Мы считаем себя самыми могущественными существами в обитаемой вселенной. Мы верим, что обладаем властью над технологиями, но порой обстоятельства заставляют нас признать, что это лишь самообман. Технологии похожи на волны цунами, что катятся к берегу, размывая все на своем пути. Только те, кто умеет плавать, смогут выжить в этом бурном потоке.
Кирилл смотрел в черное зеркало терминала, а его отражение молчаливо глядело ему в глаза из этой бездны. Остался последний шаг. Одна случайная ошибка — и все будет потеряно.
Логин. Пароль. Enter. Кирилл ввел короткую команду, пробуждая спящую до поры до времени программу на диске компьютера, расположенного в тысячах километров отсюда. Бэкдор, перебравшийся в ноутбук Шарлотты с флешки и затаившийся в сети TerraCore, получил сигнал и начал действовать. Кирилл до боли в глазах всматривался в каждый вводимый символ, а его пальцы, чуть замирая, продолжали набирать команды. Сейчас он вновь поймал то самое ускользающее ощущение волшебства — чувство всемогущества, позволяющего манипулировать этой реальностью. Осознавать, как каждый его шаг меняет что‑то важное на другом конце земли.
Оживший бэкдор проверил наличие открытых на запись папок в сетевом окружении и сохранил там свою копию, тут же запустив бинарник на исполнение. Затем он сообщил о готовности скачать дополнительные модули, которые Кирилл подготовил заранее. Программа начала незаметно перемещаться по сети, шаг за шагом, словно пешка на шахматной доске, уклоняясь от ударов более могущественных фигур и стараясь избегать опасных клеток. Кирилл внимательно следил за происходящим: это небольшое приложение, за написанием и тестированием которого он провел несколько бессонных ночей, перенесло его туда, куда он давно мечтал попасть, — в самое сердце сети TerraCore.
Кирилл вел себя осторожно. Он избегал любых действий, которые могли бы вызвать подозрение у системы мониторинга. Каждый запрос бэкдора, каждое новое подключение к удаленному узлу тщательно маскировались под стандартную сетевую активность. Виртуальная пешка изо всех сил старалась не привлекать внимания, ведь в игре, которую затеял Кирилл, любая случайность могла стоить слишком дорого.
Наконец, долгие минуты напряженного ожидания оказались вознаграждены: Кирилл получил данные с контроллера домена. Пешка была готова стать ферзем. Киря на мгновение замер, сердце забилось быстрее. Он никак не мог отделаться от ощущения, что искусственный интеллект, против которого он затеял эту опасную игру, пристально наблюдает за ним, в любую секунду готовясь дать отпор.
Он ввел следующую команду, запуская модуль, что активировал все расползшиеся по сети копии вредоносной программы. Почувствовавшая неладное система недовольно заворочалась: она начала блокировать подозрительные соединения, пытаясь нащупать источник вторжения. Но было уже поздно: этот бой она проиграла. Враг уже внутри крепостной стены. Серверы в сети TerraCore отключались один за другим, уходя в перезагрузку, а после нее растерянно зависали, не обнаружив на дисках операционной системы.
Кирилл с растущим возбуждением наблюдал, как сеть корпорации, казавшаяся неприступной и несокрушимой, распадалась на глазах. Она была похожа на огромный живой организм, вдруг потерявший контроль над своим телом. Серверы погружались в цифровую кому, оставляя после себя лишь холодное, мертвое молчание. Система отчаянно пыталась восстановиться, но ее усилия больше походили на предсмертные конвульсии. Остатки «Перцептрона» изо всех сил стремились реанимировать сеть, но вредоносный код, разошедшийся по узлам, ломал его логику, менял конфигурационные файлы и вводил в заблуждение все механизмы восстановления.
— О, интенсивность атаки снижается, — раздался в тишине чей‑то голос, кажется, Грека.
Кирилл не обратил внимания на этот возглас, отвлекаться сейчас от дела было еще слишком рано. Он открыл новую сессию, подключаясь к одному из последних активных серверов. ARCHIVE-01, Кирилл прекрасно помнил это имя из того самого файла, содержащего схему сети: здесь хранились резервные копии. Его пальцы застучали по клавишам. Канал все еще оставался слишком медленным, слить многогигабайтовое содержимое этого хранилища не получится даже теоретически, поэтому он отдал своей программе простую команду, и она начала действовать. Троян не просто сотрет все файлы на дисках, а забьет секторы нулями. Восстановить что‑либо после этой операции будет попросту невозможно.
Вот теперь можно отключаться. Кирилл разорвал соединение и ощутил навалившуюся на него свинцовой тяжестью тишину. Только звуки вентиляторов в системных блоках напоминали, что мир вокруг него все еще существует. Однако вместо радости от успешно проделанной работы изнутри накатило странное опустошение.
Сеть TerraCore перестала существовать, вместе с ней исчез и «Перцептрон» — творение, которое могло изменить будущее человечества. Кирилл вдруг подумал, что в этот миг он и сам навсегда лишился того, что подогревало его азарт. Он почувствовал, как вместе с напряжением уходит что‑то большее. Как бесследно исчезает, растворяется цифровой мир, в котором он когда‑то нашел себя, а теперь своими руками поставил точку в его истории. А еще пришла уверенность, что корпорация наверняка не оставит это просто так. Возможно, прямо сейчас где‑то уже сидят за своими компьютерами аналитики, пытаясь понять, кто же нанес компании такой сокрушительный удар. Эта победа, какой бы значительной она ни казалась, совершенно точно не станет финалом. Но Кирилл отмахнулся от этой мысли. Он сделал то, что должен был сделать, и другого пути у него попросту не было.
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