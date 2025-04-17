По информации «Коммерсанта», в «белый список», который был создан Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственным Роскомнадзору, входит уже 75 000 IP-адресов. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году (тогда список насчитывал лишь 12 000 записей).

Издание отмечает, что компании все активнее вносят данные об использовании иностранных протоколов шифрования в своих корпоративных сетях в «белый список» РКН. Представители бизнеса надеются, что попадание в этот перечень должно легализовать работу IT-систем, однако, по словам экспертов, переход на «российские альтернативы» не всегда возможен.

Роскомнадзор просит владельцев частных иностранных виртуальных сетей (virtual private network — VPN) предоставлять для внесения в этот список данные об IP-адресах, протоколах и их назначениях в случае, если отказаться от них по техническим причинам невозможно.

Напомним, что на прошлой неделе на сайте Роскомнадзора появилось уведомление, согласно которому, владельцам российских VPN рекомендовалось отказаться от использования иностранных протоколов шифрования при передаче данных.

«Рекомендуем при передаче данных отказаться от иностранных протоколов шифрования, используемых в том числе приложениями, предоставляющими доступ к запрещенной информации, — заявили тогда представители РКН. — В случае технической необходимости просим направлять для проверки заявления с обоснованием и указанием IP-адресов, в отношении которых необходимо сделать исключение, в ЦМУ ССОП по электронной почте: white_list@cmu.gov.ru. Предоставленные данные будут внесены в списки исключений».

Тогда эксперты заостряли внимание на том, что преждевременно говорить о принудительных блокировках по факту использования иностранных протоколов шифрования, а сам запрос предоставить данные сочли скорее мерой для мониторинга, которая направлена на определение количества пользователей зарубежных протоколов. Однако, по их словам, такая тактика укладывается в общий тренд развития систем блокировок со стороны Роскомнадзора.

Так, по словам главы отдела исследований в области ИИ «Университета 2035» Ярослава Селиверстова, модернизация технических средств противодействия угрозам на 60 млрд руб., заложенная в федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности», направлена на анализ трафика по сигнатурам протоколов, включая VPN, что «повысит уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%». Однако Селиверстов обращает внимание на риск ложных срабатываний блокировок для легальных бизнес-процессов и увеличение бюрократической нагрузки на компании.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и Федеральная служба безопасности России ранее утвердили ряд технологических решений, которые используют российские алгоритмы шифрования. Разрабатываются они с рядом российских ИБ-компаний, включая: ГК «Солар», «Код безопасности» и «ИнфоТеКС». К примеру, «ГОСТ VPN» уже используется в криптошлюзах «Континент» и ViPNet.

Как сообщил изданию ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев, они конкурентоспособны в сферах, где требуется соответствие нацстандартам, например, в госсекторе и критической инфраструктуре. Однако сегодня их использование ограничено в отраслях, зависящих от глобальных стандартов, таких как международная торговля и IT-разработка, из-за несовместимости с западными системами.

При этом собеседники «Коммерсанта» отметили, что для большинства внутренних процессов российские компании используют VPN с иностранными протоколами, потому что те проще в использовании и представлены в открытом доступе.

«Если Роскомнадзор будет блокировать все коммуникации не по ГОСТам, то российский бизнес сдаст свои адреса регулятору, чтобы не потерять возможность вести коммуникации как со своими удаленными сотрудниками и офисами, так и с другими компаниями,— сообщил изданию консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.

Гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин добавил, что, по его мнению, в будущем доступ к VPN может носить «разрешительный характер» со стороны РКН.