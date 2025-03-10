Се­год­ня экс­плу­ати­руем уяз­вимость про­изволь­ного выпол­нения кода в pymatgen — биб­лиоте­ке Python, которая исполь­зует­ся в матери­ало­веде­нии. Потом получим учет­ные дан­ные с хос­та на Linux и повысим при­виле­гии через LFI в aiohttp.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Chemistry с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.38 chemistry.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;
  • 5000 — веб‑сер­вер Werkzeug.

На сай­те нас сра­зу же встре­чает фор­ма авто­риза­ции.

Форма авторизации сайта
Фор­ма авто­риза­ции сай­та
 

Точка входа

Ре­гис­три­руем новую учет­ную запись, логиним­ся и видим фор­му заг­рузки фай­ла CIF.

Форма загрузки файла
Фор­ма заг­рузки фай­ла

К тому же на сай­те дос­тупен для ска­чива­ния при­мер такого фай­ла.

Содержимое скачанного файла CIF
Со­дер­жимое ска­чан­ного фай­ла CIF

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