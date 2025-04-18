Недавно в СМИ появилась информация о том, что лишь после задержания Павла Дурова во Франции в прошлом году Telegram начал соблюдать законы ЕС и отвечать на запросы властей. Дуров прокомментировал эти заявления в своем Telegram-канале, сообщив, что компания всегда соблюдала европейские законы.

Ранее на этой неделе французский телеканал BFMTV сообщил, что только предъявленные Павлу Дурову обвинения вынудили Telegram соблюдать европейское законодательство. Журналисты процитировали прокурора Лору Беккуо (Laure Beccuau), которая еще в прошлом году заявляла, что Telegram игнорирует запросы властей:

«Почти полный отказ Telegram отвечать на судебные запросы привлек внимание отдела по борьбе с киберпреступностью J3 JUNALCO (Национального суда по борьбе с организованной преступностью, входящего в состав прокуратуры Парижа) и управления по делам несовершеннолетних (OFMIN). Другие французские следственные службы и прокуратуры, а также партнеры в рамках Евроюста, в частности бельгийские, в ходе консультаций отмечали то же самое. Это побудило JUNALCO начать расследование возможной уголовной ответственности руководителей этого сервиса для обмена сообщениями».

В ответ на это Павел Дуров опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором назвал эти заявления ложью:

«Вчера одна французская газета заявила, что мое задержание во Франции прошлым летом “наконец-то” заставило Telegram подчиниться европейским законам. Это ложь. Telegram всегда соблюдал законы ЕС. Это французская полиция наконец-то начала “соблюдать европейские законы” — направлять свои запросы в Telegram законным способом, описанным в Законе о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act). В результате французские суды получили возможность получать из Telegram IP-адреса подозреваемых в совершении преступлений. Информацию об этом законном способе связи с нами можно было получить задолго до моего задержания во Франции, в наших приложениях, на сайте или просто попуглив “telegram eu police”. Почему французские суды и полиция игнорировали этот процесс, четко определенный законодательством ЕС, остается загадкой, но несправедливо заявлять, что Telegram каким-то образом игнорировал европейские правила. Парадоксально, но именно французские правоохранительные органы почему-то их игнорировали. Я люблю Францию и уважаю ее полицию, поэтому не хотел ставить никого в неловкое положение, указывая на вышесказанное. Но я не могу игнорировать распространение такой очевидной дезинформации о Telegram», — заявил Дуров.

Также создатель Telegram напомнил, что мессенджер занимает второе место в мире по популярности среди приложений для обмена сообщениями. Он подчеркивает, что компания ежегодно тратит миллионы долларов, чтобы соблюдать требования законодательства по всему миру, а в ЕС — заранее готовится к их вступлению в силу.

Напомним, что в августе 2024 года Павла Дурова задер­жали в аэро­пор­ту Ле Бур­же и предъ­яви­ли ему обви­нения, свя­зан­ные с раз­личны­ми прес­тупле­ниями, выяв­ленны­ми на плат­форме (вклю­чая педофи­лию, отмы­вание денег и незакон­ный обо­рот нар­котиков).

Уже тогда фран­цуз­ские пра­воох­раните­ли заяв­ляли, что коман­да Telegram не борет­ся с незаконным кон­тентом и не сот­рудни­чает с влас­тями. И Павел Дуров опровергал эти заявления ранее.

В марте 2025 года стало известно, что осно­ватель Telegram с раз­решения суда покинул Фран­цию и вернулся в Дубай.