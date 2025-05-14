Хакер под ником Machine1337 выставил на продажу массив данных, якобы содержащий 89 млн записей пользователей Steam. В дампе нашли SMS-сообщения с одноразовыми кодами для Steam, а также номера телефонов их получателей. Исследователи предполагают, что это может быть связано с компрометацией компании Twilio.

Machine1337 (он же EnergyWeaponsUser) продает дамп за 5000 долларов, но в качестве образца данных он выложил в открытый доступ 3000 записей.

Независимый игровой журналист MellowOnline1, который также является создателем группы SteamSentinels, отслеживающей злоупотребления и мошенничество в экосистеме Steam, предполагает, что эта утечка не связана с компрометацией самого Steam, и скорее является результатом атаки на цепочку поставок, затронувшей компанию Twilio.

MellowOnline1 отмечает, что дамп содержит технические свидетельства, которые похожи на утечку SMS-логов из внутренних систем Twilio. По его словам, речь может идти о взломе учетной записи администратора или злоупотреблении ключами API.

Компания Twilio занимается разработкой и предоставлением облачных PaaS-услуг, а также предоставляет продукт для двухфакторной аутентификации (2ФА) — Verify API. Он может применяться для отправки SMS-сообщений, сообщений в мессенджерах, электронных писем, пуш-уведомлений, голосовых вызовов и TOTP (Time-based One-Time Password), что широко используется во многих приложениях (включая Steam) для аутентификации пользователей.

Как сообщили журналисты издания Bleeping Computer, изучившие бесплатный образец данных, опубликованных Machine1337, некоторые SMS-сообщения явно представляют собой коды для подтверждения доступа к аккаунту Steam или привязки к нему телефонного номера. При этом некоторые данные были получены относительно недавно: многие из них датированы началом марта.

Однако журналистам не удалось определить, связана ли эта утечка именно с Twilio. По их словам, компрометация также могла произойти, например, на стороне SMS-провайдера, который является посредником при передаче кодов между Twilio и пользователями Steam.

Представители Twilio заявили изданию, что уже провели расследование возможного инцидента и не выявили никаких признаков компрометации.

«Нет никаких доказательств того, что системы Twilio были скомпрометированы. Мы проанализировали образец данных, опубликованных в интернете, и не обнаружили никаких признаков того, что эти данные могли быть получены из систем Twilio», — сообщили в компании.

В качестве меры предосторожности пользователям Steam рекомендуется использовать Steam Guard Mobile Authenticator для дополнительной защиты. Также следует отслеживать активность своей учетной записи, чтобы вовремя заметить подозрительную активность.