Се­год­ня на при­мере нес­ложной лабора­тор­ной работы я про­демонс­три­рую базовые тех­ники работы с Active Directory при пен­тестах. Мы получим информа­цию через нулевую сес­сию SMB, про­ведем раз­ведку и зах­ватим акка­унт адми­нис­тра­тора через при­виле­гию SeBackupPrivilege.

На­ша цель — про­хож­дение машины Cicada с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.35 cicada.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел девять откры­тых пор­тов:

  • 88 — Kerberos;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM.

Пер­вым делом c помощью ути­литы NetExec авто­ризу­емся от име­ни ано­нима для служ­бы SMB.

nxc smb 10.10.11.35 -u guest -p ''
Проверка анонимного доступа
Про­вер­ка ано­ним­ного дос­тупа

Ав­ториза­ция прош­ла успешно, поп­робу­ем соб­рать дан­ные.

 

Точка входа

Для начала получим спи­сок общих ресур­сов SMB. Для NetExec есть параметр --shares.

nxc smb 10.10.11.35 -u guest -p '' --shares
Общие SMB-каталоги
Об­щие SMB-катало­ги

Так­же мы можем переб­рать RID объ­ектов домена и получить име­на групп и поль­зовате­лей домена. Для это­го исполь­зуем параметр --rid-brute.

nxc smb 10.10.11.35 -u guest -p '' --rid-brute
Объекты домена
Объ­екты домена

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