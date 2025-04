Компания Google внедряет новый защитный механизм для устройств под управлением Android. Он будет автоматически перезагружать заблокированные и неиспользуемые устройства после трех дней бездействия, возвращая их память в зашифрованное состояние.

Хотя в компании не объясняют, какие именно мотивы кроются за добавлением этой функции, судя по всему, она должна затруднить извлечение данных с устройств при помощи киберкриминалистических инструментов.

Отметим, что еще в январе 2024 года разработчики защищенной GrapheneOS, ориентированной на конфиденциальность и безопасность, предложили добавить в Android функцию автоматической перезагрузки, чтобы затруднить эксплуатацию неких уязвимостей в прошивке таких устройств, как Google Pixel и Samsung Galaxy. По данным специалистов, эти уязвимости использовались криминалистами для извлечения информации с устройств.

Новая функция автоперезагрузки вошла в последнее обновление сервисов Google Play (25.14), в раздел Security & Privacy.

«Благодаря этой функции ваше устройство автоматически перезагружается, если оно заблокировано в течение трех дней подряд», — пишут разработчики.

Дело в том, что спонтанная перезагрузка переводит устройство из режима «после первой разблокировки» (After First Unlock, AFU), в котором данные пользователя расшифровываются, становясь доступными для извлечения, в режим «до первой разблокировки» (Before First Unlock, BFU), в котором большинство пользовательских данных остаются зашифрованными и недоступными до первой разблокировки устройства.

Изъятые правоохранительными органами или украденные устройства, как правило, находятся в режиме AFU, поэтому даже если они заблокированы, эксперты могут извлечь хотя бы часть данных.

Еще в 2024 году разработчики GrapheneOS предлагали внедрить в Android-устройства механизм автоперезагрузки, который перезагружал бы систему после 18 часов бездействия, возвращая устройство в режим BFU. Теперь Google действительно внедряет такую функциональность, только выбрав в качестве интервала не 18 часов простоя, а 72 часа.

Напомним, что в прошлом году киберкриминалисты были удивлены странным поведением iPhone: устройства самостоятельно перезагружались, если какое-то время не подключались к сети сотового оператора. Позже подтвердилось, что с релизом iOS 18.1 разработчики Apple добавили в ОС защитную функцию автоматической перезагрузки.