Вслед за введением санкций против «пуленепробиваемого» хостинг-провайдера Zservers национальная полиция Нидерландов (Politie) сообщила об отключении и конфискации 127 серверов, принадлежавших Zservers/XHost.

Напомним, что ранее на этой неделе США, Австралия и Великобритания ввели санкции против Zservers и связанной с ним британской компании XHOST Internet Solutions LP. Власти заявили, что хостинговая компания предоставляла инфраструктуру для атак вымогательской группировки LockBit и поддерживала операции хакеров, помогая им в отмывании незаконно полученных средств.

Как теперь сообщили голландские правоохранители, хостер также был связан с работой неназванных ботнетов и распространением вредоносного ПО. Politie утверждает, что Zservers сознательно содействовал этой вредоносной активности, а в своей рекламе хостинг-провайдер давал понять, что инфраструктура компании может использоваться для преступной деятельности.

Конфискованные полицией серверы располагались в амстердамском дата-центре Paul van Vlissingenstraat. Подчеркивается, что киберпреступники могли приобретать услуги компании анонимно, оплачивая их криптовалютой. В настоящее время все сайты, размещавшиеся на серверах, недоступны.

Согласно заявлению правоохранителей, на одном из конфискованных серверов хранились хакерские инструменты двух известных вымогательских группировок LockBit и Conti.

Теперь все 127 серверов будут исследованы киберкриминалистами в Амстердаме. Ожидается, что это может привести к появлению новых улик и данных, связанных с другими хакерскими операциями.