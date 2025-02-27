Се­год­ня мы с тобой раз­работа­ем бота, спо­соб­ного при помощи машин­ного зре­ния ори­енти­ровать­ся в игро­вом прос­транс­тве. Для при­мера возь­мем Luanti и Minecraft, одна­ко общие прин­ципы и осно­ва, которую мы напишем, подой­дут для любой схо­жей игры.

Мы будем управлять ботом так же, как это дела­ет обыч­ный игрок: отправ­лять ему коман­ды нажатия кла­виш (WASD и дру­гих). Получать информа­цию от бота будем через встро­енную в игру фун­кцию сох­ранения скрин­шотов. Нап­ример, отпра­вили боту коман­ду нажать F12 — получи­ли сни­мок того, что он видит в дан­ный момент. Про­ана­лизи­рова­ли изоб­ражение, отпра­вили сле­дующую коман­ду — и так по кру­гу.

Важ­ный момент: у нас не будет цели делать в игре что‑то кон­крет­ное. Мы прос­то под­готовим осно­ву и заод­но изу­чим прин­ципы работы с машин­ным зре­нием.

Для рас­позна­вания объ­ектов мы будем исполь­зовать модели YOLO (You Only Look Once). Наша задача — обу­чить модель находить булыж­ник и дви­гать­ся по дорож­ке, вымощен­ной им.

Обу­чение будет про­ходить в два эта­па.

Пер­вый этап. Обу­чим модель YOLOv8n находить наш объ­ект на сним­ках. Эта модель смо­жет опре­делить, содер­жится ли на изоб­ражении иско­мый объ­ект, и выделить его с помощью огра­ничи­вающе­го пря­моуголь­ника (bounding box).

Обу­чим модель YOLOv8n находить наш объ­ект на сним­ках. Эта модель смо­жет опре­делить, содер­жится ли на изоб­ражении иско­мый объ­ект, и выделить его с помощью огра­ничи­вающе­го пря­моуголь­ника (bounding box). Вто­рой этап. Под­готовим обу­чающий матери­ал для вто­рой модели — YOLOv8-seg, которая смо­жет обво­дить объ­екты по кон­туру. Это даст нам воз­можность ана­лизи­ровать их раз­мер, фор­му и положе­ние. Это имен­но то, что нуж­но для точ­ной ори­ента­ции бота в прос­транс­тве.

Что нам понадобится

Обыч­ный компь­ютер. Мы исполь­зуем лег­ковес­ные модели, с которы­ми спра­вит­ся даже сред­ний по мощ­ности ПК. Весь код был написан и про­тес­тирован на машине со сле­дующи­ми харак­терис­тиками: про­цес­сор — вось­миядер­ный AMD Ryzen 7 5700U с кар­той Radeon;

опе­ратив­ная память — 8 Гбайт. Сво­бод­ное мес­то на дис­ке. Пот­ребу­ется око­ло 10 Гбайт: 400–500 Мбайт для хра­нения сним­ков (зависит от их количес­тва);

~400 Мбайт для ска­чива­ния пре­добу­чен­ных моделей;

~8,6 Гбайт для уста­нов­ки биб­лиотек Python;

38,8 Кбайт для нашего кода! Хо­роший фильм или даже сери­ал. Обу­чение модели занима­ет нес­коль­ко часов, так что сто­ит запас­тись тер­пени­ем и раз­вле­чени­ями. Опе­раци­онная сис­тема. Я исполь­зовал Ubuntu, но подой­дет любой дис­три­бутив Linux. Нам понадо­бят­ся нес­коль­ко допол­нитель­ных прог­рамм, которые, ско­рее все­го, уже есть в офи­циаль­ных репози­тори­ях тво­его дис­тра.

Ста­вим при­ложе­ния для работы с буфером обме­на:

sudo apt install xclip xsel

И для работы с окна­ми:

sudo apt install wmctrl xdotool

Тес­тировать я буду на игре Luanti (так­же извес­тна под ста­рым наз­вани­ем Minetest) — она поп­роще, чем Minecraft, и есть в стан­дар­тных репози­тори­ях. Одна­ко попут­но дам рекомен­дации для работы с Minecraft — отли­чия будут минималь­ными.

Мы вос­поль­зуем­ся сво­им набором тек­стур для игры, что­бы наш бот зарабо­тал на любом сер­вере. Ска­чать тек­стур­ки мож­но из репози­тория про­екта.

В качес­тве язы­ка возь­мем Python — как один из наибо­лее популяр­ных и име­ющий мно­жес­тво удоб­ных биб­лиотек.

Весь про­цесс мож­но раз­бить на три основных эта­па: под­готов­ка, обу­чение, исполь­зование.

Подготовка

У нас будет мно­го раз­ных фай­лов, поэто­му, что­бы ничего не потерять, соз­дадим каталог для про­екта.

Пос­коль­ку нам нуж­но будет ста­вить модули Python, сра­зу сде­лаем вир­туаль­ное окру­жение.

python -m venv minebot

Те­перь поп­робу­ем покоман­довать нашим ботом. Для это­го вос­поль­зуем­ся биб­лиоте­кой PyAutoGUI. С ее помощью мы можем отправ­лять окну в фокусе нажатие кла­виш, дви­жение мыши и нажатие ее кно­пок.

Ак­тивиру­ем наше вир­туаль­ное окру­жение:

source minebot/ bin/ activate

Ус­тановим биб­лиоте­ки.

pip install pyautogui pyperclip opencv- python numpy ultralytics

Ко­ман­ды управле­ния ботом я соб­рал в одном фай­ле.

luanti/controller.py

import pyautogui import pyperclip import time import math class LuantiController : """ Класс для управления персонажем в Luanti с использованием библиотеки PyAutoGUI. """ def __init__ ( self , window_width , window_height ) : """ Инициализирует контроллер, получает размеры экрана. """ self . screen_width = window_width self . screen_height = window_height self . fov = 72 # Угол обзора в градусах def take_screenshot ( self ) : """ Делает скриншот ( нажатие F12) . """ pyautogui . press ( ' f12 ' ) time . sleep ( 0. 1 ) def _move ( self , key , duration ) : """ Вспомогательная функция для перемещения. """ pyautogui . keyDown ( key ) time . sleep ( duration ) pyautogui . keyUp ( key ) def move_forward ( self , duration ) : """ Перемещает персонажа вперед ( нажатие W) . """ self . _move ( ' w ' , duration ) def move_backward ( self , duration ) : """ Перемещает персонажа назад ( нажатие S) . """ self . _move ( ' s ' , duration ) def move_left ( self , duration ) : """ Перемещает персонажа влево ( нажатие A) . """ self . _move ( ' a ' , duration ) def move_right ( self , duration ) : """ Перемещает персонажа вправо ( нажатие D) . """ self . _move ( ' d ' , duration ) def jump ( self ) : """ Прыжок ( нажатие пробела) . """ pyautogui . keyDown ( ' space ' ) time . sleep ( 0. 1 ) pyautogui . keyUp ( ' space ' ) def run ( self , direction , duration ) : """ Бег в указанном направлении. """ pyautogui . keyDown ( ' e ' ) time . sleep ( 0. 1 ) if direction == ' forward ' : self . _move ( ' w ' , duration ) elif direction == ' backward ' : self . _move ( ' s ' , duration ) elif direction == ' left ' : self . _move ( ' a ' , duration ) elif direction == ' right ' : self . _move ( ' d ' , duration ) pyautogui . keyUp ( ' e ' ) def crouch_and_move ( self , direction , duration ) : """ Перемещение при приседании. """ pyautogui . keyDown ( ' shift ' ) time . sleep ( 0. 1 ) if direction == ' forward ' : self . _move ( ' w ' , duration ) elif direction == ' backward ' : self . _move ( ' s ' , duration ) elif direction == ' left ' : self . _move ( ' a ' , duration ) elif direction == ' right ' : self . _move ( ' d ' , duration ) pyautogui . keyUp ( ' shift ' ) def open_inventory ( self ) : """ Открывает инвентарь ( нажатие I) . """ pyautogui . press ( ' i ' ) def close_inventory ( self ) : """ Закрывает инвентарь ( нажатие Esc) . """ pyautogui . press ( ' esc ' ) def change_camera ( self , clicks ) : """ Меняет вид камеры ( нажатие C) . """ for _ in range ( clicks ) : pyautogui . press ( ' c ' ) time . sleep ( 0. 5 ) def select_inventory_slot ( self , slot_number ) : """ Выбирает слот в инвентаре ( нажатие клавиш 1–8) . """ if 1 < = slot_number < = 8 : pyautogui . press ( str ( slot_number ) ) else : print ( " Недопустимый номер слота: " + str ( slot_number ) ) def place_block ( self ) : """ Ставит блок ( правый клик мыши) . """ pyautogui . click ( button = ' right ' ) def mine_block ( self ) : """ Ломает блок ( удержание левого клика мыши) . """ pyautogui . mouseDown ( button = ' left ' ) time . sleep ( 2 ) # Удерживаем кнопку мыши 2 секунды pyautogui . mouseUp ( button = ' left ' ) def send_chat_message ( self , message ) : """ Отправляет сообщение в чат с поддержкой кириллицы. """ # Открываем чат pyautogui . press ( ' t ' ) time . sleep ( 0. 1 ) # Копируем текст в буфер обмена pyperclip . copy ( message ) # Вставляем текст из буфера обмена ( Ctrl + V) pyautogui . hotkey ( ' ctrl ' , ' v ' ) # Отправляем сообщение pyautogui . press ( ' enter ' ) def _calculate_pixels_for_degrees ( self , degrees ) : """ Вычисляет количество пикселей для сдвига мыши, необходимое для имитации поворота на заданный угол. """ pixels_per_degree = self . screen_width / self . fov return int ( degrees * pixels_per_degree ) def turn ( self , degrees_x , degrees_y ) : """ Поворачивает персонажа на указанное количество градусов. """ pixel_offset_x = self . _calculate_pixels_for_degrees ( degrees_x ) pixel_offset_y = self . _calculate_pixels_for_degrees ( degrees_y ) pyautogui . moveRel ( pixel_offset_x , pixel_offset_y , duration = 0. 0 ) time . sleep ( 0. 05 ) def drop_item ( self ) : """ Выбрасывает предмет ( нажатие Q) . """ pyautogui . press ( ' q ' ) time . sleep ( 0. 1 )

Уп­равле­ние в Minecraft будет отли­чать­ся нес­коль­кими кла­виша­ми, код фай­ла мож­но взять в репози­тории про­екта.

Даль­ше — демонс­тра­цион­ный код, который пооче­ред­но отправ­ляет все коман­ды боту, что­бы про­верить, как он их выпол­няет.

Вот как это работа­ет.

Мы под­клю­чаем к нашему фай­лу коман­ды управле­ния ботом из пре­дыду­щего лис­тинга.

Важ­но: при под­клю­чении нуж­но ука­зывать раз­меры окна игры! Если раз­мер невер­ный, то бот будет неп­равиль­но рас­счи­тывать углы для поворо­та. Для упро­щения и сок­ращения кода в этом фай­ле они ука­заны вруч­ную, ты можешь их испра­вить на свои зна­чения. Далее мы будем опре­делять эти парамет­ры авто­мати­чес­ки. Сей­час же нам надо про­верить, что мы можем управлять пер­сонажем.

Зай­ди в игру и най­ди ров­ную повер­хность, запус­ти experiment_1. py в тер­минале и кли­кай по окну с игрой, что­бы оно получи­ло фокус.

Для Minecraft нуж­но будет заком­менти­ровать одну стро­ку и рас­коммен­тировать дру­гую — они помече­ны в коде.

experiment_1.py

import pyautogui import time import cv2 import os import datetime import re # Для Luanti from luanti. controller import LuantiController as Controller # Для Minecraft # from minecraft. controller import MinecraftController as Controller # Лучше сделать размер окна игры такого размера window_width , window_height = 640 , 640 def run_bot_actions ( controller ) : """ Выполняет все действия бота. """ normal_move_time = 2 run_move_time = 1 methods = [ ( " устанавливает направление взгляда " , lambda : ( controller . turn ( 0 , 90 ) , controller . turn ( 0 , - 25 ) ) ) , ( " идет вперед " , lambda : controller . move_forward ( normal_move_time )) , ( " идет назад " , lambda : controller . move_backward ( normal_move_time )) , ( " идет влево " , lambda : controller . move_left ( normal_move_time )) , ( " идет вправо " , lambda : controller . move_right ( normal_move_time )) , ( " прыгает " , controller . jump ) , ( " бежит вперед " , lambda : controller . run ( " forward " , run_move_time )) , ( " бежит назад " , lambda : controller . run ( " backward " , run_move_time )) , ( " бежит влево " , lambda : controller . run ( " left " , run_move_time )) , ( " бежит вправо " , lambda : controller . run ( " right " , run_move_time )) , ( " приседает и идет вперед " , lambda : controller . crouch_and_move ( " forward " , normal_move_time )) , ( " приседает и идет назад " , lambda : controller . crouch_and_move ( " backward " , normal_move_time )) , ( " приседает и идет влево " , lambda : controller . crouch_and_move ( " left " , normal_move_time )) , ( " приседает и идет вправо " , lambda : controller . crouch_and_move ( " right " , normal_move_time )) , ( " открывает инвентарь " , controller . open_inventory ) , ( " закрывает инвентарь " , controller . close_inventory ) , ( " меняет камеру " , lambda : controller . change_camera ( 3 )) , ( " выбирает слот 8 и ставит блок " , lambda : ( controller . select_inventory_slot ( 8 ) , controller . place_block ( ) ) ) , ( " выбирает слот 5 и копает блок " , lambda : ( controller . select_inventory_slot ( 5 ) , controller . mine_block ( ) ) ) , ( " выбирает слот 1 и кушает : ) " , lambda : ( controller . select_inventory_slot ( 1 ) , time . sleep ( 0. 2 ) , pyautogui . mouseDown ( button = ' left ' ) , time . sleep ( 0. 1 ) , pyautogui . mouseUp ( button = ' left ' ) ) ) , ( " поворачивается на 10 градусов вправо " , lambda : controller . turn ( 10 , 0 )) , ( " поворачивается на 10 градусов влево " , lambda : controller . turn ( - 10 , 0 )) , ( " поворачивается на 10 градусов влево " , lambda : controller . turn ( - 10 , 0 )) , ( " поворачивается на 10 градусов вправо " , lambda : controller . turn ( 10 , 0 )) , ( " Делает скриншот " , controller . take_screenshot ) , ( " пишет в чат " , lambda : controller . send_chat_message ( " Тест пройден, мои поздравления! " )) , ] for description , method in methods : print ( f " [ БОТ] { description } " ) if isinstance ( method , tuple ) : for action in method : action ( ) else : method ( ) time . sleep ( 0. 2 ) if __name__ == " __main__ " : print ( " Начинаем тестирование всех методов.. . " ) print ( " Пожалуйста, переключите фокус на окно с игрой.. . " ) time . sleep ( 5 ) if window_width is not None and window_height is not None : controller = Controller ( window_width , window_height ) run_bot_actions ( controller ) print ( f " [ БОТ] работу закончил. " )

Ес­ли бот зашеве­лил­ся, зна­чит, есть кон­троль над ним и мож­но дви­гать­ся даль­ше.