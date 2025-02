import pyautogui

import time

import cv2

import os

import datetime

import re

# Для Luanti

from luanti. controller import LuantiController as Controller

# Для Minecraft

# from minecraft. controller import MinecraftController as Controller

# Лучше сделать размер окна игры такого размера

window_width , window_height = 640 , 640

def run_bot_actions ( controller ) :

""" Выполняет все действия бота. """

normal_move_time = 2

run_move_time = 1

methods = [

( " устанавливает направление взгляда " ,

lambda : (

controller . turn ( 0 , 90 ) ,

controller . turn ( 0 , - 25 )

)

) ,

( " идет вперед " , lambda : controller . move_forward ( normal_move_time )) ,

( " идет назад " , lambda : controller . move_backward ( normal_move_time )) ,

( " идет влево " , lambda : controller . move_left ( normal_move_time )) ,

( " идет вправо " , lambda : controller . move_right ( normal_move_time )) ,

( " прыгает " , controller . jump ) ,

( " бежит вперед " , lambda : controller . run ( " forward " , run_move_time )) ,

( " бежит назад " , lambda : controller . run ( " backward " , run_move_time )) ,

( " бежит влево " , lambda : controller . run ( " left " , run_move_time )) ,

( " бежит вправо " , lambda : controller . run ( " right " , run_move_time )) ,

( " приседает и идет вперед " , lambda : controller . crouch_and_move ( " forward " , normal_move_time )) ,

( " приседает и идет назад " , lambda : controller . crouch_and_move ( " backward " , normal_move_time )) ,

( " приседает и идет влево " , lambda : controller . crouch_and_move ( " left " , normal_move_time )) ,

( " приседает и идет вправо " , lambda : controller . crouch_and_move ( " right " , normal_move_time )) ,

( " открывает инвентарь " , controller . open_inventory ) ,

( " закрывает инвентарь " , controller . close_inventory ) ,

( " меняет камеру " , lambda : controller . change_camera ( 3 )) ,

( " выбирает слот 8 и ставит блок " ,

lambda : (

controller . select_inventory_slot ( 8 ) ,

controller . place_block ( )

)

) ,

( " выбирает слот 5 и копает блок " ,

lambda : (

controller . select_inventory_slot ( 5 ) ,

controller . mine_block ( )

)

) ,

( " выбирает слот 1 и кушает : ) " ,

lambda : (

controller . select_inventory_slot ( 1 ) ,

time . sleep ( 0. 2 ) ,

pyautogui . mouseDown ( button = ' left ' ) ,

time . sleep ( 0. 1 ) ,

pyautogui . mouseUp ( button = ' left ' )

)

) ,

( " поворачивается на 10 градусов вправо " , lambda : controller . turn ( 10 , 0 )) ,

( " поворачивается на 10 градусов влево " , lambda : controller . turn ( - 10 , 0 )) ,

( " поворачивается на 10 градусов влево " , lambda : controller . turn ( - 10 , 0 )) ,

( " поворачивается на 10 градусов вправо " , lambda : controller . turn ( 10 , 0 )) ,

( " Делает скриншот " , controller . take_screenshot ) ,

( " пишет в чат " , lambda : controller . send_chat_message ( " Тест пройден, мои поздравления! " )) ,

]

for description , method in methods :

print ( f " [ БОТ] { description } " )

if isinstance ( method , tuple ) :

for action in method :

action ( )

else :

method ( )

time . sleep ( 0. 2 )

if __name__ == " __main__ " :

print ( " Начинаем тестирование всех методов.. . " )

print ( " Пожалуйста, переключите фокус на окно с игрой.. . " )

time . sleep ( 5 )

if window_width is not None and window_height is not None :

controller = Controller ( window_width , window_height )

run_bot_actions ( controller )