Люксовый бренд Cartier предупредил своих клиентов, что в результате взлома его систем произошла утечка информации, и личные данные покупателей попали в руки хакеров.

В письмах, разосланных пользователям на этой неделе, Cartier сообщает, что злоумышленники проникли в системы компании и похитили ограниченное количество информации о клиентах.

«Сообщаем, что неавторизованная сторона получила временный доступ к нашей системе и завладела ограниченной информацией о клиентах, — говорится в уведомлении Cartier. — Мы устранили проблему и усилили защиту наших систем и данных».

Согласно заявлению компании, скомпрометированная информация включает имена, адреса электронной почты и данные о странах, где проживают клиенты.

Подчеркивается, что утечка не затронула более конфиденциальные сведения, например, пароли, номера банковских карт и прочие финансовые данные.

Однако компания предупреждает, что похищенная информация может использоваться для таргетированных атак, и просит клиентов сохранять бдительность в отношении любых нежелательных или подозрительных сообщений.

В письме Cartier заявляет, что проинформировала об инциденте правоохранительные органы и работает с внешними экспертами по кибербезопасности над устранением последствий взлома.

Стоит отметить, что эта атака продолжает череду инцидентов, от которых в последние месяцы страдают ретейлеры и известные бренды. Так, в мае от хакерской атаки пострадала компания Dior, и в этом случае неизвестные злоумышленники получили доступ к данным ряда клиентов Dior Fashion and Accessories.

Вскоре после этого стало известно об атаке на подрядчика компании Adidas, в ходе которой хакерам тоже удалось похитить информацию о клиентах. Кроме того, от взлома пострадала компания Victoria's Secret, которая в итоге была вынуждена временно отключить свой сайт и частично ограничить услуги в некоторых розничных магазинах.

Также этой весной произошла серия атак на британских ретейлеров, включая Harrods, Co-op и Marks & Spencer. При этом сообщалось, что Marks & Spencer оценивает ущерб от атаки в 402 млн долларов США, так как инцидент привел к массовым сбоям в работе магазинов и повлиял на продажи.