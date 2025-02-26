Австралийское правительство запретило использование любых продуктов и сервисов «Лаборатории Касперского» в своих системах и устройствах. Власти считают, что решения компании представляют серьезный риск для безопасности страны.

«После анализа угроз и рисков я пришла к выводу, что использование продуктов и веб-сервисов "Лаборатории Касперского" государственными структурами Австралии представляет собой неприемлемый риск для безопасности правительства, сетей и данных, связанный с угрозами иностранного вмешательства, шпионажа и саботажа, — заявила госсекретарь Министерства внутренних дел страны Стефани Фостер (Stephanie Foster). — Также я приняла во внимание необходимость подачи четкого политического сигнала объектам критической инфраструктуры и другим государственным органам Австралии о неприемлемом риске безопасности, связанном с использованием продуктов и веб-сервисов Kaspersky Lab, Inc».

Согласно директиве, выпущенной австралийским Министерством внутренних дел, до 1 апреля 2025 года все органы правительства Австралии должны:

выявить и удалить все экземпляры продуктов и веб-сервисов «Лаборатории Касперского»;

предотвращать установку продуктов и веб-сервисов «Лаборатории Касперского» в будущем;

отчитаться о выполнении этих требований.

Исключения предусмотрены для случаев, когда использование продуктов Kaspersky необходимо для обеспечения национальной безопасности или нормативно-правовых функций, включая соблюдение нормативных требований и обеспечение правопорядка.

Представители компании сообщили СМИ, что «разочарованы» решением Министерства внутренних дел Австралии о недопущении использования продуктов и веб-сервисов «Лаборатории Касперского» в правительственных системах и устройствах.

«Kaspersky считает, что это решение обусловлено текущим геополитическим климатом и не подкреплено какой-либо технической оценкой продуктов, за которую всегда выступала компания. Тот факт, что директива была выпущена без какого-либо предупреждения или без возможности обсуждения проблем с правительством Австралии, подчеркивает ее политический характер, — заявили представители «Лаборатории Касперского». — Приведенные в документе обвинения не основаны на конкретных доказательствах, и для их обоснования не было организовано и проведено никаких надлежащих процедур. Компания сожалеет о мерах, которые лишают организации надежной киберзащиты, и убеждена, что конечным результатом этих мер станет ухудшение глобальной киберустойчивости. Будучи сторонником доказательного подхода к оценке безопасности ИТ-продуктов, Kaspersky намерена и впредь открыто и прозрачно решать любые вопросы, связанные с безопасностью ее продуктов. Поскольку нынешнее ограничение распространяется только на системы и устройства правительства Австралии, Kaspersky продолжит обеспечивать надежную киберзащиту своих пользователей и клиентов в стране и по всему миру».

Напомним, что в прошлом году американские власти объявили о похожем запрете, который затронул распространение продуктов «Лаборатории Касперского» в США. Этот запрет не позволяет компании предоставлять обновления для своих продуктов как организациям, так и частным лицам на территории США.

За несколько лет до этого, в 2017 году Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, согласно которой, федеральным агентствам запрещалось использовать продукты под брендом Kaspersky в своих информационных системах. А в 2022 году Федеральная комиссия по связи США (FCC) внесла «Лабораторию Касперского» в список поставщиков телекоммуникационного оборудования и сервисов, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.