Представители Valve прокомментировали информацию об утечке 89 млн записей, связанных с пользователями Steam. В компании подчеркивают, что эта утечка не связана со взломом Steam или систем Valve.

Напомним, что ранее на этой неделе хакер под ником Machine1337 выставил на продажу массив данных, якобы содержащий 89 млн записей, связанных с пользователями Steam. В дампе обнаружили SMS-сообщения с одноразовыми кодами, а также номера телефонов их получателей.

Сначала исследователи предположили, что инцидент может быть связан со взломом PaaS-компании Twilio и ее продукта Verify API. Однако представители компании заявили, что не выявили в своих системах никаких признаков компрометации, а в Valve сообщили, что вообще не пользуются услугами Twilio.

Другая теория гласит, что утечка могла произойти, например, на стороне SMS-провайдера.

Так как эта ситуация привлекла внимание СМИ и экспертов, представители компании Valve поспешили успокоить общественность и опубликовали официальное заявление. Ниже цитируем сообщение компании полностью.