдель­ные таб­лицы (хотя при необ­ходимос­ти тоже мож­но).

Так вот, если для текуще­го поль­зовате­ля кон­такт с задан­ным Telegram ID не сущес­тву­ет в таб­лице contacts , мы выпол­няем SQL-опе­ратор insert для встав­ки кон­такта в таб­лицу.

Отправляем сообщения пользователям из контакт-списка

Пер­вым делом хочу пре­дос­теречь: что­бы твой акка­унт не заб­локиро­вали за спам, луч­ше не устра­ивать мас­совую рас­сылку всем сра­зу. Для отправ­ки сооб­щения исполь­зует­ся метод sendMessage , которо­му нуж­но передать два парамет­ра — ID поль­зовате­ля Telegram, которо­му отправ­ляет­ся сооб­щение (обра­ти вни­мание: не номер телефо­на), а так­же само сооб­щение:

$MadelineProto -> messages -> sendMessage ( [ 'peer' => $user [ 'id' ] , 'message' => " $firstname , с Новым годом!" ]) ;

Ес­ли кон­тактов в тво­ем спис­ке не очень мно­го, можешь запус­кать этот код без проб­лем. А вот если кон­тактов хотя бы нес­коль­ко десят­ков, при­думай, как изме­нить алго­ритм, что­бы он отправ­лял сооб­щения не всем сра­зу, а пооче­ред­но — при пер­вом запус­ке пер­вым десяти кон­тактам, при вто­ром — сле­дующим десяти и так далее. Делай переры­вы меж­ду запус­ками кли­ента. В общем, все инди­виду­аль­но: иног­да ты можешь отпра­вить тысячу сооб­щений и тебя не заб­локиру­ют за спам, а можешь отправ­лять с переры­вами, осто­рож­ничать, и твою учет­ку заб­локиру­ют на пятисо­том сооб­щении.

Собираем все вместе

А вот пол­ный код кли­ента, получа­юще­го спи­сок кон­тактов и сох­раня­юще­го его в таб­лицу contacts :

< ?php $userDir = '' ; $api_id = 11111 ; // Добавь сюда api_id $api_hash = 'xxxxxxx' ; // Добавь сюда api_hash $phone = 'твой номер телефона' ; // Номер телефона $dbhost = 'localhost' ; $dbuser = 'root' ; $dbpass = '' ; $db = 'test' ; // Подключаемся к БД $mysqli = new mysqli ( $dbhost , $dbuser , $dbpass , $db ) ; if ( $mysqli -> connect_errno ) { die ( $mysqli -> connect_error ) ; } // Загружаем библиотеку if ( ! file_exists ( $userDir . '/ madeline. php' ) ) { copy ( 'https:// phar. madelineproto. xyz/ madeline. php' , 'madeline. php' ) ; } include_once $userDir . '/ madeline. php' ; // Формируем объект с параметрами $settings = ( new \ danog\ MadelineProto\ Settings\ AppInfo ) -> setApiId ( $api_id ) -> setApiHash ( $api_hash ) ; use danog\ MadelineProto\ Tools ; $MadelineProto = new \ danog\ MadelineProto\ API ( $userDir . "/ session" , $settings ) ; // Вход под именем пользователя $MadelineProto -> phoneLogin ( $phone ) ; $authorization = $MadelineProto -> completePhoneLogin ( Tools : : readLine ( 'Enter the phone code: ' )) ; if ( $authorization [ '_' ] === 'account. needSignup' ) { echo "needSignup for $phone " ; die () ; } if ( $authorization [ '_' ] === 'account. password' ) { $authorization = $MadelineProto -> complete2falogin ( Tools : : readLine ( 'Please enter your password ( hint ' . $authorization [ 'hint' ] . '): ' )) ; } // Получаем список контактов $contacts = $MadelineProto -> contacts -> getContacts () ; $users = $contacts [ 'users' ] ; foreach ( $users as $user ) { $firstname = $user [ 'first_name' ] ?? '' ; $lastname = $user [ 'last_name' ] ?? '' ; $username = $user [ 'username' ] ?? '' ; $uphone = $user [ 'phone' ] ?? '' ; // Настоятельно рекомендуется перед добавлением в БД: $firstname = $mysqli -> real_escape_string ( $firstname ) ; $lastname = $mysqli -> real_escape_string ( $lastname ) ; $username = $mysqli -> real_escape_string ( $username ) ; $uphone = $mysqli -> real_escape_string ( $uphone ) ; echo " $user[ id] \ t $firstname \ t $lastname \ t $username \ t $uphone \ n " ; // Проверяем, есть ли контакт в списке $sql = "select * from contacts where uid = " $phone " and tid = $user[ id] " ; $result = $mysqli -> query ( $sql ) or die ( $mysqli -> error ) ; if ( $result -> num_rows == 0 ) { // Создаем новый контакт $sql = "insert into contacts values( 0, " $phone ", " $firstname ", " $lastname ", " $username ", " $user [ id ] ", " $uphone ") " ; $mysqli -> query ( $sql ) or die ( $mysqli -> error ) ; } }

Итак, наш скрипт впол­не работос­пособен, но воз­можнос­тей у него пока еще не слиш­ком мно­го. В сле­дующий раз мы про­дол­жим изу­чение биб­лиоте­ки и рас­смот­рим, как мож­но получить и сох­ранить в базу дан­ных диало­ги (чаты) из Telegram.