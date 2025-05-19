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Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине Heal с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.46 heal.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
На SSH делать пока нечего, поэтому начинаем с веб‑сервера.
Точка входа
На самом сайте ничего интересного не находим. Зато, изучая историю запросов в Burp History, видим обращения к API на домене
api..
Обновляем запись в файле
/ и просматриваем найденный сайт. Там нас ожидает Rails 7.1.4.
10.10.11.46 heal.htb api.heal.htb
Теперь, когда
api. доступен, возвращаемся и регистрируемся на основном сайте. После авторизации получим редирект на страницу
/, где предлагается отправить персональную информацию.
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