Се­год­ня мы про­дол­жим зна­комить­ся с обфуска­тора­ми, прин­ципами их ана­лиза и борь­бы с ними. Наш паци­ент — обфуска­тор для Java под наз­вани­ем Zelix KlassMaster, внут­реннее устрой­ство которо­го мы под­робно иссле­дуем.

Я думаю, ты дос­таточ­но вни­матель­но сле­дишь за темой, поэто­му тебе уже не нуж­но объ­яснять, что такое обфуска­тор. Но на вся­кий слу­чай крат­ко напом­ню: это семей­ство прог­рамм, которые мак­сималь­но запуты­вают код, зат­рудняя его ана­лиз хакером или реверс‑инже­нером. Обыч­но такое акту­аль­но для скрип­товых и высоко­уров­невых язы­ков, ком­пилиру­емых не в натив, а в про­межу­точ­ный шитый код, из которо­го исходни­ки вос­ста­нав­лива­ются отно­ситель­но лег­ко раз­личны­ми деком­пилято­рами.

Так получи­лось, что до это­го мы уде­ляли мно­го вни­мания обфуска­торам .NET, JavaScript и про­чих язы­ков, незас­лужен­но обой­дя вни­мани­ем Java. Поп­робую испра­вить это упу­щение: сегод­ня мы рас­смот­рим необыч­ный обфуска­тор — Zelix KlassMaster. Его необыч­ность зак­люча­ется даже не в том, что он под Java, а, ско­рее, в стра­не про­исхожде­ния — он соз­дан ко­ман­дой авс­тра­лий­цев. Шучу, конеч­но, в этом тоже нет ничего необыч­ного. В общем, это оче­ред­ной типич­ный обфуска­тор для Java, который мы выб­рали в качес­тве при­мера для обу­чения.

За­бегая впе­ред, ска­жу, что под вер­сии это­го обфуска­тора вплоть до 11-й уже име­ется готовый де­обфуска­тор ZelixKiller, поэто­му, если тебе попалась ста­рая вер­сия и лень читать даль­ше, можешь им вос­поль­зовать­ся. Мы же поп­робу­ем самос­тоятель­но разоб­рать вер­сию Zelix 12.0.2 , не под­держи­ваемую упо­мяну­тым деоб­фуска­тором, и написать на нее свой деоб­фуска­тор.

Итак, у нас есть некое при­ложе­ние для работы с элек­трон­ной поч­той, реали­зован­ное на Java. По понят­ным при­чинам Detect It Easy нам никак не поможет в опре­деле­нии обфуска­тора. На Zelix KlassMaster нам ука­зыва­ет стро­ковая кон­стан­та ZKM12. 0. 2 , содер­жаща­яся в пуле кон­стант каж­дого клас­са.

На эту кон­стан­ту нет видимых ссы­лок из кода, и она содер­жит вер­сию обфуска­тора Zelix KlassMaster, поэто­му для дру­гих вер­сий циф­ры будут ины­ми.

Сра­зу сми­рен­но при­нима­ем неп­рият­ный факт, что исходные име­на клас­сов внут­ри архи­ва . jar потеря­ны и называ­ются a, b, c, d, .. . — сей­час толь­ко ленивый оставля­ет их на все­общее обоз­рение. Гораз­до более неп­рият­ным сюр­при­зом ока­зыва­ется то, что, во‑пер­вых, в ском­пилиро­ван­ном JVM-коде нап­рочь отсутс­тву­ют тек­сто­вые стро­ки в явном виде, а во‑вто­рых, некото­рые методы не деком­пилиру­ются. К при­меру, вот так выг­лядит код некото­рых методов, вос­ста­нов­ленный онлайн‑деком­пилято­ром jdec.app.

А вот резуль­тат работы популяр­ного офлайн‑деком­пилято­ра JD-GUI.

К сло­ву, деком­пилятор FernFlower все‑таки кое‑как справ­ляет­ся с задачей.

Оце­нив получен­ные резуль­таты, я нем­ного уди­вил­ся тому, что прос­тая и при­митив­ная конс­трук­ция:

// 56: aload #4 // 58: invokevirtual length : () I // 61: bipush #24 // 63: iload_2 // 64: ifeq -> 311 // 67: if_icmplt -> 297 // 70: goto -> 77

Она экви­вален­тна вот такому полура­зоб­ранно­му коду:

v0 = var4_3 . length () ; v1 = 24 ; if ( ! var2_6 ) break block38 ; if ( v0 > = v1 ) { } ** GOTO lbl43

так лег­ко и неп­ринуж­денно рушит логику работы нес­коль­ких деком­пилято­ров. Ну что ж, в любом слу­чае эта проб­лема име­ет хоть какое‑то решение и логика кода при дол­жном вни­мании все‑таки вос­ста­нови­ма. Поэто­му не будем сей­час оста­нав­ливать­ся на ней, тем более что и мест с подоб­ными кол­лизи­ями в коде не так уж мно­го.

Ос­тановим­ся под­робнее на более акту­аль­ной проб­леме — вос­ста­нов­лении зна­чений тек­сто­вых кон­стант, ведь без них мы даже не понима­ем, какой класс за какое дей­ствие прог­раммы отве­чает. Бег­ло прос­мотрев код любого клас­са, замеча­ем оби­лие ссы­лок на конс­трук­ции вида a( -6001, -16879) , a( -6007, 18765) , a( -6006, 20811).. . , воз­вра­щающих String . Обра­щаем вни­мание, что пос­ледним методом каж­дого клас­са явля­ется метод такого вида: