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Мы счи­таем себя самыми могущес­твен­ными сущес­тва­ми в оби­таемой все­лен­ной. Мы верим, что обла­даем властью над тех­нологи­ями, но порой обсто­ятель­ства зас­тавля­ют нас приз­нать, что это лишь само­обман. Тех­нологии похожи на вол­ны цунами, что катят­ся к берегу, раз­мывая все на сво­ем пути. Толь­ко те, кто уме­ет пла­вать, смо­гут выжить в этом бур­ном потоке.

Ки­рилл смот­рел в чер­ное зер­кало тер­минала, а его отра­жение мол­чаливо гля­дело ему в гла­за из этой без­дны. Остался пос­ледний шаг. Одна слу­чай­ная ошиб­ка — и все будет потеря­но.

Ло­гин. Пароль. Enter. Кирилл ввел корот­кую коман­ду, про­буж­дая спя­щую до поры до вре­мени прог­рамму на дис­ке компь­юте­ра, рас­положен­ного в тысячах километ­ров отсю­да. Бэк­дор, переб­равший­ся в ноут­бук Шар­лотты с флеш­ки и зата­ивший­ся в сети TerraCore, получил сиг­нал и начал дей­ство­вать. Кирилл до боли в гла­зах всмат­ривал­ся в каж­дый вво­димый сим­вол, а его паль­цы, чуть замирая, про­дол­жали набирать коман­ды. Сей­час он вновь пой­мал то самое усколь­зающее ощу­щение вол­шебс­тва — чувс­тво все­могу­щес­тва, поз­воля­юще­го манипу­лиро­вать этой реаль­ностью. Осоз­навать, как каж­дый его шаг меня­ет что‑то важ­ное на дру­гом кон­це зем­ли.

Ожив­ший бэк­дор про­верил наличие откры­тых на запись папок в сетевом окру­жении и сох­ранил там свою копию, тут же запус­тив бинар­ник на исполне­ние. Затем он сооб­щил о готов­ности ска­чать допол­нитель­ные модули, которые Кирилл под­готовил заранее. Прог­рамма начала незамет­но переме­щать­ся по сети, шаг за шагом, слов­но пеш­ка на шах­матной дос­ке, укло­няясь от уда­ров более могущес­твен­ных фигур и ста­раясь избе­гать опас­ных кле­ток. Кирилл вни­матель­но сле­дил за про­исхо­дящим: это неболь­шое при­ложе­ние, за написа­нием и тес­тирова­нием которо­го он про­вел нес­коль­ко бес­сонных ночей, перенес­ло его туда, куда он дав­но меч­тал попасть, — в самое сер­дце сети TerraCore.

Ки­рилл вел себя осто­рож­но. Он избе­гал любых дей­ствий, которые мог­ли бы выз­вать подоз­рение у сис­темы монито­рин­га. Каж­дый зап­рос бэк­дора, каж­дое новое под­клю­чение к уда­лен­ному узлу тща­тель­но мас­кирова­лись под стан­дар­тную сетевую активность. Вир­туаль­ная пеш­ка изо всех сил ста­ралась не прив­лекать вни­мания, ведь в игре, которую зате­ял Кирилл, любая слу­чай­ность мог­ла сто­ить слиш­ком дорого.

На­конец, дол­гие минуты нап­ряжен­ного ожи­дания ока­зались воз­награж­дены: Кирилл получил дан­ные с кон­трол­лера домена. Пеш­ка была готова стать фер­зем. Киря на мгно­вение замер, сер­дце забилось быс­трее. Он никак не мог отде­лать­ся от ощу­щения, что искусс­твен­ный интеллект, про­тив которо­го он зате­ял эту опас­ную игру, прис­таль­но наб­люда­ет за ним, в любую секун­ду готовясь дать отпор.

Он ввел сле­дующую коман­ду, запус­кая модуль, что акти­виро­вал все рас­пол­зши­еся по сети копии вре­донос­ной прог­раммы. Почувс­тво­вав­шая нелад­ное сис­тема недоволь­но заворо­чалась: она начала бло­киро­вать подоз­ритель­ные соеди­нения, пыта­ясь нащупать источник втор­жения. Но было уже поз­дно: этот бой она про­игра­ла. Враг уже внут­ри кре­пос­тной сте­ны. Сер­веры в сети TerraCore отклю­чались один за дру­гим, ухо­дя в перезаг­рузку, а пос­ле нее рас­терян­но зависа­ли, не обна­ружив на дис­ках опе­раци­онной сис­темы.

Ки­рилл с рас­тущим воз­бужде­нием наб­людал, как сеть кор­порации, казав­шаяся неп­риступ­ной и несок­рушимой, рас­падалась на гла­зах. Она была похожа на огромный живой орга­низм, вдруг потеряв­ший кон­троль над сво­им телом. Сер­веры пог­ружались в циф­ровую кому, оставляя пос­ле себя лишь холод­ное, мер­твое мол­чание. Сис­тема отча­янно пыталась вос­ста­новить­ся, но ее уси­лия боль­ше походи­ли на пред­смертные кон­вуль­сии. Остатки «Пер­цеп­тро­на» изо всех сил стре­мились реани­миро­вать сеть, но вре­донос­ный код, разошед­ший­ся по узлам, ломал его логику, менял кон­фигура­цион­ные фай­лы и вво­дил в заб­лужде­ние все механиз­мы вос­ста­нов­ления.

— О, интенсив­ность ата­ки сни­жает­ся, — раз­дался в тишине чей‑то голос, кажет­ся, Гре­ка.

Ки­рилл не обра­тил вни­мания на этот воз­глас, отвле­кать­ся сей­час от дела было еще слиш­ком рано. Он открыл новую сес­сию, под­клю­чаясь к одно­му из пос­ледних активных сер­веров. ARCHIVE-01, Кирилл прек­расно пом­нил это имя из того самого фай­ла, содер­жащего схе­му сети: здесь хра­нились резер­вные копии. Его паль­цы зас­тучали по кла­вишам. Канал все еще оста­вал­ся слиш­ком мед­ленным, слить мно­гоги­габай­товое содер­жимое это­го хра­нили­ща не получит­ся даже теоре­тичес­ки, поэто­му он отдал сво­ей прог­рамме прос­тую коман­ду, и она начала дей­ство­вать. Тро­ян не прос­то сот­рет все фай­лы на дис­ках, а забь­ет сек­торы нулями. Вос­ста­новить что‑либо пос­ле этой опе­рации будет поп­росту невоз­можно.

Вот теперь мож­но отклю­чать­ся. Кирилл разор­вал соеди­нение и ощу­тил навалив­шуюся на него свин­цовой тяжестью тишину. Толь­ко зву­ки вен­тилято­ров в сис­темных бло­ках напоми­нали, что мир вок­руг него все еще сущес­тву­ет. Одна­ко вмес­то радос­ти от успешно про­делан­ной работы изнутри накати­ло стран­ное опус­тошение.

Сеть TerraCore перес­тала сущес­тво­вать, вмес­те с ней исчез и «Пер­цеп­трон» — тво­рение, которое мог­ло изме­нить будущее челове­чес­тва. Кирилл вдруг подумал, что в этот миг он и сам нав­сегда лишил­ся того, что подог­ревало его азарт. Он почувс­тво­вал, как вмес­те с нап­ряжени­ем ухо­дит что‑то боль­шее. Как бес­след­но исче­зает, рас­тво­ряет­ся циф­ровой мир, в котором он ког­да‑то нашел себя, а теперь сво­ими руками пос­тавил точ­ку в его исто­рии. А еще приш­ла уве­рен­ность, что кор­порация навер­няка не оста­вит это прос­то так. Воз­можно, пря­мо сей­час где‑то уже сидят за сво­ими компь­юте­рами ана­лити­ки, пыта­ясь понять, кто же нанес ком­пании такой сок­рушитель­ный удар. Эта победа, какой бы зна­читель­ной она ни казалась, совер­шенно точ­но не ста­нет финалом. Но Кирилл отмахнул­ся от этой мыс­ли. Он сде­лал то, что дол­жен был сде­лать, и дру­гого пути у него поп­росту не было.