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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Vintage с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.45 vintage.htb
Помимо IP-адреса, нам на этот раз дают учетные данные с правами пользователя домена.
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел 12 открытых портов:
- 88 — служба Kerberos;
- 135 — служба удаленного вызова процедур (Microsoft RPC). Используется для операций взаимодействия контроллер — контроллер и контроллер — клиент;
- 139 — NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 3268 (LDAP) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM;
- 9389 — веб‑службы AD DS.
Точка входа
Проверим выданные учетные данные с помощью NetExec.
nxc ldap 10.10.11.45 -u P.Rosa -p Rosaisbest123!
Ответ
STATUS_NOT_SUPPORTED говорит о том, что протокол аутентификации NTLM не поддерживается. Попробуем использовать аутентификацию Kerberos, но сперва обновим запись в файле
/.
10.10.11.45 vintage.htb dc01.vintage.htb
Затем необходимо синхронизировать время с сервером.
sudo timedatectl set-ntp falsesudo ntpdate -s 10.10.11.45
Когда все готово, запросим TGT-билет Kerberos для юзера
P..
getTGT.py vintage.htb/P.Rosa:Rosaisbest123
Билет получен, теперь используем его для подключения к службе LDAP с помощью NetExec.
KRB5CCNAME=P.Rosa.ccache nxc ldap dc01.vintage.htb -u P.Rosa -p 'Rosaisbest123!' -k --use-kcache
Все работает, доступ есть, а значит, получим список пользователей с полем
description, ведь иногда там можно найти разную интересную информацию.
KRB5CCNAME=P.Rosa.ccache nxc ldap dc01.vintage.htb -u P.Rosa -p 'Rosaisbest123!' -k --use-kcache --users
Ничего нового не нашли, поэтому соберем базу BloodHound.
Справка: BloodHound
Утилита BloodHound использует теорию графов для выявления скрытых и зачастую непреднамеренных взаимосвязей в среде Active Directory. Ее можно использовать, чтобы легко идентифицировать очень сложные пути атаки. Помимо самой утилиты, которая позволяет просматривать граф, существует часть, загружаемая на удаленный хост для сбора информации. Она бывает в версиях для Windows — на PowerShell или C# — и для Linux — на Python.
Собрать базу можно с помощью BloodHound.py, однако для этого требуется DNS-сервер. DNS из лаборатории нам недоступен, так что поднимаем свой — со всеми необходимыми записями.
[A]
*.vintage.htb=10.10.11.45
[SRV]
_ldap._tcp.pdc._msdcs.vintage.htb=0 5 389 vintage.htb
_ldap._tcp.gc._msdcs.vintage.htb=0 5 389 vintage.htb
_kerberos._tcp.dc._msdcs.vintage.htb=0 5 88 vintage.htb
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