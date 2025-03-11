Пользователи обвинили компанию HP в выпуске прошивки, которая вывела из строя некоторые модели лазерных принтеров. Устройства не работают, даже если заправлены тонером производства HP.

Как и другие производители принтеров, компания HP известна тем, что выпускает обновления прошивки, которые блокируют уже купленные устройства, если их владельцы пытались использовать чернила сторонних брендов.

В начале марта 2025 года одно из таких обновлений пошло не по плану. 4 марта HP выпустила обновлении прошивки (20250209) для моделей LaserJet MFP M232-M237. По данным HP, новая прошивка содержит обновления безопасности, нормативных требований, общие улучшения и исправления ошибок, а также патчи для IPP Everywhere. То есть нет никаких упоминаний о том, что изменения затрагивают использование или определение тонера.

Однако пользователи начали сообщать о неожиданных проблемах, возникающих при использовании тонера HP в принтерах серий M232-M237 после обновления устройств до 20250209. На форуме поддержки HP пострадавшие пишут, что при попытке печати они видят код ошибки 11 (Error Code 11) и мигающий индикатор замены тонера. Некоторые отмечают, что почистили контакты и заменили тонер, но устройства все равно не печатают.

«Невероятно обидно, потому что это мой принтер для малого бизнеса, и он просто перестал работать ни с того ни с сего. Я даже заменил тонер, что обошлось мне в 60 долларов», — пишет один из пострадавших.

Представители HP сообщили СМИ, что им уже известно о проблеме, затронувшей устройства HP LaserJet серии 200:

«Нам известно о проблеме с прошивкой, затрагивающей ограниченное количество устройств HP LaserJet серии 200, и наша команда активно работает над ее решением. За помощью пострадавшие клиенты могут обратиться в нашу службу поддержки по адресу: https://support.hp.com».

В компании не уточнили, насколько распространены такие проблемы, и сколько пользователей затронуло неудачное обновление прошивки.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда принтеры HP выходят из строя из-за неудачного обновления. Например, в мае 2023 года обновление прошивки привело к тому, что несколько моделей принтеров HP OfficeJet перестали печатать и в течение нескольких недель показывали владельцам синий экран.